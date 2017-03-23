Кишиневские новости

обсуждают детей, внуков, армию и американские проблемы

Нечасто российским звездам, подарившим свой голос иностран­ному анимационному персонажу, удается поговорить с артиста­ми, которые озвучивали героя в оригинале. Однако Федору Бон­дарчуку повезло. В Нью-Йорке он встретился со своим коллегой по мультфильму «Босс-Молокосос» Алеком Болдуином. Сегодня мы делимся беседой актеров об опыте озвучания мультфильмов, детях, их собственных мальчишеских увлечениях и о том, кто в их семьях настоящий босс.

Алек Болдуин: У тебя есть дети?

Федор Бондарчук: Да, двое.

Алек: Мальчики, девочки?

Федор: Мальчик и девочка.

Алек: Когда рождается ребенок, он за­хватывает весь дом. Он становится боссом. Может, в России как-то по-другому, я не знаю.

Федор: Нет, все так же. В моей семье дочка всегда была боссом. И является ей. А у тебя сколько детей?

Алек: У меня четверо.

Федор: И кто босс в вашем доме?

Алек: Моя жена всегда босс. Моей стар­шей дочери 21 год… Затем я второй раз же­нился. Еще одной моей дочери три года, сыну полтора, моему младшему сынишке 3 меся­ца. А мне скоро 60! Нам нужно, чтобы фильм «Босс-молокосос» был успешным. Мне нуж­ны деньги… (Смеется.) На самом деле моя маленькая дочка — ее зовут Кармен — все-таки самый главный босс. Она всем говорит, что делать.

Федор: У меня в доме две внучки, они — настоящие командирши.

Алек: В американской семье новорож­денный всегда босс. Это точно.

Федор: В России точно так же. (Смеет­ся.)

Алек: В России груднички носят костюм и галстук?

Федор: Нет, никогда. Это забавная шут­ка.

Алек: Карикатурный начальник из муль­тфильма — это очень хорошее сравнение. Много ли фильмов ты озвучивал в России?

Федор: Да.

Алек: Ты же звезда в России?

Федор: Да.

Алек: Мы просто не знаем, мы смотрим немного российских фильмов. Ты самая большая звезда в России?

Федор: Да. (Смеются.) Ну не самая крупная…

Алек: Но ты на вершине. Отлично, оста­новимся на этом. Когда я был ребенком, все было совсем по-другому; сейчас у детей только компьютеры. Мы много играли в ба­скетбол, футбол, бейсбол. Летом плавали в бассейне, проводили время на пляже на берегу океана. Когда я был маленьким маль­чиком, любил играть в «Лего». А сейчас есть компьютерная программа «Лего», играешь на экране, это совсем по-другому, и это меня огорчает. Это мои американские проблемы. Возможно, вы не понимаете.

Федор: В Советском Союзе не было «Лего». Зато был щит, меч и шлем русских богатырей из красного пластика.

Алек: Не было «Лего»?

Федор: Нет, не было.

Алек: И русской версии солдатиков G.I. Joe не было? G.I. Joe в космосе?

Федор: Нет, не было. Из космического у нас был Юрий Гагарин.

Алек: Гагарин?! Космический G.I. Joe. (Смеется.)

Федор: Алек, как ты считаешь, есть что-то общее у тебя с нашим персонажем?

Алек: Я во многом похож на своего ге­роя. Это немного удивляет… Потому что у себя дома я повышаю голос и говорю всем, что делать, командую, как босс. Но я отдаю эти команды в полном одиночестве, закрыв­шись в кладовке, тренируюсь, как нужно ру­ководить… Потому что, если я буду так вести себя перед женой и детьми, они просто не станут обращать на меня внимания, поэтому я даже не пытаюсь ими управлять.

Федор: Мне очень нравится все в сти­ле босса. (Смеется.) Дома — это как под­готовка к съемкам, со всеми детьми. Это мне близко. Я говорю: «Итак! Всем! Тишина!». У меня есть соб­ственная студия, и там я тоже ко­мандую: «Итак, тишина!» Но уже всерьез.

Алек: Мотор! Начали?! А, все по­нятно.

Федор: Я был лидером с детства. Но не в спорте, а у себя в классе. И еще я провел два года в ар­мии, и там… Я думаю, тоже был лидером. Если это можно назвать дет­ством.

Алек: Тебя призвали? Каждый должен служить в армии? Или ты до­бровольно идешь в армию?

Федор: Призы­вают. В мое время служили два года, сейчас один.

Алек: Что ты делал? Ты был солдатом… или артистом?

Федор: Я был солдатом.

Алек: Это было тяжело?

Федор: При­знаюсь, да.

Алек: Я представ­ляю. Нам так и говорили: российская ар­мия — это вам не пикник. Когда я был ребенком, бывало, ходил по округе и доставал у всех почту из почтовых ящиков. А потом начинал снова расклады­вать ее обратно — и раскладывал ее не­правильно. Но я так играл в почтальона. Я всегда искал, чем бы заняться. Так хотелось быть главным. Придумы­вал себе занятия. Я вы­писывал квитанции, клал их на ветровые стекла ма­шин. То есть понарошку выписывал квитанции за парковку и раскла­дывал их по машинам. У меня была соб­ственная газета, когда я учился в шестом классе. Короче, всегда чем-то был занят. Как персонажи фильма. (Смеется.)

Федор: В фильме много интересных моментов, но для меня са­мые забавные вещи были связаны с переводом американских реалий, американского юмо­ра. Например, «гу-гу, га-га». У нас в Рос­сии все малыши говорят «агу, агу», а не «гу-гу, га-га». Такая разница, это было за­бавно. В этом фильме было много смешно­го.

Алек: А для меня любимый момент — финал фильма, такая теплая и душев­ная сцена с бра­том. А вообще, в фильме много чего происходит — все так хаотично, просто безумный водоворот событий.

Федор: Самое главное для меня, что это прежде все­го фильм для роди­телей. Ведь я сам дедушка и отец. Я уверен, что этот фильм будет ин­тересен абсолют­но всем в разных странах, потому что касается каж­дой семьи.

Алек: Я думаю, да. Это довольно интеллектуальный фильм. Потому что, когда детский фильм хорошо сде­лан, родители тоже смотрят его с удо­вольствием.

Юлия МАЛИНИНА.