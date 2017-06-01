Подписи за отставку Киртоакэ собраны досрочно
Социалисты твердо намерены довести дело до конца
Всего за 19 дней из 60, отведенных на сбор подписей за проведение референдума по отставке генерального примара, инициативная группа ПСРМ собрала почти на полторы тысячи подписей больше, чем установила Центральная избирательная комиссия.
Об этом на пресс-конференции во вторник рассказал председатель Партии социалистов в Муниципальном совете Ион Чебан. По его словам, то, что уже собраны почти 70 тыс. подписей вместо необходимых 64,4 тыс., говорит о катастрофической ситуации в столице.
Чебан заявил, что сбор подписей будет продолжен, чтобы еще больше людей смогли высказать свое мнение о положении дел в муниципии и деятельности Дорина Киртоакэ. И к концу положенного срока все подписные листы и из города, и из пригородов будут, согласно закону, переданы в суд для проверки. Потом можно будет начинать подготовку к проведению референдума, который может состояться в октябре-ноябре.
По мнению председателя фракции ПСРМ, перевод под домашний арест с теми тяжелыми обвинениями, которые выдвинули Дорину Киртоакэ, может быть скрытой попыткой блокирования референдума. «Но мы пойдем до конца и сделаем все, чтобы Киртоакэ ушел в отставку в этом году», — заявил он.
Особо Ион Чебан остановился на теме многочисленных отставок либералов: «Кто-то говорит, что либералы ушли, и партия останется только в истории. А как же быть с объектами стратегической важности? Например, госпредприятие «Calea Ferata» или авиакомпания «Air Moldova», все предприятия, которыми руководила Либеральная партия? Мы не оставим это без внимания».
Отдельный разговор был посвящен деятельности муниципальных предприятий. Ранее стало известно, что Михай Гимпу после ареста племянника собрал руководителей всех муниципальных предприятий и призвал их бойкотировать работу и проводить протесты. По этому поводу Ион Чебан заметил: «Побуждения Гимпу понятны: чем хуже будет ситуация в городе, тем больше шансов убедить общественность в том, что виной всему отсутствие примара. В первую очередь обращение было к «Autosalubritate», поставщикам электроэнергии, руководителям парков общественного транспорта, учебным заведениям, и АО «Apă-Canal». Но фракция социалистов добьется, чтобы примэрия начала работать в скорейшем времени. За халатность в работе будем требовать возбуждения уголовного расследования. В прошлом году Киртоакэ 11 месяцев не появлялся на работе, при этом предприятия продолжали свою деятельность. Мы обращаемся к руководителям всех муниципальных предприятий: делайте то, что нужно, согласно закону, а не то, что говорит вам Гимпу или кто-то другой. Иначе все закончится плохо».
Ближе к вечеру стало известно, что вице-примар Нистор Грозаву по ходатайству адвокатов освобожден из-под домашнего ареста и переведен под судебный контроль. Ион Чебан так прокомментировал эту новость: «Наша песня хороша, начинай сначала. Кто-то еще сомневается, что организацию референдума необходимо продолжать?».
Тимофей ЗВЯГИНЦЕВ.