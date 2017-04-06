Кишиневские новости

Звезды, которые предпочитают гостевой брак

Наталья Стефаненко и Лука Саббиони

После окончания Института стали и сплавов Наталья улетела в Италию ра­ботать моделью. Через год, в 1993-м, девушка встретила своего будущего мужа. Лука тоже работал моделью, хотя имел юридическое образование. Сейчас он стилист и дизайнер, выпу­скает свою линию одежды и обуви. А Наталья — известная телеведущая не только в России, но и в Италии. Поэ­тому супруги вынуждены жить на две страны. Стефаненко прекрасно гово­рит на итальянском, а Саббиони изучает русский язык.

Николай Басков и Софи Кальчева

Они вместе уже третий год и не скры­вают, что предпочитают гостевой брак. Николай обитает в московской квартире, а Софи — в особняке в Подмосковье. И такие отношения их полностью устраи­вают. Как объяснял певец, он иногда настолько устает за рабочий день, что предпочитает отдыхать один. Ему просто необходимо уединение, чтобы восстано­вить свои силы. К тому же из-за гастролей его неделями не бывает дома.

Валерий Леонтьев и Людмила Исакович

Певец и музыкальный руководи­тель сыктывкарского ансамбля «Эхо» познакомились в 1972 году. Поначалу они просто работали: Людмила стала бас-гитаристом в ансамбле Валерия. Но потом решили жить вместе. Однажды, после концерта в Нью-Йорке, Исакович решила остаться жить в США, а вот Ле­онтьев предпочел вернуться в Россию. Супруги общаются около трех месяцев в году, а остальное время они созванивают­ся по телефону и видятся по скайпу.

Анетта Орлова, психолог, радиоведущая:

— Гостевой брак позволяет людям остав­лять очень большое личное пространство, но при этом удовлетворяет социальные потреб­ности: иметь семью, постоянного партнера и детей.

Как известно, любовь оценивается по трем критериям: сексуальная страсть, эмоциональ­ная интимность, глубокая ответственность. Для гостевого брака должны быть непреодо­лимые препятствия, из-за которых пара не может жить вместе. Например, гражданство. И если таких препятствий нет, но при этом люди живут в разных местах, то у них страда­ет полюс ответственности и эмоциональной интимности. Возможно, лучше сохраняется полюс сексуальности, но при этом человек не вовлечен в отношения. Партнер привыка­ет справляться с проблемами сам, привыкает рассчитывать только на себя. Мы свою жизнь и ощущения храним в картинках. С одной сто­роны, в гостевом браке больше позитивных картинок. С другой — ассоциативные цепочки целостной жизни сложно создать только из удо­вольствий и совместного отдыха. Привязанность в таком браке меньше, а соблазнов больше.