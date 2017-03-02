Кишиневские новости

ГДЕ ДЕНЬГИ?
Джонни Деппу угрожают разорением
Состояние Джонни Деппа оценивается в 400 миллионов долларов. Однако чем больше денег, тем больше траты: актер привык жить на широкую ногу. И теперь, согласно данным бывших финансовых советников кинозвезды, Джонни грозит разорение. Мы заглянули в смету расходов Деппа.
Месяц назад Джонни Депп подал в суд на своих бывших финансовых менеджеров, обвиняя их в неумелом распоряжении его состоянием, нецелевом использовании средств, а иногда и откровенном мошенничестве, в результате чего актер потерял миллионы долларов. Компенсацию за моральный ущерб адвокаты кинозвезды оценили в 25 миллионов долларов. А на прошлой неделе финансовая компания, представители которой работали с Деппом, подала встречный иск.
По словам экс-советников, актер должен им более 560 тысяч долларов невыплаченных гонораров и комиссионных. Они также утверждают, что неоднократно предупреждали Джонни о том, что он живет не по средствам. Бывшие менеджеры рассказывают, что актер потратил:
— более 75 миллионов долларов на 14 объектов недвижимости, включая шато на юге Франции, острова на Багамах, несколько домов в Голливуде, пентхаус-лофты в Лос- Анджелесе и ферму в Кентукки;
— 18 миллионов долларов на покупку и реконструкцию 4,5-метровой яхты;
— миллионы долларов на покупку и обслуживание 45 других роскошных транспортных средств;
— 3 миллиона на то, чтобы выстрелить прах Хантера С. Томпсона из сделанной на заказ пушки;
— десятки миллионов долларов на произведения искусства, драгоценности, 70 коллекционных гитар и работы таких мастеров, как Энди Уорхол, Густав Климт, Амедео Модильяни и Жан-Мишель Баския;
— миллионы долларов на памятные вещи таких легендарных личностей, как Мэрилин Монро, Джон Диллинджер, Марлон Брандо. Причем коллекция настолько велика, что она находится в 12 хранилищах, а ее содержание обходится в 1 миллион долларов;
— десятки миллионов долларов на помощь друзьям и родственникам, включая 4 миллиона, инвестированные в разорившуюся звукозаписывающую студию своего приятеля.
К тому же, по утверждению экс- менеджеров, ежемесячные траты Деппа превышают два миллиона долларов. В частности, каждый месяц 300 тысяч долларов уходит на покупку элитного вина со всего мира, еще 300 тысяч — на содержание штата из сорока человек обслуживающего персонала, 150 тысяч — на круглосуточную охрану и 200 тысяч — на частные самолеты. Несмотря на то что состояние Джонни оценивается в 400 миллионов долларов, такие расходы для него чересчур велики. Поэтому бывшие финансовые советники кинозвезды утверждают, что все 17 лет, что они работали на актера, они пытались защитить его от самого себя. И в своем банкротстве, которое непременно наступит, если Джонни Депп не убавит свой пыл и не станет скромнее, будет виноват только он сам.