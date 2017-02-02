Кишиневские новости

Теперь на выборах во Франции и Германии

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор ЛУКЬЯНОВ считает, что вопрос со снятием санкций мо­жет зависнуть до конца 2017 года, так как новый глава Белого дома пока не знает, что ему делать с Мо­сквой. К тому же, в этом году Россия станет главным пугалом для Евро­союза, в котором будут выбирать руководство Франции и Германии.

— Наличие в американской прессе явно провокационных вбросов на тему от­мены Трампом антироссийских санкций вовсе не говорит о том, что он действитель­но собирается сделать нечто подобное. Напротив, это часть непрекращающейся кампании по дискредитации нового пре­зидента США. С самого первого разгово­ра ставить вопрос о таких второстепенных вещах, как санкции, нет никакого смысла. Во-первых, главы государств только зна­комились друг с другом. Во-вторых, санк­ции — это не причина, а следствие общей политики. Сейчас руководство США и России будут пытаться понять, кто и чего хочет, где их желания совпадают, а где, наоборот, присутствуют принципиальные разногласия. Только после этого они нач­нут разговаривать о санкциях.

— В тот же день Трамп созвонился с президентом Франции Франсуа Ол­ландом и канцлером Германии Анге­лой Меркель. При этом французский лидер выступил против снятия санк­ций с России до того, как будет раз­решен украинский кризис. Вряд ли это случится в 2017 году, но как тогда США и Россия будут выстраивать свои взаимоотношения? Дружба в Сирии, а по Украине все как всегда?

— Начнем с того, что слова Олланда не имеют вообще никакого значения. Он даже не «хромая утка», а местоблюсти­тель перед серьезными переменами во Франции. Что касается Трампа, то пока непонятно, какой он будет придержи­ваться политики в отношении России. Он делает противоречивые заявления, из чего можно сделать вывод, что пока у него вообще нет четкого представления о своих желаниях в этом направлении.

При этом позиция Евросоюза будет для него не на первом месте. Если он и бу­дет учитывать чье-то мнение, то оно будет принадлежать Германии, а не Франции. В то же время Европа сейчас находится в крайне нервном состоянии, потому что тоже не понимает, чего ей ждать от Трампа. И пока эта неразбериха сохраняется, вла­сти Евросоюза считают, что лучше ничего не менять. Записано, что санкции будут от­менены после выполнения Минских согла­шений, значит, так и будет. Я бы вообще не обращал внимания на текущие высказыва­ния политиков. Нужно подождать, как будет складываться ситуация в целом.

— Возможно ли, что до конца 2017 года Запад снимет с России хотя бы часть санкций?

— В Европе все зависит от Германии, которая большую часть года будет погру­жена в избирательную кампанию, в ходе которой Россия, судя по всему, опять превратится в какое-то пугало. И хотя непонятно, каким будет состав нового правительства, мало кто сомневается, что его вновь возглавит Меркель. Если она захочет сохранить санкции, то все остальные страны Евросоюза, хотят они этого или нет, последуют ее примеру. Поэтому в этом году я бы не стал ожидать каких-то серьезных изменений.

— Может получиться так, что с США у нас отношения наладятся, а с Евросоюзом они либо не изменятся, либо станут еще хуже?

— Это трудно себе представить, так как позиция США для Европы очень важ­на. Если вдруг администрация Трампа всерьез решит поменять курс, думаю, что европейские силы, которые и так давно призывают к снятию санкций, очень укре­пятся в своих странах.

Другое дело, что тяжело ожидать от США чего-то подобного. Я почти уверен, что после разговора Трампа с Путиным, ко­торый был назван успешным, Конгресс США предпримет титанические усилия, чтобы ан­тироссийские санкции, которые были вве­дены администрацией Барака Обамы, были продублированы решением парламента, что приведет к невозможности их отмены пре­зидентом. Это вполне может получиться.

Артур АВАКОВ.