Кишиневские новости

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РАСКРЫТА ТАЙНА ПОЯВЛЕНИЯ ЛЮБВИ НА ЗЕМЛЕ

РАСКРЫТА ТАЙНА ПОЯВЛЕНИЯ ЛЮБВИ НА ЗЕМЛЕ
02 февраля
00:00 2017
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Наблюдая за обезьянами и дель­финами, ученые приблизились к ответу на вопрос, каким образом в процессе эволюции зародилось чувство любви. Как сообщает ряд средств массовой информации, когда-то своеобразным фундаментом для этого чувства стало желание самцов защищать свое потом­ство от других самцов того же вида.

Специалисты напоминают, что обезья­ны близки к человеку, а дельфины извест­ны тем, что это умные животные, так что в обоих случаях изучение их психологии (насколько это слово применимо к живот­ным) позволяет понять некоторые чувства людей. На основании этого было высказано предположение, что желание заботиться и защищать друг друга у людей возникло на основе стремления защищать и заботиться об общем потомстве.

В ходе дальнейшего исследования ученые пришли к выводу, что за чувством влюбленности и проявлением родитель­ских инстинктов стоят схожие процессы, происходящие в одних и тех же участках мозга.

Ранее другая группа исследователей пришла к выводу, что любовь появляется в вентральной тегментальной части головного мозга. А до этого специалисты из Ратгерского университета пришли к довольно циничному выводу, что человек ищет любовь примерно по тому же принципу, что и выбирает еду. По­добное сравнение исследователи объяснили тем, что зачастую ни один заранее спланиро­ванный шведский стол не приносит человеку столько радости, сколько любимое блюдо, которое стало для него сюрпризом, и, схо­жим образом, случайно встреченный близ­кий по духу человек с большей вероятностью вызовет нежные чувства, чем выбранный на сайте знакомств из тысяч анкет. Также люди, в юности избалованные вниманием противо­положного пола, впоследствии оказываются более «избирательны», чем другие, подобно тому как те, кто не знал голода, имеют боль­ше шансов вырасти гурманами.

Еще одно исследование показало, что по-настоящему глубокие чувства, являющие­ся чем-то большим, чем симпатия, могут воз­никнуть не раньше четвертого свидания. При этом через пять лет после начала отношений романтические чувства, как правило, угаса­ют, и лучшим средством для того, чтобы им на смену не пришло взаимное раздражение, специалисты называют новые яркие события, которые пара переживает вместе.

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