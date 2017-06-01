Никита Пресняков женится
Будущим молодоженам подарили квартиру за шестьдесят миллионов рублей?
Не все верили в серьезность отношений Никиты Преснякова и студентки Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Алены Красновой, однако в ближайшее время у них состоится свадьба. Поговаривают, что у молодых уже есть жилье. Речь идет о квартире у метро «Лубянка». Риелторы оценивают эту недвижимость в сумму около миллиона долларов — то есть в шестьдесят миллионов рублей. По некоторым сведениям, жилплощадь является подарком Никите на свадьбу. Кроме того, молодая пара с удовольствием проводит время в загородном доме бабушки Никиты Аллы Пугачевой. После переезда в замок к Максиму Галкину Алла оставила внуку особняк, который оценивают также примерно в миллион долларов.