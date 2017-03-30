Воскресенье, 2 апреля 2017, 15:26

Кишиневские новости

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ MAZDA ДЕБЮТИРУЕТ В 2019 ГОДУ

ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ MAZDA ДЕБЮТИРУЕТ В 2019 ГОДУ
30 марта
00:00 2017
Версия для печати Поделиться

Глава европейского центра научно- технических разработок Mazda Мацухи­ро Танака рассказал журналистам, что в ближайших планах компании значится выпуск первого электрокара. Предпола­гается, что новую машину японцы пред­ставят уже в 2019 году.

Подробности о новом автомобиле пока не разглашаются, однако известно, что его выполнят в стиле представленного в 2014 году концепта RX-VISION с дизайнерскими решениями CX-5 нового поколения. Танака отметил, что электрокар не будет кроссове­ром, поскольку SUV необходимо оснащать более емкими аккумуляторами, что не вхо­дит в планы Mazda.

По предварительным данным, элек­тромобиль будет построен на базе одной из уже существующих моделей японской марки.

Кроме того, в дальнейшем Mazda при­ступит к выпуску и плагин-гибридных авто­мобилей — ожидается, что первый гибрид увидит свет уже к 2021 году.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Роман

Роман

Погода в Молдове

Календарь — архив

Апрель 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Последние фото

© 2016 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд