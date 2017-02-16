Кишиневские новости

«Секонд хэнд » из германии на молдавский снег
Кишиневская мэрия использует спецтехнику старше Дорина Киртоакэ на четыре года
Скоро уже весна, а Дорин Киртоакэ только озаботился тем, что городу не хватает снегоуборочной техники. Мэр заявил коллегам: для муниципального предприятия Exdrupo необходимо закупить в Германии подержанные специализированные автомобили, аналогичные подаренному в прошлом году Кишиневу руководством города Мангейм.
Штефан Раку, возглавляющий Exdrupo, пожаловался мэру, что у предприятия всего 16 снегоуборочных единиц, причем некоторые 1974 года выпуска, то есть их собрали за четыре года до рождения нашего мэра. Тем временем Дорин Киртоакэ призвал горожан самим заняться чистотой улиц. «Дорожники работают по 24 часа в сутки, не стоит к ним предъявлять претензии. Вот в 7 утра был в дороге и видел, как они трудятся. В отличие от нас, в Европе в 7.00 каждый наводит порядок возле своего дома. А у нас работают только муниципальные службы», – поделился с подчиненными сумбурными мыслями Дорин Киртоакэ.
Один из служащих мэрии, пожелавший остаться неназваным, в беседе с корреспондентом «МК» отметил, что в городе никогда не практиковался массовый выход жителей на уборку снега, да этого и не надо, просто необходимо выполнять составленные давно схемы-задания работ. «У нас в Кишиневе пять районов, на каждый нужно по пять единиц снегоуборочной техники, – заверил собеседник. – Но почему именно германскую надо покупать, да еще бывшую в употреблении – не знаю. Если говорить относительно качества, то лучшие снегоуборочные машины, по моему мнению, производят в Финляндии. Старая техника – одни убытки, запасные части покупать надо будет по полной цене. Кроме того в России и в Белоруссии тоже снегоуборочные машины хорошие. Зато они куда более ремонтопригодные».
Виктор ЛАЗАР.