Социалисты твердо намерены довести дело до конца

Всего за 19 дней из 60, от­веденных на сбор подписей за проведение референдума по отставке генерально­го примара, инициативная группа ПСРМ собрала почти на полторы ты­сячи подписей больше, чем установила Центральная избирательная комиссия.

Об этом на пресс-конференции во вторник рассказал председатель Пар­тии социалистов в Муниципальном со­вете Ион Чебан. По его словам, то, что уже собраны почти 70 тыс. подписей вместо необходимых 64,4 тыс., говорит о катастрофической ситуации в столи­це.

Чебан заявил, что сбор подписей будет продолжен, чтобы еще больше людей смогли высказать свое мнение о положении дел в муниципии и деятель­ности Дорина Киртоакэ. И к концу поло­женного срока все подписные листы и из города, и из пригородов будут, согласно закону, переданы в суд для проверки. Потом можно будет начинать подготов­ку к проведению референдума, который может состояться в октябре-ноябре.

По мнению председателя фракции ПСРМ, перевод под домашний арест с теми тяжелыми обвинениями, которые выдвинули Дорину Киртоакэ, может быть скрытой попыткой блокирования референдума. «Но мы пойдем до конца и сделаем все, чтобы Киртоакэ ушел в отставку в этом году», — заявил он.

Особо Ион Чебан остановился на теме многочисленных отставок либера­лов: «Кто-то говорит, что либералы ушли, и партия останется только в истории. А как же быть с объектами стратегической важности? Например, госпредприятие «Calea Ferata» или авиакомпания «Air Moldova», все предприятия, которыми руководила Либеральная партия? Мы не оставим это без внимания».

Отдельный разговор был посвящен деятельности муниципальных предпри­ятий. Ранее стало известно, что Михай Гимпу после ареста племянника собрал руководителей всех муниципальных предприятий и призвал их бойкоти­ровать работу и проводить протесты. По этому поводу Ион Чебан заметил: «Побуждения Гимпу понятны: чем хуже будет ситуация в городе, тем боль­ше шансов убедить общественность в том, что виной всему отсутствие при­мара. В первую очередь обращение было к «Autosalubritate», поставщикам электроэнергии, руководителям пар­ков общественного транспорта, учеб­ным заведениям, и АО «Apă-Canal». Но фракция социалистов добьется, чтобы примэрия начала работать в скорей­шем времени. За халатность в работе будем требовать возбуждения уголов­ного расследования. В прошлом году Киртоакэ 11 месяцев не появлялся на работе, при этом предприятия про­должали свою деятельность. Мы обра­щаемся к руководителям всех муници­пальных предприятий: делайте то, что нужно, согласно закону, а не то, что говорит вам Гимпу или кто-то другой. Иначе все закончится плохо».

Ближе к вечеру стало известно, что вице-примар Нистор Грозаву по хода­тайству адвокатов освобожден из-под домашнего ареста и переведен под судебный контроль. Ион Чебан так про­комментировал эту новость: «Наша пес­ня хороша, начинай сначала. Кто-то еще сомневается, что организацию рефе­рендума необходимо продолжать?».

Тимофей ЗВЯГИНЦЕВ.