Кишиневские новости

Советники американского президента ответили картинкой на картинку

Трамп страшен в гневе. Страшен и прекрасен. Он тип руководителя, просто рожденного для решительных действий. И 7 апреля он доказал это: «Сегодня вечером я приказал провести целенаправленный военный удар по аэродрому в Сирии, откуда осуществлялась химическая атака…».

Его глаза сужены, румянец гнева перебивает краску автозагара на лице, даже начес на лбу не выглядит таким идиотским. Скорее это уже лихая дембельская челка а-ля Василий Теркин. Особенно на фоне следующих кадров мировых новостей. 59 «Томагавков» с рокотом уходят с американских эсминцев в ночное небо над Средиземным морем.

Не менее воинственен был и кавалер российского ордена Дружбы госсекретарь Рекс Тиллерсон: «США не ищут одобрения своей политики по Сирии в Москве и не связывались с руководством России перед нанесением ракетного удара по Сирии».

Такие грозные цитаты производят в головах толком не проснувшихся телезрителей разрушительное действие почище «Томагавков». Но позавтракавшие, как в последний мирный день, особо дотошные граждане потом с удивленным облегчением смогли прочитать, что, по словам представителя американского министерства обороны Джеффа Дэвиса, перед ракетным ударом США предупредили (причем несколько раз) российских коллег. И по тем частям базы, где были военные России, удары не наносились.

Еще немного занудства и терпения — и выясняется, что и сирийские военные также были предупреждены об ударе. Министр информации Сирии Рамез Тарджиман заявил, что ракетная атака США по авиабазе в Хомсе была «ограниченной и ожидаемой», дальнейшей военной эскалации он не ожидает. И правда, 59 крылатыми ракетами «Томагавк» (каждая стоимостью в полтора миллиона долларов) можно было при желании стереть с лица земли пол-Дамаска. Сирийцы же потеряли четырех военных и то ли 4, то ли 7 самолетов… И в тот же день из этого аэропорта возобновились вылеты боевой сирийской авиации.

А дальше в эфир пошла наша, российская реакция. Многие, в том числе министр иностранных дел Лавров, посчитали удар по сирийской авиабазе чуть ли не аналогом начала иракской кампании, ведь и там, и там внешним поводом послужило химическое оружие в руках диктатора (в Ираке впоследствии так и не найденное). Президент Путин пообещал созвать Совбез и передал через пресс-секретаря, что считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства, нарушающей нормы международного права.

Все это и правда выглядит очень серьезно, если не помнить о недавно завершенной турецкой военной операции «Щит Евфрата». Которая проходила на сирийской территории и была просто образцом такой «агрессии». Тем не менее российские отдыхающие этим летом как ни в чем не бывало собираются штурмовать пляжи агрессора.

Или если не знать, что в 2016 году, например, Израиль нанес более 20 ракетных ударов по территории Сирии. По сирийской военной базе в окрестностях Дамаска, по колонне грузовиков…

А 13 января 2017 года ракетному обстрелу подвергся военный аэродром Эль-Маззе на юго-западе Дамаска, всего в 5 километрах от президентского дворца. Израильтяне, конечно, уверяют, что бьют только по позициям ливанской военной группировки «Хезболла», воюющей на стороне официального Дамаска. Но стены во дворце Асада от этого меньше не дрожат.

Еще в 2015-м во время визита в Москву Нетаньяху обещал Путину перед каждой операцией на сирийской территории оповещать российских военных, что, видимо, и делается. Поэтому «военные удары по территории независимого государства» не мешают дружеским отношениям России и Израиля. И не требуют срочных созывов Совета безопасности.

Еще одна наша реакция вообще труднообъяснима. В ответ на американский удар Россия приостанавливает действие меморандума о безопасности полетов в Сирии, заключенного с Вашингтоном. А это-то зачем? Чтобы в следующий раз американцы не смогли нас предупредить, даже если бы и очень захотели? Назло Америке мы уши отморозим даже в жаркой сирийской пустыне.

А теперь, чтобы объяснить вышеперечисленные противоречия, попробуем ступить на зыбкую тропу конспирологии. Так как по-другому у меня лично концы с концами не сходятся.

Обвинения Асада в применении химического оружия начались после того, как западный мир облетело видео, снятое Сирийским центром мониторинга по правам человека. Напомню, что этот центр состоит из одного сирийского эмигранта, ныне проживающего в Великобритании, уже неоднократно публиковавшего видео, обвиняющие Россию и Сирию в военных преступлениях.

На этом видео житель сирийского Хан-Шейхуна (провинция Идлиб), 29-летний продавец Абдель Хамид Альюсеф, после сообщений о химической атаке в городе рассказал, что за один день потерял самых дорогих людей, включая дочек и жену. «Когда все произошло, я был рядом с ними (дочками) и вывел их с женой на улицу. Они были в сознании, но уже через десять минут мы начали чувствовать этот запах (как предполагается, зарина. — Авт.). И мои малыши больше не могли этого вынести. Я их отдал врачам и пошел искать других родственников», — вспоминает он.

Видеосюжет об Альюсефе вызвал огромный резонанс. И никто не обратил внимания на странности этого ролика. Почему газ убил жену и детей Абделя и совершенно не подействовал на него самого? Как мог отец оставить умирающих 9-месячных двойняшек врачам и пойти искать каких-то еще родственников? Куда он их пошел искать, если на фото видно, что Абделя с детьми везут в больницу на автомобиле?

Говорят, что против лома нет приема. Брехня все это. Любой мастер боевых единоборств, даже не уровня Брюса Ли, обезвредит нападающего любителя, тот и лом свой не успеет поднять. По-настоящему нет приема против эмоциональной пропаганды с использованием видеоряда настоящих или мнимых человеческих страданий.

В самом начале операции российских ВКС в Сирии в Сети, а потом и на телеэкранах всего «свободного мира» появилось видео бомбежек позиций боевиков в Алеппо, в которых обвинили, конечно же, Россию. Так, фото окровавленного мальчика по имени Омран стало для всех символом «российских военных преступлений в Сирии». (Мальчик через несколько дней выписался из больницы, но это уже никого не волновало.)

Российские, и не только, эксперты тогда много писали об этом видео, о том, почему санитары — как нарочно, для фотосессии — оставили только что откопанного из-под завалов мальчика без медицинской помощи.

Военные эксперты, рассматривая другие фото разрушений в Алеппо, утверждали, что если бы в это здание попала российская авиабомба, то взрывная волна обязательно бы выбила на удивление целые стекла в соседних домах. Но только кто их слушал. Видеоряд по определению сильнее любых к нему пояснений. Хотя бы потому, что эти пояснения никто не читает.

И Трамп это понимает. Я вообще сомневаюсь, что в команде нынешнего американского президента есть специалисты по каким-нибудь другим вопросам, кроме рекламы. Но что есть, то есть: пиарщики там первоклассные, что и доказал сам факт его избрания.

Как американская администрация могла отреагировать на обвинения Асада в химической атаке? Конечно же, можно было потребовать создания комиссии по расследованию… Долго выяснять и устанавливать истину. Но кому это интересно?.. Когда весь Интернет и телеэкраны забиты тем, как Абдель Хамид Альюсеф плачет над могилами своей жены и детей. И все это сопровождается якобы нейтральной подписью: «Пока на высочайшем уровне ведутся дебаты о том, кто виноват в газовой атаке на город Хан-Шейхун, его жители прощаются с родными и близкими».

А в американском конгрессе уже вовсю раздаются призывы «не награждать Россию» визитом американского госсекретаря в Москву. (Тиллерсон должен встретиться с Лавровым и, возможно, Путиным уже 12 апреля.)

И тут советники Трампа нашли отличное решение. Они ответили «картинкой» на «картинку». Плач Абделя был вытеснен с телеэкранов железным Трампом и пусками «Томагавков».

Ну и кто молодец? Трамп молодец. Это слабак Обама создал два года назад российско-американскую комиссию по уничтожению химического оружия. И не нанес удара по Асаду два года назад. Настоящий «президент мира» должен отстаивать интересы Америки по-другому.

Не знаю, что теперь могут сказать противники Трампа. У нас же «проговорилась» только Мария Захарова. Она сказала, что удар по сирийской базе был вызван американскими внутриполитическими причинами.

Но мне почему-то кажется, что в Кремле это тоже понимают. И на собранном срочно президентом Совете безопасности, несмотря на все слова об «агрессии», всего лишь выражают сожаление «в связи с ущербом для двусторонних российско-американских отношений».

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВЕвгений САТАНОВСКИЙ, президент Института Ближнего Востока:

— Террористы молниеносно перешли в наступление, вдохновленные нежданной поддержкой со стороны США и своими спонсорами: саудовцами и катарцами. «Аль-Каида» возвращается на свои позиции, ведь любой удар по позициям Асада — это замечательная помощь террористам. Понятно, что это удлинит и сделает более кровопролитной гражданскую войну в Сирии. Безусловно, США не волнует, откуда взялось химическое оружие: обвинен будет все равно Асад, которого Вашингтон хочет убрать. Это означает, что «Аль-Каида» (запрещена в России) может производить и использовать все что угодно. Ведь известно же, что оборудование для этого было завезено саудовцами из Албании сначала в Ирак, потом переправлено в Сирию. Понятно: если бы американцы хотели предотвратить производство химоружия, то требовалась бы не бомбежка, а рейд десанта, чтобы оборудование захватить и предъявить общественности. Сделано этого не было, значит, что-то не сходится.

С моей точки зрения, Трамп «прокололся»: его заманили в ситуацию нанесения бессмысленного и беспощадного удара по борцам с терроризмом силы, которые жаждут резких и строгих действий. А теперь все говорят: да Трамп — тот же самый Буш, он зашел слишком далеко. Это хорошо характеризует нынешнего президента США: он попадается в ловушки. В связи с этим российско-американские отношения станут куда более осторожными, без той доверительной интонации, на которые рассчитывали наши оптимисты. С пониманием того, что новая администрация вашингтонского Белого дома ничуть не лучше, чем старая.Андрей ОСТВАЛЬД, член правления Института социально-экономической модернизации:

— Не случайно, что ракетный удар по Сирии — первая прямая военная акция США за все шесть лет сирийского кризиса, на которую так и не решился Барак Обама, — произошел именно в момент начала визита в США председателя КНР. Это явно заранее и тщательно спланированная дипломатическая провокация в отношении Китая и явная «демонстрация силы» не столько в адрес руководства Сирии, сколько в адрес руководства России — союзника Башара Асада.

Привязав свою агрессивную акцию к моменту визита китайского лидера в США, Трамп цинично и расчетливо поставил Си Цзиньпина в очень неудобное положение — явно пытаясь представить миру пребывание китайского лидера в гостях в момент нанесения ракетного удара как то, что Пекин находится «в одной лодке» с Вашингтоном, а не Москвой. Целью подобной провокации Трампа является, скорее всего, стремление «охладить» отношения Китая и России, вызвав у российского руководства подозрения в ведении Пекином какой-то «двойной игры» с Вашингтоном.

Надо признать, что Трамп очень хитро и коварно использовал визит Си Цзиньпина в своих политических целях — по сути антироссийских, а также и антикитайских. Во всем этом чувствуется умелая рука неформального советника Трампа по геополитическим вопросам Генри Киссинджера, имеющего давний многолетний опыт разжигания противоречий между геополитическими соперниками США.

Вадим ПОЭГЛИ, Михаил ЗУБОВ.