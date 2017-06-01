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Никита Пресняков женится

Никита Пресняков женится
01 июня
00:00 2017
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Будущим молодоженам подарили квартиру за шестьдесят миллионов ру­блей?

Не все верили в серьезность отноше­ний Никиты Преснякова и студентки Рос­сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Алены Красновой, однако в ближай­шее время у них состоится свадьба. Пого­варивают, что у молодых уже есть жилье. Речь идет о квартире у метро «Лубянка». Риелторы оценивают эту недвижимость в сумму около миллиона долларов — то есть в шестьдесят миллионов рублей. По некоторым сведениям, жилплощадь явля­ется подарком Никите на свадьбу. Кроме того, молодая пара с удовольствием про­водит время в загородном доме бабушки Никиты Аллы Пугачевой. После переезда в замок к Максиму Галкину Алла оставила внуку особняк, который оценивают также примерно в миллион долларов.

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