Кишиневские новости

Не нравится семейный врач? Меняйте!
Теперь это можно в течение всего года
Немного найдется пациентов, довольных своим семейным врачом. Но если раньше мы были практически привязаны к одному доктору и могли сменить его только раз в год с 1 сентября по 31 октября, а записаться на прием к выбранному медику — лишь с 1 января следующего года, теперь с этим «закрепощением» покончено.
С 27 января вступили в силу изменения в регламенте, предусматривающие, что жители Молдовы могут теперь сменить семейного врача и поликлинику, в которой они хотят обслуживаться, в течение всего года, но не ранее чем через шесть месяцев после последнего изменения.
Тот, кто захочет остаться на учете в том же медицинском учреждении, сможет подать заявление на имя выбранного врача и воспользоваться его услугами сразу после приема заявления. Если же гражданин пожелает сменить и лечебное учреждение, заявление нужно будет подавать в Национальную компанию медицинского страхования. В этом случае придется дождаться, пока в единую информационную систему компании будут внесены соответствующие изменения, а уже потом записываться на прием к новому семейному доктору.
Кроме того, новый регламент предусматривает, что в течение последующих пяти лет все граждане должны будут подтвердить свое желание быть зарегистрированными у того или иного семейного врача, заполнив заявление нового типа. Оно будет подано семейному врачу и прикреплено к заявлению, заполненному до вступления в силу нового регламента.
Тамара БЕРЗАН.
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