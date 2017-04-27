Кишиневские новости

Мы проследили прошлое арестантов: чебуреки, самса, рынки, «Айфоны», молитвы

По делу о теракте в питерском метро арестованы 11 человек. Ни один из них не признал своей вины. На второй день после пре­ступления я столкнулась в собор­ной мечети с оперативниками, которые занимались расследо­ванием преступления. Один из представителей Следственно­го комитета тогда дал понять: «Ищите все данные, явки-пароли по соцсетям. Там много полезной информации можно почерпнуть о тех, кто причастен к теракту. И все станет предельно ясно».

На тот момент речь шла только о смертни­ке. Других имен еще не было. Сейчас список подозреваемых существенно расширился.

Действительно, о прошлом и настоящем большинства арестантов можно судить по со­циальным сетям. Вот только об их причастно­сти к теракту мало что говорит. Так грамотно шифровались?

Соседка Азимовых: «Вежливые, добрые люди были. Самсу и чебуреки на рынке продавали»

Братья Азимовы. Старший — Акрам. И младший — Аброр. Обоим нет и 30 лет. Уро­женцы города Джалал-Абада в Киргизии. Сегодня одного из них называют организато­ром теракта. По сведениям силовиков, Акрам устанавливал связь с международными тер­рористическими организациями и передавал деньги на осуществление подрыва. Именно этот человек стал последним абонентом, с кем связался перед взрывом смертник Джа­лилов. Акрама задержали в Новой Москве на автобусной остановке. При нем была обнару­жена боевая ручная граната. Видео задержа­ния продемонстрировали по всем телекана­лам страны.

Его младшего брата Аброра накрыли в Подмосковье. По версии следствия, этот че­ловек готовил смертника к теракту, являлся своего рода наставником и проводником Джа­лилова. Подозреваемый во время судебного заседания заявил: «Мое участие в теракте есть, но не прямое».

Семья Азимовых большая и многодетная. Долгое время мать, отец, четверо сыновей и дочь жили в Джалал-Абаде. Судя по архивным фотографиям, размещенным многочислен­ными родственниками Азимовых в Интер­нете, семья жила дружно, но бедно. Нищета и подтолкнула мужскую половину податься на заработки в Россию. Известно, что в 2013 году четверо братьев Азимовых дружно от­казались от киргизского паспорта, получили российское гражданство и рванули туда, где больше платят.

— Азимовы не сразу подались в Россию. Сначала поехали на заработки в Украину, это были 2008–2009 годы. По Интернету нашли объявление: дешевая рабочая сила требова­лась на стройку. Жили там несколько лет, — рассказывает сосед Азимовых.

Об украинском периоде жизни Азимовых поведала их бывшая соседка в Украине Веро­ника.

— Азимовы остановились в городе Хмельницком, жили там довольно долго. Приехали к нам в 2010 году, — начала собе­седница. — Работали на рынке, чебуреки и самсу сами готовили и продавали. Мать ле­пила дома заготовки, а ребята продавали. В городе Азимовы снимали дешевую квартиру. Это была большая и дружная семья — мать, старенькая бабушка, четверо сыновей и доч­ка, которая тогда в школу ходила. Семья была работящая. Поэтому мне странно, что все это сейчас с ними происходит. В 2010 году Акрам женился на узбечке. Потом начался Майдан, за ними приехал глава семьи, их отец, и всех забрал. Они бы ни за что не уехали отсюда, но говорили, что слишком дорого обходится им перелет до родного города. А летать домой им приходилось часто.

— Они были верующие?

— За молитвой я их никогда не заставала. Одевались они как все. Мать только всегда с покрытой головой ходила. И меня учила, как платок правильно завязывать.

— Последний раз когда с ними обща­лись?

— Полтора месяца назад. Как раз с Акра­мом говорила. Он рассказывал, что дела у них идут в гору. Работает в суши-баре, имеет по­стоянный доход. Рассказывал про семью и детей. Все хорошо было.

Дела у Азимовых действительно шли не­плохо. В последнее время братья работали в подмосковном кафе, круглые сутки делали суши. Почти все заработанные деньги отправ­ляли на родину — матери, женам и детям.

— Аброр и Акрам часто приезжали в Кир­гизию, никаких изменений никто не замечал, — вспоминают соседи Азимовых. — Детей любили, мать уважали, в мечеть ходили — все как обычно. К вере их мать приобщила. Она соблюдала все обряды, с младенчества учила сыновей молиться. Дюже правильная женщи­на, без молитвы шагу лишнего не ступит. Нам кажется, что супруг от нее потому и ушел. Его тяготили эти бесконечные обряды.

В прошлом году братья Азимовы выку­пили дом во Владимирской области. Забро­шенная халупа обошлась им в 15 тысяч ру­блей. Мужчины сами отремонтировали дом, а вскоре туда переехали их жены, дети и мать. Но незадолго до теракта женщины с детьми снова вернулись на родину.

— Один из братьев несколько раз ез­дил в Турцию. Зачем?

— По словам их отца, в Турцию один из сыновей ездил по работе, — рассказывает дядя арестованных. — Что-то связано с суши было. Вроде оборудование там закупал. Во всяком случае, такую информацию донесли до отца сами дети.

— Акрам и Аброр — верующие?

— Понятия не имею. Про свою семью так скажу: мы в мечеть не ходим. И брат мой, отец арестованных, далек от веры. Мы ведь с ним члены КПСС, лично я воспитывал свою семью в духе коммунизма.

Странички в соцсетях Акрам и Аброр Ази­мовы то ли удалили, то ли подвергли тщатель­ной цензуре — подчистили профили, измени­ли имена. Но остались странички их братьев, также сохранились профили в соцсетях отца и матери Азимовых.

Отец арестованных — 50-летний Акрал Азимов. Водитель автобуса на западе Москвы. В своем профиле указал имена всех четверых сыновей. Больше ничего. Никаких статусов, никаких интересов. Все чисто.

Смотрим страничку матери арестован­ных. Вазира Мирзахмедова — типичная му­сульманка. Ее лента небогата какими-либо светскими событиями. В основном женщина выкладывала снимки молящихся мусульман. Статусы, словно под копирку, — цитаты из Корана.

Некоторое время назад Мирзахмедова разместила на своей стене картинку задер­жанных земляков. Под ней комментарий: «Кто-то работу свою выполняет, а кто-то не знает, чем будет кормить свою семью!»

Юсуф Мирзаалимов: «Все кинут тебя в конце»

После теракта в Петербурге восьмерых предполагаемых сообщников смертника за­держали в течение нескольких суток. Извест­но, что все они перебрались в Россию в ноябре 2015 года. Именно в то время на страничках арестованных в соцсетях стали появляться ис­ламские видеоролики. А предшествовали это­му неудачи в личной жизни, отсутствие денег и приличной работы. Возможно, вербовщики воспользовались психологическим надломом этих людей.

Юсуф Мирзаалимов, 21 год. Самый юный из всех задержанных. На своей странич­ке в соцсети указал статус: «Спасибо маме за бесконечную любовь».

Внешне приятный парень. Хипстерская стрижка, дорогой «Айфон», стильные часы, черная майка, джинсы, куртка-бомбер, кеп­ка с длинным козырьком. Молодой человек явно следил за последними веяниями моды. А еще парень серьезно увлекался боевыми искусствами.

До своего приезда в Санкт-Петербург, а именно до 2015 года, Мирзаалимов инте­ресовался исключительно спортом, автомо­билями, девушками. Постил на стене в соц­сети трейлеры фильмов ужасов, увлекался классической музыкой, «лайкал» фотографии девушек модельной внешности. А в 2016 году парня словно подменили. Появились другие увлечения. Теперь он все больше публиковал посты из сообществ «Дневник мусульмани­на», «В Хиджабе», «Ислам — полезные на­ставления».

Лето 2015 года стало переломным мо­ментом в жизни Мирзаалимова. А в начале 2016 года парень, судя по его сообщениям в соцсети, и вовсе впал в депрессию.

Март 2016: «Все кинут тебя в конце».

Июнь 2016: «Мне и одному по кайфу». «Нет денег, нет друзей. 21-й век».

Зимой 2017 года на стене арестованного — лишь цитаты из пророка Мухаммеда.

— Спокойный, адекватный человек был Юсуф, — вспоминает знакомый арестованно­го. — Правда, год назад он расстался с девуш­кой, потерял работу. Денег не хватало даже на арендованную квартиру. Ходил подавленный. А потом как-то резко изменился. Ему стало все равно, он больше не переживал.

Ибрагим Эрматов: «Больше всего я боюсь судного дня»

Ибрагим Эрматов, 23 года. 3 апреля, в день теракта, молодой человек перепостил картинку в соцсети: «Скорбим».

А чуть ранее поставил другую карточку: «Больше всего я боюсь того, что когда пред­стану (в судный день) для расчета, мне ска­жут: «Ведь ты знал, что это делать нельзя, но делал».

Внешне Эрматов — обычный парень. О нем известно немного: серьезно увлекался единоборствами и часто ходил в мечеть.

Вот цитаты с его стены: «Все ждут лета, а я жду месяца Рамадан». «Не верьте слухам, я гораздо хуже».

Серьезное увлечение религией началось у Эрматова с конца 2015 года. До этого юноша больше интересовался девушками.

— Честно говоря, не похож Эрматов на террориста, — вспоминает хозяин суши-бара, где трудился арестованный. — Он у меня в Вы­борге поваром работал, сушистом. Знаю его как отличного работника, не более того. Троих арестованных привел ко мне один мой знако­мый. Где он их всех взял, ума не приложу.

— Эрматов работал у вас долго?

— В октябре сбежал. Не уволился, про­сто исчез вместе с остальными приятелями. В один миг. Собрал вещи и пропал.

— Почему все арестованные работали сушистами?

— Все просто. В отличие от других ино­странных граждан с киргизами удобно рабо­тать. Они ведь могут получать паспорт РФ, поэтому с ними меньше бумажной волокиты. Да и работают они отменно, без выходных круглые сутки готовы пахать.

Связались мы и с тренером арестованно­го по вольной борьбе.

— Эрматова я давно не видел. Раньше они с Юсуфом Мирзаалимовым часто здесь тренировались. А месяц назад Ибрагим по­звонил мне, интересовался насчет работы. Жаловался, что денег совсем нет. Вот и все, что я могу о нем сказать. А потом узнал, что его задержали.

Но главное: до сих пор нет ответа на вопрос — почему никто не взял ответствен­ность за теракт? Вряд ли вся эта компания малообразованных людей могла само­стоятельно спланировать чудовищное преступление.

Ирина БОБРОВА.