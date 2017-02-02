Кишиневские новости

45-м хозяином Белого дома стал представитель самой многочисленной этнической группы в Соединенных Штатах — американцев немецкого происхождения

Новоизбранный президент США не только не скрывает сегодня своих немецких корней, но, на­против, всячески подчеркивает их наличие. Так было, правда, далеко не всегда: вплоть до на­чала 1990‑х Дональд Трамп на голубом глазу утверждал, что его предки — шведы. Мы попы­тались разобраться в непростых отношениях, сложившихся у но­вого хозяина Белого дома с его исторической родиной.

«Я очень горжусь Германией, Герма­ния — это нечто очень особенное. Бад-Дюркхайм, да? Это настоящая Германия, не правда ли?.. Я люблю Германию, я люблю Великобританию». Ответ Дональда Трампа на вопрос «что для вас значит тот факт, что в ваших венах течет немецкая кровь», про­звучавший в недавнем интервью нового президента США газетам Bild и Times, как и большинство прочих речений этого по­литика, отличается эмоциональностью, но, увы, не логической стройностью. Требуя посему некоторой расшифровки. Начнем с того, что в жилах 45‑го президента США те­чет также кельтская кровь: его мать, Мэри Энн Маклауд, родилась в Шотландии. Но фамилию свою он унаследовал от немецких предков, которые жили некогда в округе Бад-Дюркхайм, относящемся ныне к германской земле Рейнланд-Пфальц, регионе, извест­ном своими винодельческими традициями.

Золотой дедушка

Дедушка Дональда, Фредерик Трамп, родился в 1869 году в деревне Кальштадт. Там же прошли детство и отрочество. Прав­да, в то время Фреда звали Фридрихом. Да и фамилия, хотя и писалась точно так же, как и сейчас, Trump, звучала чуть иначе — Трумп (на местном диалекте — Друмп). Большин­ство исследователей склоняется к тому, что это производное от немецкого Drum — бара­бан. Хотя есть другие варианты — Trumpf (ко­зырь) и Trompete (труба). Как и большинство односельчан, Трумпы занимались винодели­ем. Родители Фридриха произвели на свет шестерых отпрысков — четырех дочерей и двоих сыновей. К несчастью, отец семейства, Иоганнес Трумп, заболел в расцвете лет эм­физемой легких и после 10 лет безуспешно­го лечения скончался, оставив после себя по причине расходов на врачей и медикаменты большие долги.

Нужда заставила старших детей трудить­ся в семейном винодельческом хозяйстве, заменяя отца. Но работник из тщедушного и болезненного Фридриха вышел неважный. Поэтому, когда отроку минуло 14 лет, мать от­правила его в соседний Франкенталь — учить­ся на парикмахера. Овладев брадобрейным искусством, Фридрих вернулся домой. Одна­ко новоиспеченный деревенский парикмахер быстро понял, что на приличные заработки в родной глуши рассчитывать не приходится. К тому же неумолимо приближался срок при­зыва в императорскую армию.

Согласно семейному преданию 16‑летний Фридрих исчез в ночи, оставив матери короткую записку, сообщавшую, что он отправляется искать счастья за океаном. По другой, менее романтической версии, это было общесемейным решением, на котором в первую очередь настаивала мать. Что, кстати, кажется более правдоподобным. Эмиграция в Америку была тогда в Германии и вообще в Европе не какой-то экзотикой, а вполне по­вседневным массовым явлением. К тому же Фридрих ехал не в полную неизвестность, а к родственникам: за год до этого в Нью-Йорк перебралась вместе со своим женихом, ставшим вскоре мужем, его старшая сестра Катарина.

На американскую землю нога Фридриха впервые ступила 7 октября 1885 года. Устро­ился, понятно, у сестры и шурина. В тот же день нашел работу парикмахером и брадо­брействовал в Нью-Йорке шесть лет. Затем, скопив несколько сот долларов, отправился на другой конец страны, в Сиэтл, и купил там ресторан «Пудель» в районе красных фона­рей. Но рестораторствовал недолго. В 1893‑м Фридрих Трумп, получивший к тому времени американский паспорт и превратившийся во Фреда Трампа, решил поискать более ко­роткий путь к богатству. Продал заведение и подался в горный район к северо-востоку от Сиэтла, где незадолго до этого нашли зале­жи золота и серебра. В поселке с говорящим названием Монте-Кристо Трамп построил гостиницу-пансион для золотодобытчиков.

Бизнес шел неплохо. Но все, как из­вестно, познается в сравнении. Когда в июле 1897 года к причалу сиэтлского порта пристал корабль, с которого сошли на берег 68 счастливцев с котомками, полными золо­тых самородков, и рассказами о несметных богатствах Клондайка, валявшихся букваль­но под ногами, Фридриху стало ясно, что на­стоящая птица счастья гнездится вовсе не в Монте-Карло. Весной 1898 года он вновь от­правляется в путь. В поселении Беннет (Ка­нада), столице клондайкской золотой лихо­радки, он совместно с партнером открывает заведение под названием «Новый арктиче­ский ресторан и отель», предлагавший в чис­ле прочего «комнаты для леди». Журналист Дэвид Джонстон — один из биографов До­нальда Трампа, опубликовавший в прошлом году книгу об истории его семьи, без обиня­ков называет «Арктический» борделем. Этот вывод подтверждает и публикация в местной газете, появившаяся в описываемое вре­мя: «Для одиноких мужчин в «Арктическом» имеются отличные номера, а также лучший ресторан в Беннете, но я бы не советовал ходить туда приличным женщинам».

Через три года, когда лихорадка пошла на спад, Фред выходит из бизнеса и возвра­щается на «большую землю». Теперь, когда карманы были далеко не пусты, пора было подумать и о продолжении рода. В поисках суженой Трамп едет в родной Кальштадт и женится на бедной соседской девушке Эли­забет Крист, которая была намного моложе его. Новобрачные уезжают в Нью-Йорк. Од­нако поскольку Элизабет очень тоскует по родине, спустя два года семья возвращается в Кальштадт.

Гуд бай, Германия

Фред Трамп решил вновь стать Фри­дрихом Трумпом и подданным кайзера. Для этого, казалось, были все предпосылки. На счету блудного сына родины, открытом в местном банке, покоились 80 тысяч марок (в пересчете на современные деньги — око­ло полумиллиона долларов). Выбившийся в люди Трамп-Трумп считался по местным меркам очень состоятельным человеком и пользовался у земляков большущим уваже­нием. И совет деревенской общины, и рай­онные власти единодушно поддержали его ходатайство о возвращении германского подданства. Местная полиция выдала «воз­вращенцу» прекрасную характеристику: осо­бо подчеркивалось, что тот не склонен к упо­треблению горячительных напитков. Однако из компетентного госоргана неожиданно пришел категорический отказ.

Ходатайство было отклонено на том основании, что Фридрих уехал из страны незадолго до того, как должен был быть призван на военную службу, и возвраща­ется лишь теперь, перешагнув призывной возраст. То есть возникает подозрение, что он эмигрировал с целью избежать выполне­ния священного долга. Более того, согласно действовавшему тогда законодательству Трумп не только лишался права на ренатура­лизацию, но и подлежал незамедлительному выдворению за пределы Германии. Ответ огорошил и крайне расстроил деда Дональ­да Трампа: мечты о тихой и благополучной жизни на родине к тому времени полностью вытеснили у него охоту к перемене мест. Он предпринял несколько попыток опротесто­вать решение о высылке, доказывая, что у него и в мыслях не было дезертировать, но все было напрасно.

В 1905 году Трампы покинули Герма­нию, успев зачать на родной земле сына: Фред Трамп-младший, отец нынешнего президента США, родился через три меся­ца после нового — и на сей раз последне­го — переезда семьи в Нью-Йорк. Тем не менее Фред-старший не оставлял надежды вернуться в Германию. В конце 1906 года он вновь пытается достучаться до германских бюрократических небес. Ответ на новую че­лобитную пришел быстро: бывший герман­ский подданный официально объявлялся персоной нон грата на территории рейха.

Собственно, с этого момента, когда дед Дональда окончательно осознал, что дороги назад нет, и начинается история создания «империи Трампа». Первым камешком в ее основание можно считать парикмахерский салон, открытый Фредом-старшим на Уолл-стрит. А первая сделка c недви­жимостью датируется 1908 годом: Трамп решил купить двухэтажный дом на Ямайка-авеню. Тогда это была тихая, сонная, практически сельская окраина Нью-Йорка. Но к тому момен­ту был почти построен мост через Ист-ривер, который должен был напрямую соединить район Квинс с Манхэттеном и вдохнуть тем самым в Ямайка-авеню совсем другую жизнь. И предчувствия не обманули начинающего девелопера: через считаные годы Ямайка-авеню превратилась в бурля­щее каменное ущелье, цены на недвижи­мость резко скакнули вверх.

Вскоре Трамп приобрел еще один дом, потом еще, потом несколько участков под за­стройку… И, как говорится, пошло-поехало. Правда, далеко продвинуться в девелопер­ском бизнесе он не успел. Теплым майским днем 1918 года Фред-старший, отправив­шись на прогулку, внезапно почувствовал себя плохо. Вернувшись, лег в постель, а на следующий день умер. Врач диагностировал воспаление легких, но вскоре стало ясно, что Трамп-старший стал одной из первых жертв испанки — самой массовой и смертоносной эпидемии гриппа в истории человечества. Прибыльное дело продолжила вдова: Эли­забет основала компанию «Элизабет Трамп и сын», специализировавшуюся на проек­тах, связанных с недвижимостью. Затем се­мейный бизнес возглавил Фред-младший, а в 1971 году — внук, нынешний президент США. Именно он, кстати, дал фирме то назва­ние, которое она носит сегодня, — The Trump Organization.

Казалось бы, у Дональда Трампа не было оснований стыдиться своих корней. Тем не менее в его нашумевшей автобио­графической книге «Искусство сделки», опу­бликованной в 1987 году, черным по белому написано, что дед был выходцем из Швеции. Согласно этой, исправленной и дополненной версии семейной истории, ставшей на время официальной, род Трампов брал начало не в немецкой деревне Кальштадт, а в шведском городе Карлштаде.

Немецкая Америка

Справедливости ради нужно сказать, что Дональд не был первым Трампом, от­рекшимся от исторической родины. До него это сделал отец — Фред Трамп-младший. «Когда началась Вторая мировая война, дядя боялся прослыть нацистом из-за свое­го немецкого происхождения, — повествует двоюродный брат Дональда, Джон Уолтер. — Многие из его деловых партнеров были ев­реями, а у них были причины не любить Гер­манию и немцев. Поэтому он решил выдать себя за шведа. Так продолжалось много лет. Однажды я получил письмо из Швеции, от людей, которые решили создать там Музей Трампа. Я не знал, что им ответить. Я сказал тогда Дональду: «Ты должен прекратить это. Довольно. Прими свои корни, пойми, что это твое наследство». И он с этим согласил­ся. Во многом именно они, американские немцы, сделали Америку той, какой мы ее сегодня знаем. Во всяком случае, внесли в это чрезвычайно большой вклад. Уже просто в силу их количества. По данным Бюро пере­писи населения США, американцы с преиму­щественно немецкими корнями — наиболее многочисленная на сегодняшний день этни­ческая группа в стране. Общая их числен­ность составляет около 50 млн (15 процен­тов населения). Для сравнения: американцев английского происхождения насчитывается 27 млн (9 процентов).

Правда, в сфере политики эта группа населения преуспела куда меньше. Амери­канский немец во главе страны — крайне редкое явление в ее истории. Если считать по гамбургскому счету, принимая во внима­ние не только наличие немецких предков, но и факт сохранения родовой фамилии, пусть и видоизмененной, то Дональд Трамп всего лишь третий хозяин Белого дома с выражен­ными немецкими корнями. Его соседями по этому короткому списку являются 31‑й пре­зидент США Герберт Гувер (1929–1933 годы) и 34‑й — Дуайт Эйзенхауэр (1953–1961). Если подходить чуть менее строго, можно добавить еще Ричарда Никсона (37‑й прези­дент США, 1969–1974), мать которого была немкой.

Что характерно: все упомянутые нацио­нальные лидеры, как один, республиканцы. И это вряд ли можно назвать случайностью.

Андрей КАМАКИН.