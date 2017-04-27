Кишиневские новости

ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В ТЕРАКТЕ ОТПРАВЛЯЛИ РОДНЫМ СМС: «Я В БЕЗОПАСНОСТИ»
Мы проследили прошлое арестантов: чебуреки, самса, рынки, «Айфоны», молитвы
По делу о теракте в питерском метро арестованы 11 человек. Ни один из них не признал своей вины. На второй день после преступления я столкнулась в соборной мечети с оперативниками, которые занимались расследованием преступления. Один из представителей Следственного комитета тогда дал понять: «Ищите все данные, явки-пароли по соцсетям. Там много полезной информации можно почерпнуть о тех, кто причастен к теракту. И все станет предельно ясно».
На тот момент речь шла только о смертнике. Других имен еще не было. Сейчас список подозреваемых существенно расширился.
Действительно, о прошлом и настоящем большинства арестантов можно судить по социальным сетям. Вот только об их причастности к теракту мало что говорит. Так грамотно шифровались?
Соседка Азимовых: «Вежливые, добрые люди были. Самсу и чебуреки на рынке продавали»
Братья Азимовы. Старший — Акрам. И младший — Аброр. Обоим нет и 30 лет. Уроженцы города Джалал-Абада в Киргизии. Сегодня одного из них называют организатором теракта. По сведениям силовиков, Акрам устанавливал связь с международными террористическими организациями и передавал деньги на осуществление подрыва. Именно этот человек стал последним абонентом, с кем связался перед взрывом смертник Джалилов. Акрама задержали в Новой Москве на автобусной остановке. При нем была обнаружена боевая ручная граната. Видео задержания продемонстрировали по всем телеканалам страны.
Его младшего брата Аброра накрыли в Подмосковье. По версии следствия, этот человек готовил смертника к теракту, являлся своего рода наставником и проводником Джалилова. Подозреваемый во время судебного заседания заявил: «Мое участие в теракте есть, но не прямое».
Семья Азимовых большая и многодетная. Долгое время мать, отец, четверо сыновей и дочь жили в Джалал-Абаде. Судя по архивным фотографиям, размещенным многочисленными родственниками Азимовых в Интернете, семья жила дружно, но бедно. Нищета и подтолкнула мужскую половину податься на заработки в Россию. Известно, что в 2013 году четверо братьев Азимовых дружно отказались от киргизского паспорта, получили российское гражданство и рванули туда, где больше платят.
— Азимовы не сразу подались в Россию. Сначала поехали на заработки в Украину, это были 2008–2009 годы. По Интернету нашли объявление: дешевая рабочая сила требовалась на стройку. Жили там несколько лет, — рассказывает сосед Азимовых.
Об украинском периоде жизни Азимовых поведала их бывшая соседка в Украине Вероника.
— Азимовы остановились в городе Хмельницком, жили там довольно долго. Приехали к нам в 2010 году, — начала собеседница. — Работали на рынке, чебуреки и самсу сами готовили и продавали. Мать лепила дома заготовки, а ребята продавали. В городе Азимовы снимали дешевую квартиру. Это была большая и дружная семья — мать, старенькая бабушка, четверо сыновей и дочка, которая тогда в школу ходила. Семья была работящая. Поэтому мне странно, что все это сейчас с ними происходит. В 2010 году Акрам женился на узбечке. Потом начался Майдан, за ними приехал глава семьи, их отец, и всех забрал. Они бы ни за что не уехали отсюда, но говорили, что слишком дорого обходится им перелет до родного города. А летать домой им приходилось часто.
— Они были верующие?
— За молитвой я их никогда не заставала. Одевались они как все. Мать только всегда с покрытой головой ходила. И меня учила, как платок правильно завязывать.
— Последний раз когда с ними общались?
— Полтора месяца назад. Как раз с Акрамом говорила. Он рассказывал, что дела у них идут в гору. Работает в суши-баре, имеет постоянный доход. Рассказывал про семью и детей. Все хорошо было.
Дела у Азимовых действительно шли неплохо. В последнее время братья работали в подмосковном кафе, круглые сутки делали суши. Почти все заработанные деньги отправляли на родину — матери, женам и детям.
— Аброр и Акрам часто приезжали в Киргизию, никаких изменений никто не замечал, — вспоминают соседи Азимовых. — Детей любили, мать уважали, в мечеть ходили — все как обычно. К вере их мать приобщила. Она соблюдала все обряды, с младенчества учила сыновей молиться. Дюже правильная женщина, без молитвы шагу лишнего не ступит. Нам кажется, что супруг от нее потому и ушел. Его тяготили эти бесконечные обряды.
В прошлом году братья Азимовы выкупили дом во Владимирской области. Заброшенная халупа обошлась им в 15 тысяч рублей. Мужчины сами отремонтировали дом, а вскоре туда переехали их жены, дети и мать. Но незадолго до теракта женщины с детьми снова вернулись на родину.
— Один из братьев несколько раз ездил в Турцию. Зачем?
— По словам их отца, в Турцию один из сыновей ездил по работе, — рассказывает дядя арестованных. — Что-то связано с суши было. Вроде оборудование там закупал. Во всяком случае, такую информацию донесли до отца сами дети.
— Акрам и Аброр — верующие?
— Понятия не имею. Про свою семью так скажу: мы в мечеть не ходим. И брат мой, отец арестованных, далек от веры. Мы ведь с ним члены КПСС, лично я воспитывал свою семью в духе коммунизма.
Странички в соцсетях Акрам и Аброр Азимовы то ли удалили, то ли подвергли тщательной цензуре — подчистили профили, изменили имена. Но остались странички их братьев, также сохранились профили в соцсетях отца и матери Азимовых.
Отец арестованных — 50-летний Акрал Азимов. Водитель автобуса на западе Москвы. В своем профиле указал имена всех четверых сыновей. Больше ничего. Никаких статусов, никаких интересов. Все чисто.
Смотрим страничку матери арестованных. Вазира Мирзахмедова — типичная мусульманка. Ее лента небогата какими-либо светскими событиями. В основном женщина выкладывала снимки молящихся мусульман. Статусы, словно под копирку, — цитаты из Корана.
Некоторое время назад Мирзахмедова разместила на своей стене картинку задержанных земляков. Под ней комментарий: «Кто-то работу свою выполняет, а кто-то не знает, чем будет кормить свою семью!»
Юсуф Мирзаалимов: «Все кинут тебя в конце»
После теракта в Петербурге восьмерых предполагаемых сообщников смертника задержали в течение нескольких суток. Известно, что все они перебрались в Россию в ноябре 2015 года. Именно в то время на страничках арестованных в соцсетях стали появляться исламские видеоролики. А предшествовали этому неудачи в личной жизни, отсутствие денег и приличной работы. Возможно, вербовщики воспользовались психологическим надломом этих людей.
Юсуф Мирзаалимов, 21 год. Самый юный из всех задержанных. На своей страничке в соцсети указал статус: «Спасибо маме за бесконечную любовь».
Внешне приятный парень. Хипстерская стрижка, дорогой «Айфон», стильные часы, черная майка, джинсы, куртка-бомбер, кепка с длинным козырьком. Молодой человек явно следил за последними веяниями моды. А еще парень серьезно увлекался боевыми искусствами.
До своего приезда в Санкт-Петербург, а именно до 2015 года, Мирзаалимов интересовался исключительно спортом, автомобилями, девушками. Постил на стене в соцсети трейлеры фильмов ужасов, увлекался классической музыкой, «лайкал» фотографии девушек модельной внешности. А в 2016 году парня словно подменили. Появились другие увлечения. Теперь он все больше публиковал посты из сообществ «Дневник мусульманина», «В Хиджабе», «Ислам — полезные наставления».
Лето 2015 года стало переломным моментом в жизни Мирзаалимова. А в начале 2016 года парень, судя по его сообщениям в соцсети, и вовсе впал в депрессию.
Март 2016: «Все кинут тебя в конце».
Июнь 2016: «Мне и одному по кайфу». «Нет денег, нет друзей. 21-й век».
Зимой 2017 года на стене арестованного — лишь цитаты из пророка Мухаммеда.
— Спокойный, адекватный человек был Юсуф, — вспоминает знакомый арестованного. — Правда, год назад он расстался с девушкой, потерял работу. Денег не хватало даже на арендованную квартиру. Ходил подавленный. А потом как-то резко изменился. Ему стало все равно, он больше не переживал.
Ибрагим Эрматов: «Больше всего я боюсь судного дня»
Ибрагим Эрматов, 23 года. 3 апреля, в день теракта, молодой человек перепостил картинку в соцсети: «Скорбим».
А чуть ранее поставил другую карточку: «Больше всего я боюсь того, что когда предстану (в судный день) для расчета, мне скажут: «Ведь ты знал, что это делать нельзя, но делал».
Внешне Эрматов — обычный парень. О нем известно немного: серьезно увлекался единоборствами и часто ходил в мечеть.
Вот цитаты с его стены: «Все ждут лета, а я жду месяца Рамадан». «Не верьте слухам, я гораздо хуже».
Серьезное увлечение религией началось у Эрматова с конца 2015 года. До этого юноша больше интересовался девушками.
— Честно говоря, не похож Эрматов на террориста, — вспоминает хозяин суши-бара, где трудился арестованный. — Он у меня в Выборге поваром работал, сушистом. Знаю его как отличного работника, не более того. Троих арестованных привел ко мне один мой знакомый. Где он их всех взял, ума не приложу.
— Эрматов работал у вас долго?
— В октябре сбежал. Не уволился, просто исчез вместе с остальными приятелями. В один миг. Собрал вещи и пропал.
— Почему все арестованные работали сушистами?
— Все просто. В отличие от других иностранных граждан с киргизами удобно работать. Они ведь могут получать паспорт РФ, поэтому с ними меньше бумажной волокиты. Да и работают они отменно, без выходных круглые сутки готовы пахать.
Связались мы и с тренером арестованного по вольной борьбе.
— Эрматова я давно не видел. Раньше они с Юсуфом Мирзаалимовым часто здесь тренировались. А месяц назад Ибрагим позвонил мне, интересовался насчет работы. Жаловался, что денег совсем нет. Вот и все, что я могу о нем сказать. А потом узнал, что его задержали.
Но главное: до сих пор нет ответа на вопрос — почему никто не взял ответственность за теракт? Вряд ли вся эта компания малообразованных людей могла самостоятельно спланировать чудовищное преступление.
Ирина БОБРОВА.
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