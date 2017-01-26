Кишиневские новости

Влад Плахотнюк публично предложил свою помощь оппозиционному телеканалу

В прошлом номере мы рассказали нашим читате­лям о нешуточных проблемах, возникших у телеканала Jurnal TV, известного своим критическим отношением к действующей власти и лично председателю ДПМ Владимиру Плахотнюку. Наши эксперты, напомним, дружно квалифицировали нынешнюю ситуацию вокруг канала как неприкрытую политическую расправу. И вот на днях, от главного олигарха страны на эту тему после­довал «ответ». В интервью порталу Deschide.md, среди прочего, господин Плахотнюк сказал:

«По этому вопросу (проблема Jurnal TV с арендой – ред.) я не только не владею информацией, но и, смею вас заверить, не имею ничего общего с данной проблемой. Однако, я хочу сделать публичное заявление о готовности найти необходимое решение, связанное с предоставлени­ем помещений для данного средства массовой информа­ции, для того чтобы администрация телевидения решила эту проблему и успела вернуть сотрудников на работу»…

Заявление, в сущности, поразительное. В интерне­те подобное принято называть «троллингом», а, скажем, в военном деле – предложением почётной капитуляции. У нас, впрочем, есть ещё одна аналогия: не слишком го­лодная кошка, говорят зоологи, поймав мышь, иногда не отказывает себе в удовольствии поиграть с добычей, покуражиться – прежде чем придушить…

В ходе того же интервью председатель Демпартии также с непоколебимой уверенностью заявил, что при его непосредственном участии «в стране произошли не­которые позитивные, важные изменения». Жаль только, господин Координатор не уточнил, в какой именно об­ласти лежит вся эта «позитивность» – в банковской ли сфере Молдовы, в «институте» ли неподкупного право­судия, в победном ли шествии по Молдове принципов европейской демократии? Но, скорее всего, в свете щедрого его предложения Jurnal TV, олигарх говорил о безоблачном состоянии свободы слова в стране…

Дмитрий ТЕРЕХОВ.