Кишиневские новости

Реконфигурация парламентских фракций
Демократическая партия может обзавестись «платформой»
Вчера открылась весенне-летняя сессия парламента Республики Молдова. Ранее в нескольких изданиях появилась информация о том, что законодательный орган ждет значительная реконфигурация, произойдет переток депутатов из одних группировок в другие.
После выборов 2014 года все парламентские фракции, кроме сформированной Демократической партией, лишились части своих членов. Наименьшие потери у социалистов – один депутат, наибольшие у коммунистов – четырнадцать. Кто и к кому этой зимой собирается еще присоединяться?
На этот вопрос корреспондента «МК» ответил депутат от социал-демократической платформы, бывший член фракции ПКРМ Корнел Михалаке: «Еще в прошлом году нашей группе (14 народным избранникам, ушедшим от коммунистов, -ред.) поступило предложение о вхождении в Демпартию. Пока мы этот вопрос не обсуждали. Полагаю, в ближайшие дни соберемся и примем решение». Многие аналитики полагают, что экс-коммунисты вынуждены будут согласиться. В этом случае у демократов в парламенте будет 34 мандата.
Экс-депутат парламента, бывший член ДПМ Стелла Жантуан на вопрос: почему так часто «входят и выходят» из Демпартии, ответила так: «Партия по своему составу и содержанию отличается от той, что была в 2009 году. Цели и задачи совершенно разные. Ранее мы хотели изменить социально-политическую ситуацию в стране, сделать ее правовым государством. Сегодня самоцель – устранить конкурентов и стать самой главной. Внутреннее содержание – на последнем месте. Поэтому предложение группе 14-ти для меня неожиданностью не стало. Год не знали, что с ними делать, куда определить. Социал-демократическая платформа не является электоральной. Создавать из них отдельную партию – пустое дело. Вот 14 для массовости и позвали».
Нынешнему парламенту работать еще без малого два года. Если такими темпами будет идти его «реконфигурация», то, вполне возможно, в 2018 году, к очередным парламентским выборам, Кукловоду удастся создать из фракции Демпартии конституционное большинство. Тем более, что после уничтожения главных конкурентов, больше некому действовать аналогичным образом.
Александр ЧУДАК.
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