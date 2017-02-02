Кишиневские новости

«2017-й – молдо-туререцкий год»
Новый посол Турции в Молдове предрекает стратегическое партнёрство
На прошлой неделе турецкий посол Хулуси Кылыч принимал членов Международного пресс-клуба «Социальный резонанс». Его превосходительство – один из самых опытных дипломатов современной Турции, представлявший свою страну в более чем десятке стран, в том числе в ныне известном на весь мир Алеппо.
По традиции, мы приводим самые интересные ответы посла Кылыча на вопросы молдавских, российских и азербайджанских журналистов, участвовавших в этом заседании клуба.
О сходстве характеров
«Третьего февраля мы будем отмечать 25-летие установления дипломатических отношений между Республикой Молдова и Турцией. А уже в мае с официальным визитом в Молдову прибудет президент Эрдоган, который привезёт весьма внушительный «пакет» вопросов и тем для обсуждения с руководством вашей республики – в политической, экономической, социальной, культурной областях. Всё говорит о том, что 2017-й станет годом молдо-турецких отношений, которые, убеждён, выйдут на уровень стратегического партнёрства.
Что это означает? Например, практику регулярных совместных заседаний правительств двух стран. После визита президента Эрдогана в Турцию отправится председатель молдавского парламента Канду, а в конце года в Молдову приедет турецкий премьер-министр.
Кроме того, нынешней весной мы будем рады видеть Игоря Додона в Стамбуле на встрече лидеров стран, входящих в Организацию черноморского экономического сотрудничества.
Хотел бы добавить, что Реджеп Тайип Эрдоган первым из мировых лидеров поздравил Игоря Додона с победой на минувших выборах. На мой взгляд, в характерах турецкого и молдавского много общего – они одинаково открыты, оба искренне желают своим странам процветания.
О «дочке» Эрдогана
«Турция глубоко уважает принцип целостности Республики Молдова, дорожит дружбой с вашей страной. Но, что скрывать, с особой теплотой в Турции относятся к Гагаузии, где живут наши кровные братья, говорящие с нами на одном языке. Гагаузия во многом «цементирует» молдо-турецкие отношения, являясь надёжным мостом для взаимопонимания.
Разумеется, в ходе визита президента Эрдогана в Молдову запланировано посещение Гагаузской автономии, которое главы двух стран сейчас активно обсуждают. Отдельно хотел бы упомянуть о вкладе в предстоящую встречу башкана Гагаузии Ирины Влах – она отличается поразительным умением налаживать дружеские, конструктивные отношения буквально с любым партнёром. В Турции к госпоже Влах относятся с нескрываемой симпатией, а президент Эрдоган даже назвал её однажды своей «дочкой»…
О напрасных сомнениях
«Недавно Молдова и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли. Мне известно, что некоторые молдавские бизнесмены опасаются, не вытеснят ли турецкие товары продукцию местных производителей с внутреннего рынка. Со всей ответственностью заявляю, что это абсолютно беспочвенные сомнения.
Для начала упомянем хотя бы тот факт, что сегодня вся молдавская продукция, поставляемая в Турцию, освобождена от пошлин, в то время как для многих турецких товаров, экспортируемых в Молдову, предусмотрен «переходный период» на три-пять лет. То есть баланс соблюдается неукоснительно.
Два примера, чтобы было проще понять ситуацию. Скажем, когда в 1996 году Турция вступила в таможенный союз в ЕС, и тогда у нас тоже многие опасались вытеснения с рынка «домашних» товаров. Но в итоге это соглашение, наоборот, привело турецких производителей в тонус, они много работали над качеством, и в конце концов многие турецкие товары стали конкурентоспособными на европейском рынке.
Другой пример. Когда Молдова заключила с ЕС договор о свободной торговле, при том, что молдавский экспорт в другие страны по разным причинам упал на 25%, экспорт в Евросоюз вырос на 13%.
В целом, этот молдо-турецкий договор сулит вашей стране приток инвесторов и рост количества рабочих мест. Напомню, что к сегодняшнему дню Турция предоставила Молдове более 60 миллионов долларов различной помощи, а, например, в прошлом году нашу страну посетили 150 тысяч туристов из Молдовы»…
Об Асаде, который должен уйти
«В своё время в качестве дипломата я пять лет служил в Алеппо. Сегодня, когда я смотрю новости из Сирии, у меня болит душа. Как и у большинства турков. Наша страна непосредственно граничит с Сирией, у многих отношения с соседями складывались десятилетиями. И вот теперь за шесть лет Турция вынуждена была принять более трёх миллионов сирийских беженцев.
И виним мы в этом лично Башара Асада, которого официальная Анкара желала бы видеть отстранённым от власти. После смерти отца нынешнего сирийского президента Конституция Сирии была переписана «под сына», который принялся жестоко подавлять интересы той части общества своей страны, которая хотела подлинной демократии. И всё это вылилось в серьёзные проблемы, в том числе и для Турции.
Мы приветствуем переговорный процесс в Астане, высоко ценим миротворческие усилия международного сообщества (и России, наверное, в первую очередь), но, по понятным причинам, ставим интересы Турции во главу угла – как соседа Сирии, больше других пострадавшего от политики Асада.
К слову, тот факт, что фактически весь прошлый год США были заняты внутренними электоральными процессами, позволил нам убедиться, что в трудных вопросах «ближневосточного проекта» мы – Турция и другие международные игроки – вполне можем эффективно действовать без участия Америки.
О предателях в военной форме
«Сегодня мы говорим совершенно открыто: 15 июля прошлого года Турция столкнулась с предательской попыткой государственного переворота. Сторонники Фетхуллаха Гюлена в попытке насильственно сменить власть в Турции покушались на жизнь президента Эрдогана. Эти предатели в военной форме направили оружие на гражданское население, убив 250 и ранив более 2000 человек. Лидер предателей Турции 18 лет проживает в Соединённых Штатах, и все наши неоднократные требования об экстрадиции неизменно встречают отказ»…
О «школах Гюлена» в Молдове
«Да, мы знаем совершенно точно, что все молдо-турецкие лицеи управляются структурами Фетхуллаха Гюлена. Но я должен предельно чётко оговориться: все дети, обучающиеся в этих лицеях, – наши дети.
Когда-то и в самой Турции «школы Гюлена» начинали работать вполне невинно, декларируя благородные цели. Но очень скоро стали огромной проблемой для государства. Лидер этой группировки, объявив себя мировым имамом, проник посредством своих организаций во многие страны мира. Считаем, что структуры Гюлена представляют серьёзную опасность, в том числе и для Молдовы, и хотели бы, чтобы эти лицеи перешли под другое управление. Но повторяю, что при этом дети не должны пострадать ни в коем случае»…
О Путине
«Несмотря ни на что, какие бы трагические недоразумения ни происходили между Россией и Турцией в последнее время, между президентами Путиным и Эрдоганом существует взаимопонимание. Уверен, совсем не случайно российский президент был в числе первых, кто выразил полную поддержку турецкому народу сразу после попытки июльского переворота. Насколько мне известно, серьёзную помощь в той ситуации оказало и разведывательное сообщество России»…
О Трампе
«Слишком рано говорить о роли нового американского президента, чья инаугурация прошла всего неделю назад. Но мы в Турции очень надеемся, что Дональд Трамп, по крайней мере, в деле сирийского урегулирования будет более полезен, чем его предшественник»…
Дмитрий ТЕРЕХОВ.
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