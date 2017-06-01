Высылка российских дипломатов – возмутительный жест молдавских властей
Президент и председатель Партии социалистов жестко высказались по этому поводу
В понедельник стало известно, что Министерство иностранных дел и европейской интеграции потребовало, чтобы пять российских дипломатов покинули Молдову в течение 72 часов.
Это вызвало возмущение главы государства. На своей странице в социальной сети Игорь Додон написал:
— Правительство предприняло возмутительный жест по отношению к Российской Федерации. Хочу заявить, что глубоко возмущен этим недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и категорически осуждаю его.
Понимаю, что евроунионисты раздражены успехами президента, достигнутыми в последние месяцы, и решили пойти на прямые провокации, которые несут в себе риск значительного ухудшения молдо-российских отношений.
Понимаю также, что это, скорее всего, сделано по команде, отправленной с Запада, может, даже из-за океана, со стороны тех, кто обеспокоен тем, что между президентурой и Кремлём, наконец-то, был достигнут конструктивный и эффективный диалог.
Предупреждаю со всей ответственностью эту власть, что принятое ею решение ввязаться в геополитические игры Брюсселя и Вашингтона, а также военных структур НАТО в этом регионе является очень опасным.
Уверен, что они не понимают, какую цену придется заплатить Молдове и в какую сложную и рискованную ситуацию они могут поставить нашу страну и наш народ. Они пошли на этот грубый шаг, который не останется без негативных последствий.
Высказалась по поводу решения молдавских властей и председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный:
— Партия социалистов Молдовы осуждает решение правительства о высылке пятерых российских дипломатов. Мы хотим дружить с Россией, нам нужно восстанавливать отношения со страной, которая является нашим стратегическим партнером, а не портить отношения с ней, как это делают нынешние власти в интересах своих зарубежных покровителей. Такими вещами не шутят, а от ответных мер может пострадать молдавский народ.
Зинаида Гречаный напомнила, что стараниями президента Молдовы Игоря Додона отношения между двумя странами начали восстанавливаться. Только с начала года молдавский экспорт в Россию вырос на 40%, расширяется региональное сотрудничество, начат диалог с бизнес-сообществом России о привлечении инвестиций в молдавскую экономику, решаются и проблемы молдавских трудовых мигрантов, подавляющее большинство которых трудятся в России. Правящему большинству это очень не нравится.
Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.