Кишиневские новости

В Молдове красное с желтым не сочетается
Президент Соединенных Штатов отменил в Кишиневе… революцию
Тунис, Ливия, Египет, Йемен, Украина… Список стран, где в последние годы не без помощи СШАнасильственным образом менялась власть, можно продолжить. В их ряду всего несколько месяцев назад могла оказаться и Республика Молдова. Об этом в передаче «Итоги недели» на канале НТВ рассказал Игорь Додон. По его словам, осенней оранжевой революции в Молдове помешало лишь избрание Дональда Трампа на должность президента.
Трамп спас Молдову от переворота
Читатели, разумеется, помнят, как во время недавней избирательной кампании в центре Кишинева собирались небольшие группы радикально настроенной молодежи. Они разворачивали румынские флаги и обещали революцию в случае победы Игоря Додона.
«Сразу после выборов я вышел и заявил предельно четко: ребята, не играйте с огнем. Если нужно будет, мы будем защищать эту победу любой ценой. Я думаю, что это первый аргумент. И второй, немаловажный – геополитический момент. В Штатах на президентских выборах проиграли те, кто принципиально поддерживал вот такие цветные революции в разных странах. И мои оппоненты не скрывали, что действуют в связке, из Соединённых Штатов их поддерживала именно команда Клинтон. Я уверен, что, если бы ситуация в США сложилась по-другому, мы здесь пережили бы весьма горячие дни», – заявил в интервью НТВ Игорь Додон.
Падают, падают желтые ленты
По окончании первого тура президентских выборов сторонники Майи Санду появились на пресс-конференции с желтыми лентами, а контркандидат Игоря Додона – в такого же цвета шарфике. Эти тряпицы, вероятно, должны были объединить все правые силы в противостоянии кандидату от Партии социалистов.
После интервью Игоря Додона каналу НТВ экс-кандидат в президенты написала на своей странице в Facebook: «Хотя избирательная кампания закончилась, Додон продолжает врать. Сейчас он взялся за желтые ленточки. Я не борюсь с цветами, но в этом случае лучше спокойный желтый, чем истерически красный». Впрочем, в чем именно заключается ложь Додона, Санду не указала.
Печенье для буйных осталось в США
В ходе предвыборной кампании Санду не раз называли «вашингтонским кандидатом», и она подобного рода утверждения не опровергала. По большому же счету, ставленниками США можно считать всех пребывавших во власти с 2009 года. Практически каждый значимый политик просто обязан был лететь на смотрины в Вашингтон, а точнее, к помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии небезызвестной Виктории Нуланд. В марте 2014 года она собственной персоной прибыла в Кишинев. До и после парламентских выборов 2014 года с американской чиновницей регулярно созванивался Лянкэ. В июле 2015-го, незадолго до своего ареста, к «крестной» всех молдавских правых летал Филат. В октябре 2015-го, будучи премьером, на смотрины в Вашингтон отправился Стрелец. В мае 2016-го свое почтение помощнику госсекретаря засвидетельствовал Плахотнюк. В сентябре минувшего года в Вашингтон, по традиции, отправился и Филип.
Можно с высокой долей уверенности утверждать, что, если бы не выборы в США, изменившие политический расклад, Нуланд после победы президента-социалиста прилетела бы в Кишинев и пошла бы в народ с очередной порцией печенья, как в своё время проделала этот трюк в Киеве.
Венгерский урок
Однако приход Трампа в Белый дом вряд ли означает, что в Молдове автоматически исключается возможность переворота-революции, поддерживаемой США. Обама и Клинтон, например, последние годы были очень недовольны тем, как выстраивает политику Венгрии премьер Виктор Орбан. Свое давление на Будапешт демократы осуществляли посредством неправительственных организаций, поддерживаемых миллиардером-спекулянтом Соросом. В Вашингтоне уже прошла пересменка, а политика в отношении небольшой европейской страны сохранилась. В конце января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил: «Нам известно, что Джордж Сорос финансирует в Венгрии множество организаций. Его намерения вполне очевидны, поскольку он открыто заявлял, что желает нынешнему венгерскому правительству поражения и отставки, потому что не одобряет его политического курса. Однако решать, какое правительство и какой курс нужны Венгрии, должен не Сорос, а венгерский народ».
Одним из активных организаторов кишинёвских погромов в апреле 2009 года был Алекс Григорьевс, гражданин США, действовавший через фонд Сороса в Молдове. Об этом не раз рассказывал журналистам Владимир Воронин. Что сегодня мешает подопечным миллиардера ввязаться в дело борьбы за евроинтеграцию в Молдове?
Александр ТОКАРСКИЙ.
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