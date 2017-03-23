Кишиневские новости

Ренато Усатый: «Настал один из самых важных моментов для страны»
В минувшую субботу в Кишинёве прошёл V внеочередной съезд «Нашей Партии»
Мероприятие, в котором приняли участие более 800 делегатов из всех районов страны, представители аккредитованных в Молдове посольств, специальные гости и многочисленные СМИ, стало заметным событием не только в истории НП, но и, несомненно, в общественно-политической жизни республики в целом.
Жириновский и «молдавский Жириновский»
В канун этого съезда молдавская власть стремилась любыми путями сбить боевой настрой в партии Усатого – то выставляя препоны в аренде залов, то арестовывая по смехотворному обвинению выдвинутого от НП примара Бессарабки Валентина Чимпоеша. Однако именно в этот период произошло событие, которое, с точки зрения «Нашей Партии», трудно переоценить – 14 марта политфомирование Ренато Усатого подписало Соглашение о сотрудничестве с Либерально-демократической партией России.
Усатый признался, что всегда «видел Владимира Жириновского политиком мирового уровня». Председатель НП заявил также, что во многом именно пример патриотической позиции лидера ЛДПР вдохновил его на возвращение в Молдову. «Мне приятно, что многие молдавские СМИ меня сравнивали с вами и называли «молдавским Жириновским», – заметил Ренато Усатый.
Жириновский, в свою очередь, объявил, что отныне две партии «будут вместе идти в будущее, чтобы молодое поколение Молдовы и России гордилось славным прошлым и настоящим», и что либеральные демократы РФ «готовы к любым видам сотрудничества на межпартийной основе».
Разумеется, представители ЛДПР были приглашены на съезд «Нашей Партии».
В самый тёмный час перед рассветом…
Приглашение было с благодарностью принято, и поэтому первая треть съезда было посвящена гостям из России, которые подробно высказали свой взгляд на перспективы взаимодействия двух партий.
«Мы сочли крайне важным поддержать своих единомышленников в Молдове – «Нашу Партию» – и её молодого, энергичного лидера, которому, как мы уже убедились, верит подавляющее большинство граждан республики. То есть для ЛДПР «Наша Партия» стала действительно «нашей» – партнёром, развитие отношений с которым (как и со всей Молдовой) мы видим приоритетом.
Именно поэтому мы решительно осуждаем репрессии, развязанные против НП, совершенно недопустимые в 21-ом веке в европейской стране. Заверяю, в этом вопросе «Наша Партия» также может рассчитывать на полную поддержку со стороны Либерально-демократической партии России», – заявил с трибуны съезда член высшего совета ЛДПР, депутат Госдумы Антон Морозов.
Выступление другого депутата от ЛДПР – зампредседателя комитета Думы по образованию и науке Бориса Чернышова – было, пожалуй, самым эмоциональным и самым оптимистичным на этом съезде молдавской партии, находящейся ныне в глухой оппозиции:
«Я стою сейчас перед вами не как депутат или политик, а как патриот своей страны. И я бесконечно рад убедиться, что в этом зале также собрались патриоты – Молдовы. Я знаю, что вас запугивали, унижали, арестовывали. Вам пытались показать «своё место». Но сегодня вы ещё раз доказали, что ваше место – рядом с вашим народом. Что никакие аресты и репрессии не отдалят вас от граждан вашей страны.
А граждане – это не чиновники и олигархи, это простые крестьяне, рабочие на заводах, матери, воспитывающие детей. Главным образом такие люди поддерживают ЛДПР в России, и такие люди поддерживают «Нашу Партию» в Молдове.
Мы также знаем, каково это, когда преследуют и «прессуют». Но мы также знаем одну истину: самое тёмное время суток – всегда перед рассветом…».
А самый молодой парламентарий Европы, 21-летний Василий Власов, член комитета Думы по делам молодёжи пригласил молодых активистов НП на Всемирный молодёжный форум, который пройдёт в Сочи:
«Я пообщался с молодыми ребятами из «Нашей Партии» и увидел горящие глаза, открытые сердца, умение свободно дискутировать на самые разные темы. Уверен, это то новое поколение политиков, которое должно прийти на ключевые государственные посты. Чтобы заменить тех, кто сегодня пытается их запугивать. Контакты в рамках молодёжного движения могут стать той «мягкой силой», которая вернёт былое взаимопонимание между народами России и Молдовы…».
«Мы настаиваем!»
Но, конечно же, главным событием съезда стал доклад лидера «Нашей Партии», зачитанный в режиме реального времени с огромного экрана конференц-зала отеля Radisson Blu (поскольку Ренато Усатый вынужден уже более полугода находиться за пределами Молдовы). Было стойкое ощущение, что соратники Усатого явно ещё и чисто по-человечески соскучились по своему лидеру – лишь стоило ему появиться на экране, аудитория устроила председателю НП овацию, длившуюся больше минуты.
Молодой политик, прежде не замеченный в чрезмерной любви к длинным речам, на сей раз выступил предельно серьёзно, подробно, скрупулёзно. Неудивительно, ведь речь шла о новой программе «Нашей Партии», как минимум, на ближайшие несколько лет. Постоянным энергичным рефреном этого выступления была фраза «Мы («Наша Партия») настаиваем!».
Усатый напомнил, что у НП хоть и короткая, но яркая история. Только по результатам местных выборов 2015 партия получила 48 примаров, в том числе в Бельцах и в 12 районных центрах страны, 105 районных советников, 115 городских советников, 774 сельских советника. В целом, более тысячи местных избранников по всей стране. Что из этого следует?
Во-первых, что достигнутый задел требует дальнейшего развития.
«Наша цель – построение жизнеспособного молдавского государства, которое бы обеспечило сохранение развития народа. Фактически это означает создание новой модели молдавской республики в результате всенародной разработки и принятия новой Конституции и полной смены власти в стране. Для преодоления депрессии, для выхода на правильный путь нормального развития необходимо полное переформатирование власти. И мы этого вместе с вами добьемся. Нынешний режим проводит политику геноцида. Эти бандиты превращают Молдову в дом престарелых, чтобы в итоге превратить Молдову в кладбище. Мы не имеем права им это позволить, чего бы это нам не стоило. С Плахотнюком у Молдовы нет будущего!» – убеждён Усатый.
Во-вторых, проблема далеко не в личности одного-единственного Влада Плахотнюка.
«Непрерывные коррупционные процессы в судебной системе подрывают не только основы демократии, но и самой государственности Молдовы. Очевидно, что повышение зарплат судьям и прокурорам, а также формальная реформа судебной системы и органов прокуратуры без введения новых норм против взяточников в судебных мантиях и прокурорских мундирах не дали и не дадут ощутимых результатов. «Наша Партия» выступает за изменения в Уголовном кодексе статей, которые касаются получения взяток судьями и прокурорами. Наказание за данное преступление должно составлять не менее 15 лет лишения свободы», – категорично заявил лидер НП.
В-третьих, всё молдавское общество должно наконец проснуться, а проснувшись, – получить те рычаги управления страной, которые положены ему по закону.
«Мы настаиваем на деполитизации институтов государственной власти. На передаче под контроль оппозиции Генеральной прокуратуры, Центральной избирательной комиссии, Координационного совета по телерадиовещанию и Счетной палаты. Не хотят передать под контроль оппозиции, пусть передадут под контроль гражданского общества!» – потребовал Усатый.
В-четвёртых, «украденное нужно возвращать».
«Власти самым наглым образом переложили на плечи рядовых граждан Молдовы возвращение украденного из банков миллиарда. Нет! Эти деньги должны возвращать не простые молдаване, а те, кто участвовал в «краже века», их сообщники из парламентского большинства, а также их ближайшие родственники. Списки предоставим в ближайшее время, чтобы их знала вся страна.
«Наша Партия» готовит соответствующую законодательную инициативу. Она коснётся тех депутатов парламента, кто голосовал за преступный перевод наворованного в госдолг. Мы начнем консультации с гражданами по поводу этой законодательной инициативы сразу по окончании этого внеочередного съезда «Нашей партии». Фотографии всех этих «героев» и проходимцев будет знать каждый гражданин Молдовы, и те, кто находится в стране, и те, которые находятся за ее пределами», – пообещал лидер НП
В-пятых, самому политическому полю Молдовы, по мнению молодого политика, пора обрести разумные, цивилизованные черты.
«Партийно-политический туризм стал не только прибыльным делом для отдельных местных избранников и депутатов, но и элементом обеспечения безграничной власти действующего режима. «Наша Партия» настаивает на разработке законодательных норм, гарантирующих соблюдение избранниками своих обязательств. Этими нормами будет запрещен переход народных избранников всех уровней из одной партии в другую, с введением конкретных санкций», – заявил Усатый.
В качестве резюмирующего заявления, председатель «Нашей Партии» сформулировал условия, при которых заявленные цели будут партией достигнуты:
«Наша стратегическая цель – превращение «Нашей Партии» в ведущую политическую силу в стране. Победа на выборах всех уровней, участие в управлении государством и реализация программы партии на уровне президента, парламента, правительства и местных органов власти. Для этого должны быть решены следующие задачи: укрепление партийных структур на республиканском и местном уровнях; разработка и утверждение программных документов; продвижение идей партии в обществе; участие в выборах органов власти всех уровней; развитие международных связей; выборы парламента, местные выборы, включая выборы генерального примара Кишинева, примара Бельц, башканаГагаузии; референдумы, акции протеста, разработка и утверждение новой программы партии.
Всё это не терпит отлагательств, потому что уже сегодня настал один из самых важных моментов для нашей страны…»
Добавим, все высказанные лидером НП тезисы чуть позднее вошли в Резолюцию съезда, принятую единогласно.
Дмитрий Гамаюнов.