Кишиневские новости

Теперь это можно в течение всего года

Немного найдется пациентов, довольных своим семейным врачом. Но если раньше мы были практически привязаны к одному доктору и могли сменить его только раз в год с 1 сентября по 31 октября, а записаться на прием к выбранному медику — лишь с 1 января следующего года, теперь с этим «за­крепощением» покончено.

С 27 января вступили в силу изменения в регла­менте, предусматривающие, что жители Молдовы мо­гут теперь сменить семейного врача и поликлинику, в которой они хотят обслуживаться, в течение всего года, но не ранее чем через шесть месяцев после по­следнего изменения.

Тот, кто захочет остаться на учете в том же меди­цинском учреждении, сможет подать заявление на имя выбранного врача и воспользоваться его услугами сра­зу после приема заявления. Если же гражданин поже­лает сменить и лечебное учреждение, заявление нужно будет подавать в Национальную компанию медицин­ского страхования. В этом случае придется дождаться, пока в единую информационную систему компании бу­дут внесены соответствующие изменения, а уже потом записываться на прием к новому семейному доктору.

Кроме того, новый регламент предусматривает, что в течение последующих пяти лет все граждане должны будут подтвердить свое желание быть зарегистриро­ванными у того или иного семейного врача, заполнив заявление нового типа. Оно будет подано семейному врачу и прикреплено к заявлению, заполненному до вступления в силу нового регламента.

Тамара БЕРЗАН.