Кишиневские новости

Глава европейского центра научно- технических разработок Mazda Мацухи­ро Танака рассказал журналистам, что в ближайших планах компании значится выпуск первого электрокара. Предпола­гается, что новую машину японцы пред­ставят уже в 2019 году.

Подробности о новом автомобиле пока не разглашаются, однако известно, что его выполнят в стиле представленного в 2014 году концепта RX-VISION с дизайнерскими решениями CX-5 нового поколения. Танака отметил, что электрокар не будет кроссове­ром, поскольку SUV необходимо оснащать более емкими аккумуляторами, что не вхо­дит в планы Mazda.

По предварительным данным, элек­тромобиль будет построен на базе одной из уже существующих моделей японской марки.

Кроме того, в дальнейшем Mazda при­ступит к выпуску и плагин-гибридных авто­мобилей — ожидается, что первый гибрид увидит свет уже к 2021 году.