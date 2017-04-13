Кишиневские новости

ПРИЗВАННЫЕ ЗЛОМ
Где профессиональные вербовщики могли познакомиться с организатором теракта в Питере
На прошлой неделе прошли аресты подозреваемых в организации теракта в питерской подземке. Восьмерых задержали в Санкт-Петербурге, двух — в Москве.
Все арестованные — уроженцы Средней Азии. Возрастная группа — от 20 до 45 лет. Пока никто из них не признал свою причастность к трагедии. От знакомства со смертником дружно открестились. Однако многочисленные свидетели, опрошенные следователями, дали понять, что все эти люди так или иначе причастны к запрещенной исламской группировке.
Мы связались с бывшими друзьями террориста-смертника из Киргизии и вычислили, где профессиональные вербовщики, возможно, могли познакомиться с Акбаржоном Джалиловым.
« Я ни разу не видел, чтобы Акбар намаз совершал»
Страничек смертника Акбаржона Джалилова в соцсетях мы насчитали порядка семи. Практически все они давно заброшены и забыты. Но в «друзьях» Джалилова остались реальные люди. И все они отлично помнят, каким был смертник до того, как покинул родину.
— Мы следим за историей Акбара, до сих пор не можем поверить, что он пошел на такое страшное преступление, — говорит одноклассник Джалилова, Сухроб. — В Оше он казался совершенно адекватным парнем, правда, нерешительным, слабым по характеру. Если начиналась какая разборка на квартале, он первым сбегал с места потасовки. Зато очень следил за своей внешностью, считался среди нас самым модным. Его семья была достаточно обеспеченной по сравнению с остальными жителями Оша. Его родители могли позволить покупать сыну приличные вещи.
В Оше у Джалилова была большая компания — семь пацанов. Все свободное время они проводили вместе.
— Я его считал лучшим другом до тех пор, пока он не пропал на два года. Просто исчез. Внезапно. Случилось так: вчера общался нормально, а сегодня уже нет. Причем ничего не предвещало исчезновения. Будто в один день все произошло с ним, — вспоминает Махмуд.
— Почему он вообще уехал в Питер?
— Его увез отец. Сам Акбар не хотел уезжать, но в Оше оставаться ему тоже не было резона — поступать в институт не собирался, не потянул бы высшее образование, работы здесь тоже не было. Его отец беспокоился, что парень может остаться без родительского контроля, поэтому и забрал его с собой в Россию.
— Говорят, Джалилов в армии служил?
— Ерунда. Акбар не служил и не собирался. Он слабовольный был, физически не развит, не выдержал бы армейской жизни.
— Когда он уехал в Питер, вы с ним продолжали общаться?
— Да, мы плотно общались. Постоянно переписывались в соцсетях. Он со всеми нашими ребятами поддерживал отношения. Рассказывал, что устроился работать в «Суши». Кстати, он ведь и здесь собирался стать поваром, готовил он всегда хорошо. Мать его научила.
— Он говорил, как складывалась его жизнь в Питере?
— Да. Все было хорошо у него. А потом он пропал. Представляете, был человек — и нет. Больше двух лет не выходил с нами на связь. Мы пытались его разыскать через всех знакомых, но без результата. Тогда же в один миг он забросил страничку в соцсети, где все наши «сидели», и телефон заблокировал.
— Мать его в Оше осталась, вы могли бы через нее связаться с другом?
— Такое ощущение, что и она то ли не знала о его местонахождении, то ли что-то скрывала. Когда мы спрашивали у его отца, куда пропал Акбар, он отмахивался: работает, времени у него нет.
— Джалилов в Питере вместе с отцом снимал квартиру?
— Вроде они с отцом жили там. Но глава семьи часто приезжал в Ош, а Акбар оставался в России.
— Говорят, девушка у него была в Питере?
— Не было у него девушки. Мне он, во всяком случае, жаловался, что не может никого найти, потому что нет достаточно денег. Он перед тем, как исчезнуть, много говорил о деньгах. Все думал, как разбогатеть.
— Он верующий был? В мечеть часто ходил, намаз совершал?
— Когда журналисты пишут, что он ходил постоянно в мечеть, мы здесь смеемся. Я ни разу не видел, чтобы он намаз совершал. Он был простым парнем и, кстати, довольно рано начал курить, пить и тусоваться. Впрочем, как все мы. Мы ведь даже уроки не делали, целыми днями после школы проводили на дворе, в кафешках сидели, выпивали. Веселое время было, беззаботное. Отцу его это не нравилось. Он был верующий, может, поэтому и забрал его отсюда.
— В их доме сейчас кто-то живет?
— Дом их закрыт, после теракта никого не было.
— Могли Джалилова в Оше завербовать?
— Нет, мы с таким здесь не сталкивались. Во всяком случае, наша компания ничего про это не знает.
Вежливые повара со взрывчаткой
В четверг в Санкт-Петербурге в Октябрьском районном суде и в Москве в Басманном районном суде арестовали подозреваемых в теракте.
В ходе заседания в Басманном суде следователь СКР Андрей Жигулин ходатайствовал об аресте 38‑летнего гражданина Таджикистана Содика Ортикова, в отношении которого возбуждено дело по п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ.
— Во время обыска по месту жительства Ортикова было найдено оружие: пистолет Макарова, восемь патронов, две тротиловые шашки 200 граммов каждая, граната «Ф‑1», вещество, предположительно, взрывчатое, — заявил следователь.
По его словам, у подозреваемого отсутствует гражданство РФ, на свободе он может вступить в контакт с другими соучастниками преступления, которые еще не установлены, с целью согласования позиций. Также может оказать давление на свидетелей и потерпевших.
В итоге Басманный суд арестовал Ортикова до 3 июня.
При оглашении постановления судья отметила, что исполнитель теракта, 22‑летний Акбаржон Джалилов, неоднократно звонил неустановленному лицу в Москву, а тот в свою очередь созванивался с Ортиковым. И таким образом сыщики вычислили всех причастных к преступлению.
Нам удалось выяснить, что Ортиков работал в престижном кафе в поселке Лесной Городок Одинцовского района Московской области. Оно принадлежит местному олигарху и известному бизнесмену Гургену Гранцу. Сфера деятельности коммерсанта обширна: от ресторанного бизнеса до строительства жилых и нежилых зданий. Господин Гранц лично знаком с первыми лицами Лесного Городка.
Хозяйничать в кафе бизнесмен поручил своему сыну Марену. А тот пояснил полицейским, что задержанные таджики работали не более месяца-двух, отличиться ничем не успели, поэтому он их вспомнить не может. Пришли они по объявлению о поиске работников (в кафе были планы полностью поменять кухню), без рекомендаций со стороны. Мужчины находились на испытательном сроке, и если бы не задержание, то с ними бы заключили постоянный контракт, так как с поварскими обязанностями они справлялись на ура.
Троих террористов, которых арестовали в Петербурге, задержали в доме на Товарищеском проспекте. Там предполагаемые террористы, по некоторым данным, собирали взрывчатку. Соседи рассказывали нам, что таких мирных жильцов давно не видели.
— Постоянно проживали там трое человек. Вежливые, всегда здоровались, — рассказал один из жильцов дома. — С соседями эти люди не пререкались, не спорили. Можно сказать, безупречные жильцы. Кто сдавал им квартиру — не знаю. Сколько лет здесь живу, так и не понял, кто хозяин этой «однушки». Будто перевалочный пункт был. Одни гастарбайтеры сменяли других. Когда этих товарищей выводили из дома в наручниках, они даже не сопротивлялись. Спокойные были.
Тем временем по подозрению в вербовке террористов задержаны два брата Рустамовы, граждане Киргизии, 30‑летний Атабек и 20‑летний Азизбек. По версии следствия, Атабек вел религиозный образ жизни, соблюдал обряды, предлагал знакомым поехать в Сирию. В случае гибели он обещал завербованному заботиться о вдове и детях. Регистрации в Петербурге Атабек не имел, так же как и официальной работы. На родине у него остались трое детей. Его 20‑летний брат Азизбек — единственный из всех подозреваемых, который согласился с арестом.
29-летний гражданин Узбекистана Феруз Инаков был задержан в деревне Янино Всеволожского района Ленобласти. Там, где когда-то жил и работал смертник Джалилов. В ходе расследования выяснилось, что Инаков занимался вербовкой примерно полтора года. Возможно, Джалилов стал одним из тех, кого ему удалось завербовать.
33-летний Журабек Муратов, мужчина интеллигентного вида, в очках, обосновался в Петербурге с 2004 года. Жил на стройках. У него в квартире нашли экстремистскую литературу исламского толка. На суде он отнекивался: «Я не знал, что эта литература запрещена. Покупал книги свободно на Сенной площади».
Еще один арестованный — Уулу Исламбек Ойбек, признался на суде, что по собственной воле решил вербовать сторонников среди мусульман в Петербурге, оплату за труд получал из-за рубежа.
Еще один задержанный — 26‑летний гражданин Киргизии Искандер Нурбаев. В Питере мужчина живет 11 лет, работает таксистом, воспитывает годовалого ребенка. Не отрицал, что знаком с другими подозреваемыми. Но вины своей не признал.
Тайны мечети Сенного рынка
Где могли познакомиться все арестованные между собой? И где они вербовали людей? По некоторым данным, своих жертв вербовщики выискивали в неприметной мечети «для своих» на Московском проспекте. Известно, что все они посещали именно эту молельную комнату.
После теракта мы посетили ту самую мечеть, которая расположена на Сенном рынке, в самом центре Санкт-Петербурга.
Молельня будто спрятана от посторонних глаз. Чужие здесь не ходят. Это место — для узкого круга людей. Да и захочешь найти мечеть, так сразу не найдешь. Желтое двухэтажное строение располагается на задворках Сенного рынка. О том, что здесь находится мечеть, говорит лишь бумажка на двери. Постороннему сюда явно вход заказан. Справедливости ради надо отметить, что посторонний сюда и не сунется. Кругом склады. На асфальте сидят цыгане, работники рынка, кормятся бездомные собаки.
Вход в молельню мне перегородили рослые парни: «Фотографировать запрещено и заходить туда тоже нельзя».
Я задала вопрос: «Среди верующих вы видели тех, кто мог быть причастен к террористам?».
— Нет, вы что, здесь собираются приличные люди, — махали руками собравшиеся. — Мы всех в лицо знаем. Радикально настроенных здесь нет. У нас камера здесь есть. Если бы что случилось, все было бы зафиксировано.
Имам мечети тоже не стал общаться, осадил меня: «Все вопросы к службе безопасности рынка. Нам с вами не о чем разговаривать».
Тогда же я задала вопрос собравшимся, продается ли на рынке запрещенная литература и работают ли здесь уроженцы Сирии.
— Литература какая хочешь есть. Мы, правда, не интересовались содержанием книг, — пояснили тогда сотрудники рынка. — И сирийцы у нас тоже работают. Но они мирные. Еду свою готовят. Масло для парфюмерии продают. Пожалуй, и все.
Тем временем стало известно, что поиски потенциальных террористов следователи начали именно с этой мечети.
Ирина БОБРОВА.
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