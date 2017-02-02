Кишиневские новости

Новый посол Турции в Молдове предрекает стратегическое партнёрство

На прошлой неделе турецкий по­сол Хулуси Кылыч принимал чле­нов Международного пресс-клуба «Социальный резонанс». Его пре­восходительство – один из самых опытных дипломатов современ­ной Турции, представлявший свою страну в более чем десятке стран, в том числе в ныне известном на весь мир Алеппо.

По традиции, мы приводим самые ин­тересные ответы посла Кылыча на вопросы молдавских, российских и азербайджанских журналистов, участвовавших в этом заседа­нии клуба.

О сходстве характеров

«Третьего февраля мы будем отмечать 25-летие установления дипломатических отношений между Республикой Молдо­ва и Турцией. А уже в мае с официальным визитом в Молдову прибудет президент Эрдоган, который привезёт весьма внуши­тельный «пакет» вопросов и тем для обсуж­дения с руководством вашей республики – в политической, экономической, социальной, культурной областях. Всё говорит о том, что 2017-й станет годом молдо-турецких отно­шений, которые, убеждён, выйдут на уро­вень стратегического партнёрства.

Что это означает? Например, практику регулярных совместных заседаний прави­тельств двух стран. После визита прези­дента Эрдогана в Турцию отправится пред­седатель молдавского парламента Канду, а в конце года в Молдову приедет турецкий премьер-министр.

Кроме того, нынешней весной мы бу­дем рады видеть Игоря Додона в Стамбуле на встрече лидеров стран, входящих в Ор­ганизацию черноморского экономического сотрудничества.

Хотел бы добавить, что Реджеп Тайип Эрдоган первым из мировых лидеров по­здравил Игоря Додона с победой на минув­ших выборах. На мой взгляд, в характерах турецкого и молдавского много общего – они одинаково открыты, оба искренне же­лают своим странам процветания.

О «дочке» Эрдогана

«Турция глубоко уважает принцип це­лостности Республики Молдова, дорожит дружбой с вашей страной. Но, что скры­вать, с особой теплотой в Турции относятся к Гагаузии, где живут наши кровные братья, говорящие с нами на одном языке. Гагаузия во многом «цементирует» молдо-турецкие отношения, являясь надёжным мостом для взаимопонимания.

Разумеется, в ходе визита президента Эрдогана в Молдову запланировано по­сещение Гагаузской автономии, которое главы двух стран сейчас активно обсужда­ют. Отдельно хотел бы упомянуть о вкладе в предстоящую встречу башкана Гагаузии Ирины Влах – она отличается поразитель­ным умением налаживать дружеские, кон­структивные отношения буквально с любым партнёром. В Турции к госпоже Влах отно­сятся с нескрываемой симпатией, а пре­зидент Эрдоган даже назвал её однажды своей «дочкой»…

О напрасных сомнениях

«Недавно Молдова и Турция подписа­ли соглашение о зоне свободной торговли. Мне известно, что некоторые молдавские бизнесмены опасаются, не вытеснят ли ту­рецкие товары продукцию местных произ­водителей с внутреннего рынка. Со всей от­ветственностью заявляю, что это абсолютно беспочвенные сомнения.

Для начала упомянем хотя бы тот факт, что сегодня вся молдавская продукция, постав­ляемая в Турцию, освобождена от пошлин, в то время как для многих турецких товаров, экспортируемых в Молдову, предусмотрен «переходный период» на три-пять лет. То есть баланс соблюдается неукоснительно.

Два примера, чтобы было проще понять ситуацию. Скажем, когда в 1996 году Турция вступила в таможенный союз в ЕС, и тогда у нас тоже многие опасались вытеснения с рынка «домашних» товаров. Но в итоге это соглашение, наоборот, привело турецких производителей в тонус, они много работа­ли над качеством, и в конце концов многие турецкие товары стали конкурентоспособ­ными на европейском рынке.

Другой пример. Когда Молдова заклю­чила с ЕС договор о свободной торговле, при том, что молдавский экспорт в другие страны по разным причинам упал на 25%, экспорт в Евросоюз вырос на 13%.

В целом, этот молдо-турецкий договор сулит вашей стране приток инвесторов и рост количества рабочих мест. Напомню, что к сегодняшнему дню Турция предоста­вила Молдове более 60 миллионов долла­ров различной помощи, а, например, в про­шлом году нашу страну посетили 150 тысяч туристов из Молдовы»…

Об Асаде, который должен уйти

«В своё время в качестве дипломата я пять лет служил в Алеппо. Сегодня, когда я смотрю новости из Сирии, у меня болит душа. Как и у большинства турков. Наша страна непосредственно граничит с Сирией, у многих отношения с соседями складыва­лись десятилетиями. И вот теперь за шесть лет Турция вынуждена была принять более трёх миллионов сирийских беженцев.

И виним мы в этом лично Башара Аса­да, которого официальная Анкара желала бы видеть отстранённым от власти. После смерти отца нынешнего сирийского прези­дента Конституция Сирии была переписана «под сына», который принялся жестоко по­давлять интересы той части общества своей страны, которая хотела подлинной демокра­тии. И всё это вылилось в серьёзные про­блемы, в том числе и для Турции.

Мы приветствуем переговорный процесс в Астане, высоко ценим миротворческие уси­лия международного сообщества (и России, наверное, в первую очередь), но, по понятным причинам, ставим интересы Турции во главу угла – как соседа Сирии, больше других по­страдавшего от политики Асада.

К слову, тот факт, что фактически весь прошлый год США были заняты внутрен­ними электоральными процессами, позво­лил нам убедиться, что в трудных вопросах «ближневосточного проекта» мы – Турция и другие международные игроки – вполне можем эффективно действовать без уча­стия Америки.

О предателях в военной форме

«Сегодня мы говорим совершенно открыто: 15 июля прошлого года Турция столкнулась с предательской попыткой го­сударственного переворота. Сторонники Фетхуллаха Гюлена в попытке насильствен­но сменить власть в Турции покушались на жизнь президента Эрдогана. Эти предатели в военной форме направили оружие на граж­данское население, убив 250 и ранив более 2000 человек. Лидер предателей Турции 18 лет проживает в Соединённых Штатах, и все наши неоднократные требования об экстра­диции неизменно встречают отказ»…

О «школах Гюлена» в Молдове

«Да, мы знаем совершенно точно, что все молдо-турецкие лицеи управляются структурами Фетхуллаха Гюлена. Но я дол­жен предельно чётко оговориться: все дети, обучающиеся в этих лицеях, – наши дети.

Когда-то и в самой Турции «школы Гю­лена» начинали работать вполне невинно, декларируя благородные цели. Но очень скоро стали огромной проблемой для госу­дарства. Лидер этой группировки, объявив себя мировым имамом, проник посред­ством своих организаций во многие страны мира. Считаем, что структуры Гюлена пред­ставляют серьёзную опасность, в том чис­ле и для Молдовы, и хотели бы, чтобы эти лицеи перешли под другое управление. Но повторяю, что при этом дети не должны по­страдать ни в коем случае»…

О Путине

«Несмотря ни на что, какие бы трагиче­ские недоразумения ни происходили между Россией и Турцией в последнее время, между президентами Путиным и Эрдоганом суще­ствует взаимопонимание. Уверен, совсем не случайно российский президент был в числе первых, кто выразил полную поддержку ту­рецкому народу сразу после попытки июль­ского переворота. Насколько мне известно, серьёзную помощь в той ситуации оказало и разведывательное сообщество России»…

О Трампе

«Слишком рано говорить о роли нового американского президента, чья инаугурация прошла всего неделю назад. Но мы в Тур­ции очень надеемся, что Дональд Трамп, по крайней мере, в деле сирийского урегули­рования будет более полезен, чем его пред­шественник»…

Дмитрий ТЕРЕХОВ.