Кишиневские новости

Бесцельное блуждание между магазинами

Красивые витрины, праздничные огоньки, мишура, куча красивых и дорогих вещей вокруг… Все торговые центры одинаковы как под копирку. Зайдешь в любой, и непонятно, где ты — в Москве, Твери или Берлине… Для человека, у которого в кармане три медных пятака, весь этот антураж — иллюзия прекрасной и счастливой жизни. Попал сюда, и уже все хорошо, ничего не надо делать. Многие подростки сегодня проводят в торговых центрах все свое свободное время. Приходят сюда, как раньше выходили во двор. Здесь их жизнь со своими специфическими развлечениями и забавами. Чем же занимаются дети в безликих торговых центрах и так ли безвредно подобное времяпрепровождение?

Вы никогда не замечали, что современные шопинг-моллы чем-то похожи на казино? Попадаешь туда и растворяешься во времени и пространстве — окон нет и непонятно, день сейчас или ночь. Часов тоже нет. Да и работают они уже чуть ли не круглосуточно. Умные маркетологи предусмотрели все возможные механизмы для того, чтобы покупателям было легко и комфортно. И чтобы никакие внешние раздражители не отвлекали их от шопинга. И если у взрослого человека еще есть какие-нибудь тормоза, то подростков мало что сдерживает. Они погружаются в трясину торговой жизни с головой.

— Когда мне нечего делать, я иду в ТЦ, — рассказывает 15-летняя Вика Д. — Даже если не с кем, то иду одна. Здесь всегда можно встретить своих.

Свои — это друзья, знакомые, тусовка… Молодежь очень любит кучковаться.

— А почему вы именно туда ходите?

— А куда еще-то? На улице долго не погуляешь — холодно. В подъездах торчать сейчас не модно. Домой многие стесняются приглашать. Кто богатый — родители не разрешают водить друзей, чтобы не завидовали. А кто бедные — тем стыдно. А в торговом центре все равны — и непонятно, у кого какой доход.

— Как же непонятно, ведь там же надо что-то покупать?

— Да никто ничего особо не покупает. Так, газировку время от времени (во многих кафе можно купить стаканчик и подливать напиток сколько угодно раз бесплатно), недорогое мороженое-рожок. И потом, все друг друга угощают. Когда у меня нет денег, меня подружка угощает, а потом я ее. А если не на что покупать, то мы просто так здесь сидим.

— И что делаете?

— Болтаем в основном. Музыку слушаем, в Интернете можно посидеть — везде же есть бесплатный Wi-Fi. Мальчишки там тоже сидят. В тэцэшке можно перезнакомиться с ребятами со всего района, не только из своего двора и своей школы. Так что весело.

Вика рассказывает, что раньше увлекалась и рисованием, и музыкой. На плавание ходила. Но потом все это ей надоело.

— Мама моя так составила расписание, что вплоть до 7-го класса у меня была занята буквально каждая минута. После школы я ходила на все эти кружки, плюс занималась с учительницей немецким. Но потом родители мои развелись, я с мамой осталась жить, денег меньше стало. Сначала бросили язык, потом бассейн. Музыку я пока еще кое-как тяну. Жалко бросать, все-таки 5 лет уже отбарабанила. И маме так спокойнее, ради нее вот и стараюсь. А так… надоело все это.

— А здесь, в торговом центре, не надоело?

— Не-а.

Селфи в нарядах

как смысл жизни

Излюбленное место всех подростков в ТЦ — это фудкорты. Зайдите в любой в послеобеденное время — сами увидите. Дети кучкуются за столами или на диванах. Все вместе на одном, с ногами.

Подхожу к одной такой группке: трое парней и две девочки. У каждого в руках по стаканчику с молочным коктейлем.

— Здрасьте. А вы для чего снимаете нас, для газеты? А денег за это нам заплатят? Нет? Ну, тогда и нечего снимать, — показывая мне неприличные жесты, мальчишки удаляются в сторону катка.

Вот тебе и подростки! Знают цену деньгам и своему времени. Правда, о вежливости и воспитанности в торговых центрах не рассказывают. Девочки же, как обычно, более воспитанные и скромные.

— Вы не обращайте на них внимания, — успокаивают меня они.

— Это ваша компания?

— Ну, мы так, дружим немного. Мы с Катей из одной школы, а они из другой. Здесь и познакомились.

Оказывается, подруги Катя и Милана ходят в этот большой молл буквально каждый день.

— Да просто пиццы поесть и пошататься по магазинам. Не, покупаем что-нибудь редко, чаще просто меряем, делаем селфи в нарядах, потом размещаем эти луки (лук — значит модный образ. — Авт.) в Интернете. Катя вот мечтает шопинг-консультантом стать.

— И не скучно вот так день-деньской в магазине-то?

— Нет, — хором отвечают мне девчонки. — Весело.

Фотографированием в магазинной одежде занимается и 13-летняя Марина с подружками из Тамбова. В городе много торговых центров, но самый популярный и самый большой — в самом сердце города, у Центрального парка. Здесь и проводит время вся местная молодежь. В выходные в ТЦ съезжаются дети буквально со всего города.

— Мне повезло, этот магазин находится в 5 минутах ходьбы от нашей школы, очень удобно, — рассуждает девочка. — Мы часто после школы с подружками туда идем, гуляем пару часов — и по домам.

— А еще куда-нибудь ходите?

— Ну, иногда в парк или просто во двор. Но это редко. Чаще в торговый центр. Я день рождения свой тут справляла. Мама дала мне денег, и мы в обычном продуктовом супермаркете (он тоже на территории ТЦ) купили газировку и чипсы. А потом мы ходили по всем этажам.

В провинции для подростков тэцэшка (сленговое слово, от сокращения ТЦ. — Авт.) — это самое главное место тусовок.

— А продавцы вас не гоняют?

— Бывает. Один раз, когда мы фоткались в примерочной, нам сказали, что снимать нельзя. Если покупать не будете, то уходите тогда, так сказал продавец. Ну, мы ушли и больше в этот магазин не ходим. А еще один раз нас выгнали из парфюмерного магазина, хотя мы ничего такого не делали, просто красили губы помадой.

Помады, наряды, зеркала… с девочками все понятно. А мальчишки что же? Они тоже одежду меряют?

— Нет, нет! Такие магазины мне неинтересны, — смеется 14-летний Андрей. — Мы ходим только в компьютерные. Там можно поюзать новые модели телефонов, планшетов. И вообще все гаджеты там дают трогать и смотреть. Я в Интернете подписан на нескольких видеоблогеров, у них там все самые-самые последние изобретения раньше всех появляются. Я смотрю видео, а потом мы с друзьями идем в магаз и все лично изучаем.

— И покупаете?

— Не-е-е, дорого все стоит. Потом, когда вырасту и пойду на работу, буду покупать. А сейчас просто так смотрю.

Воровство как поддержка социального статуса

Но это все дети из благополучных семей. Их родители могут купить своему чаду понравившуюся шмотку. Да и навороченный гаджет раз в год на день рождения подарить. Но есть и другие подростки, которые пробиваются в этой жизни сами. Для них все это изобилие абсолютно недоступных товаров как красная тряпка для быка, дразнилка. Потрогать и примерить можно, а вот забрать… Некоторые считают, что тоже можно.

— У нас на учете в комиссии по делам несовершеннолетних есть заядлые тэцэшники, — рассказывает сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних одного крупного подмосковного города — спутника Москвы. В этом городе просто скопище самых разных моллов и гипермаркетов. — Воруют! До 16 лет же уголовной ответственности за воровство нет, и многие про это знают, вот и пользуются.

Светлана рассказывает, что часто мелкое воровство в некоторых семьях даже поощряется.

— Один мальчишка у нас тут для мамы с папой водку из супермаркета регулярно выносит. И не под мышкой, нет, там хитрее план: он тихонько переливает пол-литра в бутылку из-под газировки. А продавец же не будет разбираться, что там внутри этой бутылки, правильно? Там же в ТЦ он и ест, там же и вещи берет. Мы у него дома посмотрели — в шкафу половина одежды с дырками от магнитных чипов. Канцтовары украсть вообще плевое дело. И парень в шоколаде, не выделяется из толпы более-менее благополучных детей, и родители не внакладе.

Для некоторых подростков воровство — стабильный заработок. Если как следует изучить популярную у подростков социальную сеть, то вы наткнетесь не на одно и не на два предложения «вещи популярных брендов под заказ».

Стучусь в профиль одной такой предприимчивой барышни 15 лет.

«Без проблем, скидывайте фотку нужной вещи и название марки. Через три дня я вам напишу, куда приезжать с деньгами. Стоимость? Половина от цены на бирке».

Понятно? Это просто натуральное воровство под заказ. Конечно, таким занимаются не только несовершеннолетние, но и они тоже.

— Да, есть такая тема. Инструкций о том, как снять магнитную бирку с вещи, в Интернете полным-полно. Да и устройства специальные для этого продаются, — комментирует сотрудник инспекции.

Мода на тусовки в ТЦ — это не новинка

Подобное увлечение — проводить свободное время в магазинах — было популярно еще с 1980-х в США. Один молодой фотограф, Майкл Галински, называвший себя в то время «готом из ТЦ», даже сделал себе на этом имя. А молодой человек всего-навсего проехался по всей своей стране и запечатлел на фото жизнь обычных торговых центров в самых разных городах. Картинки 30-летней давности похожи как две капли воды на наши российские реалии. Молодые родители с колясками, группки тинейджеров с сигаретками. Да, в то время в торговых центрах в США можно было курить. В конце 90-х гигантские шопинг-моллы растут на всей территории США как грибы после дождя. Была даже выпущена карта-путеводитель по самым-самым торговым центрам страны. Однако эра шопинг-моллов продолжалась недолго. И где-то в начала 2000-х они стали закрываться. Сейчас же легко можно устроить себе экскурсию по заброшенным и забытым ТЦ, их в американской глубинке хоть отбавляй.

Кстати, закат популярности шопинг-моллов произошел во многом «благодаря» агрессивно настроенным подростковым бандам. Тусовались они, тусовались, а потом от нечего делать (или кто-то научил) начали устраивать в магазинах массовые погромы: заранее скооперировавшись, молодые люди приходили в ТЦ огромной толпой и крушили все подряд. Такая опасная забава быстро расползалась по всей стране. Последнее громкое происшествие зафиксировано не так давно — в 2013 году в нью-йоркском Бруклине в торговом центре Kings Plaza. Тогда более 400 подростков (большинству из которых 15–16 лет) ворвались в здание и устроили погром. Многих арестовали.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Комментирует детский и подростковый психолог Дарья Савченко:

— Дети и подростки подвергаются массовой пропаганде материальных ценностей. Последние модели телефонов, модные вещи и прочее могут служить средством достижения определенного статуса в группе сверстников. А торговые центры — это своего рода «храм общества потребления». Решиться на воровство в торговом центре, особенно если «все крутые так делают», для ребенка большой соблазн. И несмотря на то что в подростковом возрасте родители смещаются с пьедестала и уступают место сверстникам, отношения с ними продолжают играть важную роль. Если дома все хорошо, то подростку проще не попасть под пагубное влияние. Нужно постараться еще в детском возрасте привить своему ребенку стремление к «здоровому» досугу, заразить его правильными интересами и предложить общество сверстников. А если не удалось и сын или дочь увлеклись тусовками в ТЦ? Первое и самое главное — не теряйте контакт с ребенком. Помните, в пубертатном периоде надо менять модель общения. Вы уже не назидательный взрослый, вы близкий друг и общаетесь если не совсем на равных, то, во всяком случае, к этому стремитесь.

Дина КАРПИЦКАЯ.