Кишиневские новости

Демократическая партия может обзавестись «платформой»

Вчера открылась весенне-летняя сессия парламента Республики Молдова. Ранее в нескольких из­даниях появилась информация о том, что законодательный орган ждет значительная реконфигура­ция, произойдет переток депутатов из одних группировок в другие.

После выборов 2014 года все парла­ментские фракции, кроме сформированной Демократической партией, лишились части своих членов. Наименьшие потери у социа­листов – один депутат, наибольшие у ком­мунистов – четырнадцать. Кто и к кому этой зимой собирается еще присоединяться?

На этот вопрос корреспондента «МК» от­ветил депутат от социал-демократической платформы, бывший член фракции ПКРМ Корнел Михалаке: «Еще в прошлом году нашей группе (14 народным избранникам, ушедшим от коммунистов, -ред.) поступи­ло предложение о вхождении в Демпартию. Пока мы этот вопрос не обсуждали. Пола­гаю, в ближайшие дни соберемся и при­мем решение». Многие аналитики полага­ют, что экс-коммунисты вынуждены будут согласиться. В этом случае у демократов в парламенте будет 34 мандата.

Экс-депутат парламента, бывший член ДПМ Стелла Жантуан на вопрос: почему так часто «входят и выходят» из Демпартии, ответила так: «Партия по своему составу и содержанию отличается от той, что была в 2009 году. Цели и задачи совершенно раз­ные. Ранее мы хотели изменить социально-политическую ситуацию в стране, сделать ее правовым государством. Сегодня самоцель – устранить конкурентов и стать самой глав­ной. Внутреннее содержание – на послед­нем месте. Поэтому предложение группе 14-ти для меня неожиданностью не стало. Год не знали, что с ними делать, куда опре­делить. Социал-демократическая платфор­ма не является электоральной. Создавать из них отдельную партию – пустое дело. Вот 14 для массовости и позвали».

Нынешнему парламенту работать еще без малого два года. Если такими темпа­ми будет идти его «реконфигурация», то, вполне возможно, в 2018 году, к очередным парламентским выборам, Кукловоду удаст­ся создать из фракции Демпартии консти­туционное большинство. Тем более, что после уничтожения главных конкурентов, больше некому действовать аналогичным образом.

Александр ЧУДАК.