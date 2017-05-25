Близкий друг Олега Видова рассказал о жизни актера в США

Олег Видов был любим миллио­нами советских зрителей. А по­том вдруг взял и эмигрировал в США. Из Югославии в Австрию через границу его тайно пере­возил друг в багажнике автомо­биля. «Бежал», «предал» — пи­сали советские газеты. Но сам Олег понимал: Штаты дадут ему единственный шанс жить и работать. Чем Видов жил по ту сторону океана? Об этом «МК» рассказал друг Олега Видова, Игорь Кокарев. Их дружба за­вязалась больше 50 лет назад. А оборвалась вечером 15 мая, когда актера не стало.

— Олег скончался от рака костного мозга. Этот недуг сжирал его последние пять лет, — начал рассказ доцент ВГИКа, главный ре­дактор газеты Союза кинематографистов «СК-новости» и, подобно Видову, «рус­ский американец» Игорь Кокарев.— Но Олег никогда не показывал, что ему плохо. Да и хочется верить, что он не сильно страдал. Благодаря американской медицине и под­держивающей терапии он мог работать, даже в путешествия ездил с женой Джоан. Послед­ний отпуск они провели в Израеле — уезжа­ли туда на три недели. Олег был счастлив. А в воскресенье Джоан прислала мне письмо: «Приезжай, Олег при смерти, все время спит. Может, больше не проснется…»

В тот же день я был у них дома.

— Актер вас узнал?

— Он был в сознании, всех узнавал. Но был настолько обессилен, что не мог поднять веки. Я спросил: «Олег, ты меня слышишь?» Он приоткрыл глаза и моргнул несколько раз. Я взял его за руку и так сидел, вспоминал мо­лодые годы. Олег все понимал. Я видел, как дрожали его ресницы. Потом приехал знако­мый доктор, осмотрел умирающего и сказал, что госпитализировать его нельзя — дорогу он не выдержит. Остается только ждать. В шесть вечера мы уехали, а в десять его не стало.

— С Олегом вы были знакомы больше 50 лет…

— Да, это так. Как раз у его постели я вспоминал, как мы гуляли на его свадьбе с Наташей Федотовой. Тогда-то мы и начали общаться. Было это в 1966 году.

— Есть мнение, что как раз этот брак и подтолкнул Олега к эмиграции. Якобы На­талья была дочерью генерала КГБ…

— Вообще-то она была приемной доче­рью Брежнева. Леонид Ильич взял ее на вос­питание после того, как скончался его близкий друг.

— Говорили, что именно благодаря столь удачному браку Олегу начали пред­лагать выигрышные роли.

— Да вы что, он был звездой советского кинематографа задолго до женитьбы. Он ведь в кино с 16 лет. Он всего добился благодаря таланту и своей красоте. И при таких каче­ствах Олег был застенчивым парнем. Спустя год после женитьбы он жаловался мне, что На­таша заставляет его выступать с концертами, чтобы зарабатывать деньги. Олег не терпел публичность, был домашним парнем. Но при этом обожал сниматься в кино.

— А после развода с Натальей ему перестали давать роли?

— Это не совсем так, хотя и недалеко от истины. На тот момент он был уже всемир­но известен, его приглашали в европейские страны, но Госкино не пускало. Не то чтобы его в СССР перестали снимать — его пере­стали выпускать. Максимум куда удавалось поехать на съемки — это в соцстраны.

— И из Югославии он решил бежать?

— Да, друг перевез его через границу в Австрию в багажнике своего автомобиля. По ту сторону Олега уже ждала Джоан, известная журналистка и его вторая жена, с которой Олег счастливо прожил в Америке все эти годы.

— Олег Борисович жалел о том, что бежал из СССР? Вспоминал родину?

— Постоянно. Каждая наша встреча, каж­дый телефонный звонок он начинал с разгово­ра о России. Он очень тяжело пережил отъезд. Все его стихи — об утраченной родине. В от­личие от многих переехавших в США русских он так и не стал американцем. Он не хотел ас­симилироваться и забывать язык, культуру. Хотя по-английски он говорил без акцента, учил с легкостью длинные роли. Но умирая, он ронял фразы на сербском. Этот язык Олег выучил во время съемок.

— Но зачем он решил эмигрировать, да еще по такой нестандартной схеме?

— Он был оскорблен до глубины души тем, что его не пускали сниматься. Он гово­рил: «Это же плевок мне в душу. Я был в рас­цвете сил, я был готов сниматься, меня при­глашали в разные европейские страны. Мне пришлось похоронить десятки предложений». Но была еще одна, более серьезная причина, о которой он мало рассказывал. Еще тогда у него обнаружили онкологию. В СССР он вряд ли протянул бы и несколько лет. А в Америке ему провели уникальную операцию на гипо­физе, которая дала ему еще больше 20 счаст­ливых лет жизни.

— Чем помимо съемок Олег Борисо­вич занимался в США?

— С Джоан они дали второе рождение со­ветской мультипликации, сделали ее извест­ной во всем мире. Помню, как к ним в гости приезжал Норштейн… Еще они организовали клинику для лечения американских знамени­тостей от алкогольной и наркотической за­висимости. Этот проект тоже очень грустно закончился.

— У Олега с Джоан не было детей?

— Нет, но они как родного сына воспита­ли Сергея, родившегося после романа Олега с сотрудницей одесской киностудии. О том, что у него есть сын, Олег узнал через несколько лет после рождения мальчика. Признал его, забрал в США, воспитал. Все эти дни Сережа находился рядом с отцом. Также у Олега есть сын от Натальи. После развода она запретила отцу и сыну видеться. Встретились они спу­стя много лет благодаря ток-шоу Малахова. Это был очень трогательный момент. Потом Олег также забрал сына в Америку, но парень не смог там прижиться. Вернулся в итоге в Россию.

Олега Видова похоронили на голливуд­ском кладбище Hollywood Forever (перево­дится как «Голливуд навсегда»), где покоятся все известные американские актеры.

Анастасия ГНЕДИНСКАЯ.