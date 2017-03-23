Кишиневские новости

ВОЛЧЬЕ ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ
Эксклюзив специально для «МК» ко дню рождения певца
Когда человек рождается, его принимают врачи, акушерки или как минимум сама мать.
Когда человек уходит в мир иной, с ним (ну, как правило) медсестры, близкие или хотя бы случайные свидетели его смерти.
Всю свою жизнь человек проживает среди близких, друзей, сослуживцев, соседей. И все-таки он абсолютно, запредельно одинок. Он обречен на одиночество по сути своей. И это самое страшное, что есть. Человек — эго, и свой жизненный путь он проходит в полном одиночестве. Другие люди могут ему в разных жизненных обстоятельствах посочувствовать, посоветовать, посидеть рядом, даже помочь действием или там деньгами. Но никто не может прожить жизнь вместе с ним. Даже одну секунду этой жизни.
Человек совершенно, леденяще одинок.
Но зачастую так бывает, что люди сами усиливают свое одиночество. И, как это ни парадоксально, им в этом услужливо помогают сегодняшние средства коммуникации, предназначенные, как казалось бы, для ровно противоположной цели — одиночество скрашивать. Довелось быть свидетелем совершенно антиномичной ситуации, когда на протяжении десяти отпускных дней я наблюдал на далеких экзотических островах юную пару — девушка и парень сутками напролет лежали рядом с телефонами в руках. Казалось, они не обращают друг на друга никакого внимания, хотя, без всякого сомнения, это была любовная пара. Как выяснилось через время, Ромео и Джульетта XXI века все это время ежесекундно переписывались. Лежали в нескольких сантиметрах друг от друга, уткнувшись в экраны, и писали, писали о своих чувствах. …Не стану подвергать критике современный эпистолярный жанр, когда любовный месседж умещается в три слова «я тебя хочу!», когда большее изъявление чувств не способен уместить размер экрана чата, а длинное послание, отправленное в Вотс ап, смотрится неуместно, отбивая желание читать его до конца, осуждать реальность — бессмысленно. Но хочу напомнить банальную истину: слова ласкают мозг и душу не менее трепетно и жарко, чем губы — тело. Не бойтесь говорить слова! Они звучат ярче и выразительнее, чем выглядят — одинаково-безлико — возникающие на экране телефона. Ведь даже такая милейшая, ярчайшая черточка человека, как почерк, способная донести через время и расстояния шлейф истинного эмоционального состояния пишущего, отобрали у нас современные средства общения — гаджеты.
За свою жизнь я видел одиночество бесчисленное число раз. И в богатых особняках, под мягкими складками дизайнерской одежды, украшенное крупными бриллиантами и пахнущее самым сногсшибательным парфюмом, оно выглядит не менее пугающе, чем то, что живет в домах общественного призрения. И у него те же маркеры, хотя они могут быть самым разными: от жалобной просьбы побыть в гостях «ну еще хоть чуть-чуть» до отчаянно-бесконечной демонстрации в социальных сетях собственных фотографий. Их выкладывают с, казалось бы, осознанной целью — услышать комплименты, а иногда и вызвать зависть, но в действительности их изобилие — просто крик, порой и не слышимый самим хозяином, о его вопиющем одиночестве. И нарочитая демонстрация себя — это всего лишь попытка согреться от ветерка чужого внимания. Но, помилуйте, разве может согреть ветер?
Ничто не усиливает одиночество человека так, как пустая жертвенность. Истинные, но не оцененные другим человеком чувства к нему, бессмысленно растраченные на чужую жизнь силы, цели, от которых ты отказался под давлением обстоятельств, так и не сбывшиеся заветные мечты. И еще сотни и сотни других житейских обстоятельств, которые отобрали у тебя нечто заветное, подорвали веру в себя, унизили, растоптали. И все это осталось с тобой, ни с кем не разделенное, никем с тебя не смытое и в тебе не утешенное. И любовь — истинная, возвышенная, даже великая, способная вознести на вершину блаженства, с таким же виртуозным мастерством может сбросить тебя в буквально волчье одиночество.
Но все-таки с течением времени жизни усиливается не оно само, данное тебе изначально, а его осознание. Оно прорастает в тебе исподволь, и ты замечаешь его лишь тогда, когда оно уже полностью владеет и умом, и сердцем.
Но вы, наверное, спросите: а в каких же реалиях существую я? Что же, вопрос закономерный… Я очень рано осознал свое одиночество и большую часть жизни вел с ним долгую, изматывающую душу войну. Я искал свою любовь и пытался быть любимым другими. Второе, кстати, требует самой настоящей, причем максимальной самоотдачи. Быть может, кто-то и не поверит, но любить самому намного легче и приятнее, естественнее и желаннее, чем быть любимым другими. Ведь если со способностью любить человек рождается, это великий, врожденный инстинкт, то умению быть бесконечно желанным, не причиняя любящим ни страданий, ни разочарований, приходится учиться всю жизнь. Не верите? Вспомните про себя: все ли любящие лично вас — от ваших детей до родителей — всегда довольны вами? Не являетесь ли вы порой единственной причиной их незабываемых обид и обжигающих горечью слез?
Я страдал, раздираемый на части потребностью любить и быть любимым и одновременно от осознания собственного абсолютного одиночества, очень долго.
Мучительно долго.
Пока однажды не осознал его как дар.
Да, одиночество может быть даром.
Но лишь тогда, когда становится источником творчества. Ведь только творчество — постоянное, всепоглощающее — требует полного отречения от всего внешнего и максимального сосредоточения на себе. И когда ты осознаешь себя внутреннего, себя настоящего, ты начинаешь черпать в том силу. Привыкая жить только в своих границах, ты становишься абсолютным хозяином своего внутреннего «я». И вот тогда — нет, только тогда! — начинаешь слышать космос и получаешь способность перевести его звучание на обычный, человеческий язык, доступный слуху каждого.
И сегодня я делаю все возможное, а порой и невозможное, чтобы согреть тех людей, которые приходят ко мне — незащищенные, жаждущие тепла — в надежде найти в моих песнях столь необходимую им любовь. Я чувствую в зале тех, кому я особенно нужен, и стараюсь дать этим людям то, в чем они так отчаянно нуждаются, — защиту от стылости и энергию жить.