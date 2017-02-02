Кишиневские новости

РАСКРЫТА ТАЙНА ПОЯВЛЕНИЯ ЛЮБВИ НА ЗЕМЛЕ
Наблюдая за обезьянами и дельфинами, ученые приблизились к ответу на вопрос, каким образом в процессе эволюции зародилось чувство любви. Как сообщает ряд средств массовой информации, когда-то своеобразным фундаментом для этого чувства стало желание самцов защищать свое потомство от других самцов того же вида.
Специалисты напоминают, что обезьяны близки к человеку, а дельфины известны тем, что это умные животные, так что в обоих случаях изучение их психологии (насколько это слово применимо к животным) позволяет понять некоторые чувства людей. На основании этого было высказано предположение, что желание заботиться и защищать друг друга у людей возникло на основе стремления защищать и заботиться об общем потомстве.
В ходе дальнейшего исследования ученые пришли к выводу, что за чувством влюбленности и проявлением родительских инстинктов стоят схожие процессы, происходящие в одних и тех же участках мозга.
Ранее другая группа исследователей пришла к выводу, что любовь появляется в вентральной тегментальной части головного мозга. А до этого специалисты из Ратгерского университета пришли к довольно циничному выводу, что человек ищет любовь примерно по тому же принципу, что и выбирает еду. Подобное сравнение исследователи объяснили тем, что зачастую ни один заранее спланированный шведский стол не приносит человеку столько радости, сколько любимое блюдо, которое стало для него сюрпризом, и, схожим образом, случайно встреченный близкий по духу человек с большей вероятностью вызовет нежные чувства, чем выбранный на сайте знакомств из тысяч анкет. Также люди, в юности избалованные вниманием противоположного пола, впоследствии оказываются более «избирательны», чем другие, подобно тому как те, кто не знал голода, имеют больше шансов вырасти гурманами.
Еще одно исследование показало, что по-настоящему глубокие чувства, являющиеся чем-то большим, чем симпатия, могут возникнуть не раньше четвертого свидания. При этом через пять лет после начала отношений романтические чувства, как правило, угасают, и лучшим средством для того, чтобы им на смену не пришло взаимное раздражение, специалисты называют новые яркие события, которые пара переживает вместе.
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