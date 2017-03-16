Кишиневские новости

МОЖЕТ ЛИ ЖЕНЩИНА ДРУЖИТЬ С МУЖЧИНОЙ?
По мнению американских психологов, дружбы между представителями двух полов просто не может быть. Так как это противоречит природе. Обычно дружеские отношения перерастают во флирт, когда один из друзей начинает испытывать симпатию к другому.
Психологи провели опрос среди нескольких десятков респондентов и выяснили, что более чем в половине случаев разнополая дружба заканчивалась романом, а иногда даже свадьбой.
При этом, согласно исследованиям американских специалистов, супружеская пара скорее выберет себе в друзья такую же пару, но не будет общаться только с одним супругом или одиноким человеком. Это объясняется подспудным желанием уберечь свой брак от пресловутого любовного треугольника.
Психологи советуют быть аккуратнее в общении с противоположным полом, дружеские проявления внимания со стороны мужчины девушка вполне может принять за романтические ухаживания.