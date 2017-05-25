«ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА ОН ПРОИЗНЕС НА СЕРБСКОМ»
Близкий друг Олега Видова рассказал о жизни актера в США
Олег Видов был любим миллионами советских зрителей. А потом вдруг взял и эмигрировал в США. Из Югославии в Австрию через границу его тайно перевозил друг в багажнике автомобиля. «Бежал», «предал» — писали советские газеты. Но сам Олег понимал: Штаты дадут ему единственный шанс жить и работать. Чем Видов жил по ту сторону океана? Об этом «МК» рассказал друг Олега Видова, Игорь Кокарев. Их дружба завязалась больше 50 лет назад. А оборвалась вечером 15 мая, когда актера не стало.
— Олег скончался от рака костного мозга. Этот недуг сжирал его последние пять лет, — начал рассказ доцент ВГИКа, главный редактор газеты Союза кинематографистов «СК-новости» и, подобно Видову, «русский американец» Игорь Кокарев.— Но Олег никогда не показывал, что ему плохо. Да и хочется верить, что он не сильно страдал. Благодаря американской медицине и поддерживающей терапии он мог работать, даже в путешествия ездил с женой Джоан. Последний отпуск они провели в Израеле — уезжали туда на три недели. Олег был счастлив. А в воскресенье Джоан прислала мне письмо: «Приезжай, Олег при смерти, все время спит. Может, больше не проснется…»
В тот же день я был у них дома.
— Актер вас узнал?
— Он был в сознании, всех узнавал. Но был настолько обессилен, что не мог поднять веки. Я спросил: «Олег, ты меня слышишь?» Он приоткрыл глаза и моргнул несколько раз. Я взял его за руку и так сидел, вспоминал молодые годы. Олег все понимал. Я видел, как дрожали его ресницы. Потом приехал знакомый доктор, осмотрел умирающего и сказал, что госпитализировать его нельзя — дорогу он не выдержит. Остается только ждать. В шесть вечера мы уехали, а в десять его не стало.
— С Олегом вы были знакомы больше 50 лет…
— Да, это так. Как раз у его постели я вспоминал, как мы гуляли на его свадьбе с Наташей Федотовой. Тогда-то мы и начали общаться. Было это в 1966 году.
— Есть мнение, что как раз этот брак и подтолкнул Олега к эмиграции. Якобы Наталья была дочерью генерала КГБ…
— Вообще-то она была приемной дочерью Брежнева. Леонид Ильич взял ее на воспитание после того, как скончался его близкий друг.
— Говорили, что именно благодаря столь удачному браку Олегу начали предлагать выигрышные роли.
— Да вы что, он был звездой советского кинематографа задолго до женитьбы. Он ведь в кино с 16 лет. Он всего добился благодаря таланту и своей красоте. И при таких качествах Олег был застенчивым парнем. Спустя год после женитьбы он жаловался мне, что Наташа заставляет его выступать с концертами, чтобы зарабатывать деньги. Олег не терпел публичность, был домашним парнем. Но при этом обожал сниматься в кино.
— А после развода с Натальей ему перестали давать роли?
— Это не совсем так, хотя и недалеко от истины. На тот момент он был уже всемирно известен, его приглашали в европейские страны, но Госкино не пускало. Не то чтобы его в СССР перестали снимать — его перестали выпускать. Максимум куда удавалось поехать на съемки — это в соцстраны.
— И из Югославии он решил бежать?
— Да, друг перевез его через границу в Австрию в багажнике своего автомобиля. По ту сторону Олега уже ждала Джоан, известная журналистка и его вторая жена, с которой Олег счастливо прожил в Америке все эти годы.
— Олег Борисович жалел о том, что бежал из СССР? Вспоминал родину?
— Постоянно. Каждая наша встреча, каждый телефонный звонок он начинал с разговора о России. Он очень тяжело пережил отъезд. Все его стихи — об утраченной родине. В отличие от многих переехавших в США русских он так и не стал американцем. Он не хотел ассимилироваться и забывать язык, культуру. Хотя по-английски он говорил без акцента, учил с легкостью длинные роли. Но умирая, он ронял фразы на сербском. Этот язык Олег выучил во время съемок.
— Но зачем он решил эмигрировать, да еще по такой нестандартной схеме?
— Он был оскорблен до глубины души тем, что его не пускали сниматься. Он говорил: «Это же плевок мне в душу. Я был в расцвете сил, я был готов сниматься, меня приглашали в разные европейские страны. Мне пришлось похоронить десятки предложений». Но была еще одна, более серьезная причина, о которой он мало рассказывал. Еще тогда у него обнаружили онкологию. В СССР он вряд ли протянул бы и несколько лет. А в Америке ему провели уникальную операцию на гипофизе, которая дала ему еще больше 20 счастливых лет жизни.
— Чем помимо съемок Олег Борисович занимался в США?
— С Джоан они дали второе рождение советской мультипликации, сделали ее известной во всем мире. Помню, как к ним в гости приезжал Норштейн… Еще они организовали клинику для лечения американских знаменитостей от алкогольной и наркотической зависимости. Этот проект тоже очень грустно закончился.
— У Олега с Джоан не было детей?
— Нет, но они как родного сына воспитали Сергея, родившегося после романа Олега с сотрудницей одесской киностудии. О том, что у него есть сын, Олег узнал через несколько лет после рождения мальчика. Признал его, забрал в США, воспитал. Все эти дни Сережа находился рядом с отцом. Также у Олега есть сын от Натальи. После развода она запретила отцу и сыну видеться. Встретились они спустя много лет благодаря ток-шоу Малахова. Это был очень трогательный момент. Потом Олег также забрал сына в Америку, но парень не смог там прижиться. Вернулся в итоге в Россию.
Олега Видова похоронили на голливудском кладбище Hollywood Forever (переводится как «Голливуд навсегда»), где покоятся все известные американские актеры.
Анастасия ГНЕДИНСКАЯ.