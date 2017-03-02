Кишиневские новости

Джонни Деппу угрожают разорением

Состояние Джонни Деппа оце­нивается в 400 миллио­нов долла­ров. Однако чем больше денег, тем больше траты: актер привык жить на широ­кую ногу. И теперь, со­гласно дан­ным бывших финансовых советников кинозвез­ды, Джонни грозит разо­рение. Мы заглянули в смету рас­ходов Деппа.

Месяц назад Джонни Депп подал в суд на своих бывших финансовых менеджеров, об­виняя их в неумелом распоряжении его состо­янием, нецелевом использовании средств, а иногда и откровенном мошенничестве, в ре­зультате чего актер потерял миллионы долла­ров. Компенсацию за моральный ущерб ад­вокаты кинозвезды оценили в 25 миллионов долларов. А на прошлой неделе финансовая компания, представители которой работали с Деппом, подала встречный иск.

По словам экс-советников, актер должен им более 560 тысяч долларов невыплачен­ных гонораров и комиссионных. Они также утверждают, что неоднократно предупре­ждали Джонни о том, что он живет не по сред­ствам. Бывшие менеджеры рассказывают, что актер потратил:

— более 75 миллионов долларов на 14 объектов недвижимости, включая шато на юге Франции, острова на Багамах, несколь­ко домов в Голливуде, пентхаус-лофты в Лос- Анджелесе и ферму в Кентукки;

— 18 миллионов долларов на покупку и реконструкцию 4,5-метровой яхты;

— миллионы долларов на покупку и об­служивание 45 других роскошных транспорт­ных средств;

— 3 миллиона на то, чтобы выстрелить прах Хантера С. Томпсона из сделанной на заказ пушки;

— десятки миллионов долларов на про­изведения искусства, драгоценности, 70 кол­лекционных гитар и работы таких мастеров, как Энди Уорхол, Густав Климт, Амедео Мо­дильяни и Жан-Мишель Баския;

— миллионы долларов на памятные вещи таких легендарных личностей, как Мэрилин Монро, Джон Диллинджер, Марлон Брандо. Причем коллекция настолько велика, что она находится в 12 хранилищах, а ее содержание обходится в 1 миллион долларов;

— десятки миллионов долларов на по­мощь друзьям и родственникам, включая 4 миллиона, инвестированные в разорившуюся звукозаписывающую студию своего прияте­ля.

К тому же, по утверждению экс- менеджеров, ежемесячные траты Деппа превышают два миллиона долларов. В част­ности, каждый месяц 300 тысяч долларов уходит на покупку элитного вина со все­го мира, еще 300 тысяч — на содержание штата из сорока человек обслуживающего персонала, 150 тысяч — на круглосуточную охрану и 200 тысяч — на частные самолеты. Несмотря на то что состояние Джонни оце­нивается в 400 миллионов долларов, такие расходы для него чересчур велики. Поэтому бывшие финансовые советники кинозвезды утверждают, что все 17 лет, что они работа­ли на актера, они пытались защитить его от самого себя. И в своем банкротстве, которое непременно наступит, если Джонни Депп не убавит свой пыл и не станет скромнее, будет виноват только он сам.