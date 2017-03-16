Кишиневские новости

По мнению американских психологов, дружбы между представителями двух полов просто не мо­жет быть. Так как это противоречит природе. Обыч­но дружеские отношения перерастают во флирт, когда один из друзей начинает испытывать симпа­тию к другому.

Психологи провели опрос среди нескольких десят­ков респондентов и выяснили, что более чем в полови­не случаев разнополая дружба заканчивалась романом, а иногда даже свадьбой.

При этом, согласно исследованиям американских специалистов, супружеская пара скорее выберет себе в друзья такую же пару, но не будет общаться только с одним супругом или одиноким человеком. Это объ­ясняется подспудным желанием уберечь свой брак от пресловутого любовного треугольника.

Психологи советуют быть аккуратнее в общении с противоположным полом, дружеские проявления внимания со стороны мужчины девушка вполне может принять за романтические ухаживания.