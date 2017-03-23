Кишиневские новости

В минувшую субботу в Кишинёве прошёл V внеочередной съезд «Нашей Партии»

Мероприятие, в котором приняли участие более 800 делегатов из всех районов страны, представители ак­кредитованных в Молдове посольств, специальные гости и многочисленные СМИ, стало заметным событием не только в истории НП, но и, несомнен­но, в общественно-политической жиз­ни республики в целом.

Жириновский и «молдавский Жириновский»

В канун этого съезда молдавская власть стремилась любыми путями сбить боевой настрой в партии Усатого – то выставляя препоны в аренде залов, то арестовывая по смехотворному обвинению выдвинутого от НП примара Бессарабки Валентина Чим­поеша. Однако именно в этот период про­изошло событие, которое, с точки зрения «Нашей Партии», трудно переоценить – 14 марта политфомирование Ренато Усатого подписало Соглашение о сотрудничестве с Либерально-демократической партией России.

Усатый признался, что всегда «видел Владимира Жириновского политиком ми­рового уровня». Председатель НП заявил также, что во многом именно пример па­триотической позиции лидера ЛДПР вдох­новил его на возвращение в Молдову. «Мне приятно, что многие молдавские СМИ меня сравнивали с вами и называли «молдавским Жириновским», – заметил Ренато Усатый.

Жириновский, в свою очередь, объя­вил, что отныне две партии «будут вместе идти в будущее, чтобы молодое поколение Молдовы и России гордилось славным про­шлым и настоящим», и что либеральные демократы РФ «готовы к любым видам со­трудничества на межпартийной основе».

Разумеется, представители ЛДПР были приглашены на съезд «Нашей Партии».

В самый тёмный час перед рассветом…

Приглашение было с благодарностью принято, и поэтому первая треть съезда было посвящена гостям из России, которые подробно высказали свой взгляд на пер­спективы взаимодействия двух партий.

«Мы сочли крайне важным поддер­жать своих единомышленников в Молдове – «Нашу Партию» – и её молодого, энер­гичного лидера, которому, как мы уже убе­дились, верит подавляющее большинство граждан республики. То есть для ЛДПР «Наша Партия» стала действительно «на­шей» – партнёром, развитие отношений с которым (как и со всей Молдовой) мы ви­дим приоритетом.

Именно поэтому мы решительно осуж­даем репрессии, развязанные против НП, совершенно недопустимые в 21-ом веке в европейской стране. Заверяю, в этом вопросе «Наша Партия» также может рас­считывать на полную поддержку со сторо­ны Либерально-демократической партии России», – заявил с трибуны съезда член высшего совета ЛДПР, депутат Госдумы Антон Морозов.

Выступление другого депутата от ЛДПР – зампредседателя комитета Думы по об­разованию и науке Бориса Чернышова – было, пожалуй, самым эмоциональным и самым оптимистичным на этом съезде молдавской партии, находящейся ныне в глухой оппозиции:

«Я стою сейчас перед вами не как депу­тат или политик, а как патриот своей страны. И я бесконечно рад убедиться, что в этом зале также собрались патриоты – Молдовы. Я знаю, что вас запугивали, унижали, аре­стовывали. Вам пытались показать «своё место». Но сегодня вы ещё раз доказали, что ваше место – рядом с вашим народом. Что никакие аресты и репрессии не отдалят вас от граждан вашей страны.

А граждане – это не чиновники и оли­гархи, это простые крестьяне, рабочие на заводах, матери, воспитывающие детей. Главным образом такие люди поддержива­ют ЛДПР в России, и такие люди поддержи­вают «Нашу Партию» в Молдове.

Мы также знаем, каково это, когда пре­следуют и «прессуют». Но мы также знаем одну истину: самое тёмное время суток – всегда перед рассветом…».

А самый молодой парламентарий Ев­ропы, 21-летний Василий Власов, член комитета Думы по делам молодёжи при­гласил молодых активистов НП на Всемир­ный молодёжный форум, который пройдёт в Сочи:

«Я пообщался с молодыми ребятами из «Нашей Партии» и увидел горящие глаза, открытые сердца, умение свободно дис­кутировать на самые разные темы. Уверен, это то новое поколение политиков, кото­рое должно прийти на ключевые государ­ственные посты. Чтобы заменить тех, кто сегодня пытается их запугивать. Контакты в рамках молодёжного движения могут стать той «мягкой силой», которая вернёт былое взаимопонимание между народами России и Молдовы…».

«Мы настаиваем!»

Но, конечно же, главным событием съезда стал доклад лидера «Нашей Пар­тии», зачитанный в режиме реального времени с огромного экрана конференц-зала отеля Radisson Blu (поскольку Ренато Усатый вынужден уже более полугода на­ходиться за пределами Молдовы). Было стойкое ощущение, что соратники Усатого явно ещё и чисто по-человечески соскучи­лись по своему лидеру – лишь стоило ему появиться на экране, аудитория устрои­ла председателю НП овацию, длившуюся больше минуты.

Молодой политик, прежде не заме­ченный в чрезмерной любви к длинным речам, на сей раз выступил предельно серьёзно, подробно, скрупулёзно. Неу­дивительно, ведь речь шла о новой про­грамме «Нашей Партии», как минимум, на ближайшие несколько лет. Постоян­ным энергичным рефреном этого высту­пления была фраза «Мы («Наша Партия») настаиваем!».

Усатый напомнил, что у НП хоть и ко­роткая, но яркая история. Только по резуль­татам местных выборов 2015 партия полу­чила 48 примаров, в том числе в Бельцах и в 12 районных центрах страны, 105 районных советников, 115 городских советников, 774 сельских советника. В целом, более тысячи местных избранников по всей стране. Что из этого следует?

Во-первых, что достигнутый задел тре­бует дальнейшего развития.

«Наша цель – построение жизнеспо­собного молдавского государства, кото­рое бы обеспечило сохранение развития народа. Фактически это означает созда­ние новой модели молдавской республи­ки в результате всенародной разработки и принятия новой Конституции и полной смены власти в стране. Для преодоления депрессии, для выхода на правильный путь нормального развития необходимо пол­ное переформатирование власти. И мы этого вместе с вами добьемся. Нынешний режим проводит политику геноцида. Эти бандиты превращают Молдову в дом пре­старелых, чтобы в итоге превратить Мол­дову в кладбище. Мы не имеем права им это позволить, чего бы это нам не стоило. С Плахотнюком у Молдовы нет будущего!» – убеждён Усатый.

Во-вторых, проблема далеко не в лич­ности одного-единственного Влада Пла­хотнюка.

«Непрерывные коррупционные про­цессы в судебной системе подрывают не только основы демократии, но и самой го­сударственности Молдовы. Очевидно, что повышение зарплат судьям и прокурорам, а также формальная реформа судебной си­стемы и органов прокуратуры без введения новых норм против взяточников в судебных мантиях и прокурорских мундирах не дали и не дадут ощутимых результатов. «Наша Партия» выступает за изменения в Уго­ловном кодексе статей, которые касаются получения взяток судьями и прокурорами. Наказание за данное преступление должно составлять не менее 15 лет лишения свобо­ды», – категорично заявил лидер НП.

В-третьих, всё молдавское общество должно наконец проснуться, а проснувшись, – получить те рычаги управления страной, которые положены ему по закону.

«Мы настаиваем на деполитизации ин­ститутов государственной власти. На пере­даче под контроль оппозиции Генеральной прокуратуры, Центральной избирательной комиссии, Координационного совета по телерадиовещанию и Счетной палаты. Не хотят передать под контроль оппозиции, пусть передадут под контроль гражданско­го общества!» – потребовал Усатый.

В-четвёртых, «украденное нужно воз­вращать».

«Власти самым наглым образом пере­ложили на плечи рядовых граждан Молдо­вы возвращение украденного из банков миллиарда. Нет! Эти деньги должны воз­вращать не простые молдаване, а те, кто участвовал в «краже века», их сообщники из парламентского большинства, а также их ближайшие родственники. Списки предо­ставим в ближайшее время, чтобы их знала вся страна.

«Наша Партия» готовит соответствую­щую законодательную инициативу. Она коснётся тех депутатов парламента, кто голосовал за преступный перевод наворо­ванного в госдолг. Мы начнем консульта­ции с гражданами по поводу этой законо­дательной инициативы сразу по окончании этого внеочередного съезда «Нашей пар­тии». Фотографии всех этих «героев» и про­ходимцев будет знать каждый гражданин Молдовы, и те, кто находится в стране, и те, которые находятся за ее пределами», – пообещал лидер НП

В-пятых, самому политическому полю Молдовы, по мнению молодого политика, пора обрести разумные, цивилизованные черты.

«Партийно-политический туризм стал не только прибыльным делом для отдель­ных местных избранников и депутатов, но и элементом обеспечения безграничной вла­сти действующего режима. «Наша Партия» настаивает на разработке законодательных норм, гарантирующих соблюдение избран­никами своих обязательств. Этими норма­ми будет запрещен переход народных из­бранников всех уровней из одной партии в другую, с введением конкретных санкций», – заявил Усатый.

В качестве резюмирующего заявления, председатель «Нашей Партии» сформули­ровал условия, при которых заявленные цели будут партией достигнуты:

«Наша стратегическая цель – превра­щение «Нашей Партии» в ведущую полити­ческую силу в стране. Победа на выборах всех уровней, участие в управлении госу­дарством и реализация программы пар­тии на уровне президента, парламента, правительства и местных органов власти. Для этого должны быть решены следующие задачи: укрепление партийных структур на республиканском и местном уровнях; разработка и утверждение программных документов; продвижение идей партии в обществе; участие в выборах органов вла­сти всех уровней; развитие международных связей; выборы парламента, местные вы­боры, включая выборы генерального при­мара Кишинева, примара Бельц, башкана­Гагаузии; референдумы, акции протеста, разработка и утверждение новой програм­мы партии.

Всё это не терпит отлагательств, пото­му что уже сегодня настал один из самых важных моментов для нашей страны…»

Добавим, все высказанные лидером НП тезисы чуть позднее вошли в Резолю­цию съезда, принятую единогласно.

Дмитрий Гамаюнов.