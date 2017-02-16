Кишиневские новости

Кишиневская мэрия использует спецтехнику старше Дорина Киртоакэ на четыре года

Скоро уже весна, а Дорин Кир­тоакэ только озаботился тем, что городу не хватает снегоуборочной техники. Мэр заявил коллегам: для муниципального предприя­тия Exdrupo необходимо закупить в Германии подержанные спе­циализированные автомобили, аналогичные подаренному в про­шлом году Кишиневу руковод­ством города Мангейм.

Штефан Раку, возглавляющий Exdrupo, пожаловался мэру, что у предприятия все­го 16 снегоуборочных единиц, причем некоторые 1974 года выпуска, то есть их собрали за четыре года до рождения на­шего мэра. Тем временем Дорин Киртоакэ призвал горожан самим заняться чистотой улиц. «Дорожники работают по 24 часа в сутки, не стоит к ним предъявлять претен­зии. Вот в 7 утра был в дороге и видел, как они трудятся. В отличие от нас, в Европе в 7.00 каждый наводит порядок возле своего дома. А у нас работают только муниципаль­ные службы», – поделился с подчиненными сумбурными мыслями Дорин Киртоакэ.

Один из служащих мэрии, пожелав­ший остаться неназваным, в беседе с корреспондентом «МК» отметил, что в го­роде никогда не практиковался массовый выход жителей на уборку снега, да этого и не надо, просто необходимо выполнять составленные давно схемы-задания ра­бот. «У нас в Кишиневе пять районов, на каждый нужно по пять единиц снегоубо­рочной техники, – заверил собеседник. – Но почему именно германскую надо по­купать, да еще бывшую в употреблении – не знаю. Если говорить относительно качества, то лучшие снегоуборочные ма­шины, по моему мнению, производят в Финляндии. Старая техника – одни убыт­ки, запасные части покупать надо будет по полной цене. Кроме того в России и в Белоруссии тоже снегоуборочные маши­ны хорошие. Зато они куда более ремон­топригодные».

Виктор ЛАЗАР.