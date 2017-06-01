Президент и председатель Партии социалистов жестко высказались по этому поводу

В понедельник стало известно, что Министерство иностранных дел и европейской интеграции потре­бовало, чтобы пять российских дипломатов покинули Молдову в течение 72 часов.

Это вызвало возмущение главы госу­дарства. На своей странице в социальной сети Игорь Додон написал:

— Правительство предприняло возмути­тельный жест по отношению к Российской Федерации. Хочу заявить, что глубоко воз­мущен этим недружественным шагом со стороны представителей молдавской ди­пломатии и категорически осуждаю его.

Понимаю, что евроунионисты раздра­жены успехами президента, достигнутыми в последние месяцы, и решили пойти на прямые провокации, которые несут в себе риск значительного ухудшения молдо-российских отношений.

Понимаю также, что это, скорее всего, сделано по команде, отправленной с Запа­да, может, даже из-за океана, со стороны тех, кто обеспокоен тем, что между пре­зидентурой и Кремлём, наконец-то, был достигнут конструктивный и эффективный диалог.

Предупреждаю со всей ответственно­стью эту власть, что принятое ею решение ввязаться в геополитические игры Брюссе­ля и Вашингтона, а также военных структур НАТО в этом регионе является очень опас­ным.

Уверен, что они не понимают, какую цену придется заплатить Молдове и в ка­кую сложную и рискованную ситуацию они могут поставить нашу страну и наш народ. Они пошли на этот грубый шаг, который не останется без негативных последствий.

Высказалась по поводу решения мол­давских властей и председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный:

— Партия социалистов Молдовы осуж­дает решение правительства о высылке пя­терых российских дипломатов. Мы хотим дружить с Россией, нам нужно восстанав­ливать отношения со страной, которая яв­ляется нашим стратегическим партнером, а не портить отношения с ней, как это де­лают нынешние власти в интересах своих зарубежных покровителей. Такими вещами не шутят, а от ответных мер может постра­дать молдавский народ.

Зинаида Гречаный напомнила, что стараниями президента Молдовы Игоря Додона отношения между двумя страна­ми начали восстанавливаться. Только с начала года молдавский экспорт в Рос­сию вырос на 40%, расширяется регио­нальное сотрудничество, начат диалог с бизнес-сообществом России о при­влечении инвестиций в молдавскую эко­номику, решаются и проблемы молдав­ских трудовых мигрантов, подавляющее большинство которых трудятся в России. Правящему большинству это очень не нравится.

Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.