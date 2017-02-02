Кишиневские новости

Президент Соединенных Штатов отменил в Кишиневе… революцию

Тунис, Ливия, Египет, Йемен, Украина… Список стран, где в послед­ние годы не без помощи СШАнасильственным образом менялась власть, можно продолжить. В их ряду всего несколько месяцев назад могла оказаться и Республика Молдова. Об этом в передаче «Итоги недели» на канале НТВ рассказал Игорь Додон. По его словам, осен­ней оранжевой революции в Молдове помешало лишь избрание Дональда Трампа на должность президента.

Трамп спас Молдову от переворота

Читатели, разумеется, помнят, как во время недавней избирательной кам­пании в центре Кишинева собирались небольшие группы радикально настро­енной молодежи. Они разворачивали ру­мынские флаги и обещали революцию в случае победы Игоря Додона.

«Сразу после выборов я вышел и зая­вил предельно четко: ребята, не играйте с огнем. Если нужно будет, мы будем за­щищать эту победу любой ценой. Я думаю, что это первый аргумент. И второй, не­маловажный – геополитический момент. В Штатах на президентских выборах прои­грали те, кто принципиально поддерживал вот такие цветные революции в разных странах. И мои оппоненты не скрывали, что действуют в связке, из Соединённых Штатов их поддерживала именно команда Клинтон. Я уверен, что, если бы ситуация в США сложилась по-другому, мы здесь пе­режили бы весьма горячие дни», – заявил в интервью НТВ Игорь Додон.

Падают, падают желтые ленты

По окончании первого тура прези­дентских выборов сторонники Майи Сан­ду появились на пресс-конференции с желтыми лентами, а контркандидат Игоря Додона – в такого же цвета шарфике. Эти тряпицы, вероятно, должны были объеди­нить все правые силы в противостоянии кандидату от Партии социалистов.

После интервью Игоря Додона каналу НТВ экс-кандидат в президенты написала на своей странице в Facebook: «Хотя из­бирательная кампания закончилась, До­дон продолжает врать. Сейчас он взялся за желтые ленточки. Я не борюсь с цве­тами, но в этом случае лучше спокой­ный желтый, чем истерически красный». Впрочем, в чем именно заключается ложь Додона, Санду не указала.

Печенье для буйных осталось в США

В ходе предвыборной кампании Сан­ду не раз называли «вашингтонским кан­дидатом», и она подобного рода утверж­дения не опровергала. По большому же счету, ставленниками США можно считать всех пребывавших во власти с 2009 года. Практически каждый значимый политик просто обязан был лететь на смотрины в Вашингтон, а точнее, к помощнику госсе­кретаря США по делам Европы и Евразии небезызвестной Виктории Нуланд. В мар­те 2014 года она собственной персоной прибыла в Кишинев. До и после парла­ментских выборов 2014 года с американ­ской чиновницей регулярно созванивал­ся Лянкэ. В июле 2015-го, незадолго до своего ареста, к «крестной» всех мол­давских правых летал Филат. В октябре 2015-го, будучи премьером, на смотрины в Вашингтон отправился Стрелец. В мае 2016-го свое почтение помощнику госсе­кретаря засвидетельствовал Плахотнюк. В сентябре минувшего года в Вашингтон, по традиции, отправился и Филип.

Можно с высокой долей уверенно­сти утверждать, что, если бы не выборы в США, изменившие политический рас­клад, Нуланд после победы президента-социалиста прилетела бы в Кишинев и пошла бы в народ с очередной порцией печенья, как в своё время проделала этот трюк в Киеве.

Венгерский урок

Однако приход Трампа в Белый дом вряд ли означает, что в Молдове авто­матически исключается возможность переворота-революции, поддерживае­мой США. Обама и Клинтон, например, последние годы были очень недовольны тем, как выстраивает политику Венгрии премьер Виктор Орбан. Свое давление на Будапешт демократы осуществляли по­средством неправительственных органи­заций, поддерживаемых миллиардером-спекулянтом Соросом. В Вашингтоне уже прошла пересменка, а политика в отно­шении небольшой европейской страны сохранилась. В конце января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийяр­то заявил: «Нам известно, что Джордж Сорос финансирует в Венгрии множе­ство организаций. Его намерения вполне очевидны, поскольку он открыто заявлял, что желает нынешнему венгерскому пра­вительству поражения и отставки, потому что не одобряет его политического кур­са. Однако решать, какое правительство и какой курс нужны Венгрии, должен не Сорос, а венгерский народ».

Одним из активных организаторов кишинёвских погромов в апреле 2009 года был Алекс Григорьевс, гражданин США, действовавший через фонд Сороса в Молдове. Об этом не раз рассказывал журналистам Владимир Воронин. Что се­годня мешает подопечным миллиардера ввязаться в дело борьбы за евроинтегра­цию в Молдове?

Александр ТОКАРСКИЙ.