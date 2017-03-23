Кишиневские новости

Алек Болдуин и Федор Бондарчук
обсуждают детей, внуков, армию и американские проблемы
Нечасто российским звездам, подарившим свой голос иностранному анимационному персонажу, удается поговорить с артистами, которые озвучивали героя в оригинале. Однако Федору Бондарчуку повезло. В Нью-Йорке он встретился со своим коллегой по мультфильму «Босс-Молокосос» Алеком Болдуином. Сегодня мы делимся беседой актеров об опыте озвучания мультфильмов, детях, их собственных мальчишеских увлечениях и о том, кто в их семьях настоящий босс.
Алек Болдуин: У тебя есть дети?
Федор Бондарчук: Да, двое.
Алек: Мальчики, девочки?
Федор: Мальчик и девочка.
Алек: Когда рождается ребенок, он захватывает весь дом. Он становится боссом. Может, в России как-то по-другому, я не знаю.
Федор: Нет, все так же. В моей семье дочка всегда была боссом. И является ей. А у тебя сколько детей?
Алек: У меня четверо.
Федор: И кто босс в вашем доме?
Алек: Моя жена всегда босс. Моей старшей дочери 21 год… Затем я второй раз женился. Еще одной моей дочери три года, сыну полтора, моему младшему сынишке 3 месяца. А мне скоро 60! Нам нужно, чтобы фильм «Босс-молокосос» был успешным. Мне нужны деньги… (Смеется.) На самом деле моя маленькая дочка — ее зовут Кармен — все-таки самый главный босс. Она всем говорит, что делать.
Федор: У меня в доме две внучки, они — настоящие командирши.
Алек: В американской семье новорожденный всегда босс. Это точно.
Федор: В России точно так же. (Смеется.)
Алек: В России груднички носят костюм и галстук?
Федор: Нет, никогда. Это забавная шутка.
Алек: Карикатурный начальник из мультфильма — это очень хорошее сравнение. Много ли фильмов ты озвучивал в России?
Федор: Да.
Алек: Ты же звезда в России?
Федор: Да.
Алек: Мы просто не знаем, мы смотрим немного российских фильмов. Ты самая большая звезда в России?
Федор: Да. (Смеются.) Ну не самая крупная…
Алек: Но ты на вершине. Отлично, остановимся на этом. Когда я был ребенком, все было совсем по-другому; сейчас у детей только компьютеры. Мы много играли в баскетбол, футбол, бейсбол. Летом плавали в бассейне, проводили время на пляже на берегу океана. Когда я был маленьким мальчиком, любил играть в «Лего». А сейчас есть компьютерная программа «Лего», играешь на экране, это совсем по-другому, и это меня огорчает. Это мои американские проблемы. Возможно, вы не понимаете.
Федор: В Советском Союзе не было «Лего». Зато был щит, меч и шлем русских богатырей из красного пластика.
Алек: Не было «Лего»?
Федор: Нет, не было.
Алек: И русской версии солдатиков G.I. Joe не было? G.I. Joe в космосе?
Федор: Нет, не было. Из космического у нас был Юрий Гагарин.
Алек: Гагарин?! Космический G.I. Joe. (Смеется.)
Федор: Алек, как ты считаешь, есть что-то общее у тебя с нашим персонажем?
Алек: Я во многом похож на своего героя. Это немного удивляет… Потому что у себя дома я повышаю голос и говорю всем, что делать, командую, как босс. Но я отдаю эти команды в полном одиночестве, закрывшись в кладовке, тренируюсь, как нужно руководить… Потому что, если я буду так вести себя перед женой и детьми, они просто не станут обращать на меня внимания, поэтому я даже не пытаюсь ими управлять.
Федор: Мне очень нравится все в стиле босса. (Смеется.) Дома — это как подготовка к съемкам, со всеми детьми. Это мне близко. Я говорю: «Итак! Всем! Тишина!». У меня есть собственная студия, и там я тоже командую: «Итак, тишина!» Но уже всерьез.
Алек: Мотор! Начали?! А, все понятно.
Федор: Я был лидером с детства. Но не в спорте, а у себя в классе. И еще я провел два года в армии, и там… Я думаю, тоже был лидером. Если это можно назвать детством.
Алек: Тебя призвали? Каждый должен служить в армии? Или ты добровольно идешь в армию?
Федор: Призывают. В мое время служили два года, сейчас один.
Алек: Что ты делал? Ты был солдатом… или артистом?
Федор: Я был солдатом.
Алек: Это было тяжело?
Федор: Признаюсь, да.
Алек: Я представляю. Нам так и говорили: российская армия — это вам не пикник. Когда я был ребенком, бывало, ходил по округе и доставал у всех почту из почтовых ящиков. А потом начинал снова раскладывать ее обратно — и раскладывал ее неправильно. Но я так играл в почтальона. Я всегда искал, чем бы заняться. Так хотелось быть главным. Придумывал себе занятия. Я выписывал квитанции, клал их на ветровые стекла машин. То есть понарошку выписывал квитанции за парковку и раскладывал их по машинам. У меня была собственная газета, когда я учился в шестом классе. Короче, всегда чем-то был занят. Как персонажи фильма. (Смеется.)
Федор: В фильме много интересных моментов, но для меня самые забавные вещи были связаны с переводом американских реалий, американского юмора. Например, «гу-гу, га-га». У нас в России все малыши говорят «агу, агу», а не «гу-гу, га-га». Такая разница, это было забавно. В этом фильме было много смешного.
Алек: А для меня любимый момент — финал фильма, такая теплая и душевная сцена с братом. А вообще, в фильме много чего происходит — все так хаотично, просто безумный водоворот событий.
Федор: Самое главное для меня, что это прежде всего фильм для родителей. Ведь я сам дедушка и отец. Я уверен, что этот фильм будет интересен абсолютно всем в разных странах, потому что касается каждой семьи.
Алек: Я думаю, да. Это довольно интеллектуальный фильм. Потому что, когда детский фильм хорошо сделан, родители тоже смотрят его с удовольствием.
Юлия МАЛИНИНА.