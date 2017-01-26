Кишиневские новости

Р енато Усатый: «Плахотнюк не будет хозяином парламента»…
Лидер НП предупреждает о планах «рейдерского захвата Молдовы» и продолжает заниматься благотворительностью в Бельцах
Усатый предупреждает, что досрочные парламентские выборы, о которых так много говорила оппозиция, могут пройти по сценарию, написанному Владом Плахотнюком.
Нужен общий фронт
Тема досрочных выборов была главной в одном из последних видеообращений лидера «Нашей Партии».
«Мы видим, что Демократическая партия (используя, например, того же Тэнасе) активно пытается вбить нам в головы, что смешанная система выборов в молдавский парламент станет благом для страны. На самом же деле, введение подобной системы обеспечит главному олигарху Молдовы возможность получить уверенное, и, не исключено, даже конституционное большинство. Со всеми вытекающими для нас с вами последствиями», – заявил Усатый.
Лидер «Нашей Партии» также уверен, что досрочные парламентские выборы пройдут в республике уже в этом году. Однако, по его словам, это станет результатом не чаяний большинства граждан страны, а желания Влада Плахотнюка подчинить своей воле законодательный орган Молдовы.
«Я был шокирован, когда узнал, как Плахотнюк собирается эти выборы проводить. Ранее вы слышали о намерении избирать часть депутатов по партийным спискам, часть – в одномандатных округах. Что сегодня хочет сделать Плахотнюк? Он стремится к тому, чтобы все депутаты были одномандатниками. Понимаете, чем это неминуемо обернется? Все плахотнюковские кандидаты будут регистрироваться как независимые – и тогда олигарх попросту станет безраздельным хозяином молдавского парламента», – обрисовывает перспективы председатель НП.
Кроме того, Усатый утверждает, что через свои источники в некоторых посольствах, аккредитованных в Молдове, он располагает сведениями о серьёзной озабоченности, которую испытывают иностранные дипломаты и наблюдатели в связи с открывшимися планами Координатора.
Однако, по мнению лидера «Нашей Партии», сильнее всех должно быть озабочено всё молдавского общество, чью судьбу олигарх вознамерился решать единолично. Усатый призвал все здоровые политические силы к объединению, чтобы сорвать этот сценарий:
«Мы обязаны создать общий фронт против Плахотнюка и его бандитского режима. У нас должна быть очень жесткая реакция на всё это. Ведь речь идет уже не о рейдерском захвате банковской системы или, скажем, юстиции — а о захвате, без преувеличения, всей Республики Молдова»…
«Помните о судьбе коллег»
Вместе с тем, давление на Усатого в самой Молдове продолжает нарастать. Как заявил на днях председатель НП, в обмен на дачу «нужных» показаний молдавская юстиция сняла обвинения против «черного банкира» Германа Горбунцова, которому также изменили и меру пресечения.
Как известно, Горбунцов несколько лет находился в международном розыске, на его имя выдан мандат на арест по нескольким уголовным делам. Но всё это, похоже, в прошлом.
«Вы помните, что 24 октября эти приспешники Плохонюка выдали мандат на мой арест, объявив меня в международный розыск. А уже 26 октября, через два дня, они прекращают дело об организации Горбунцовым покушения на меня – когда он был еще в Молдове. Они закрывают это дело, они закрывают дело по шантажу», – сообщил Усатый.
Он также открыто называет «орудием Плахотнюка» в этом деле судью Геннадия Павлюка.
«В обмен на показания Горбунцова против меня, этот Павлюк, широко известный как судья «с низкой социальной ответственностью», преданно обслуживающий Плахотнюка и его режим, предпринял действия, которые однозначно свидетельствуют: Горбунцов для них больше не преступник. Все эти годы они его ловили, они в него стреляли, они что-то у него отнимали, а сегодня они пытаются все это повесить на меня», – заметил Усатый.
Лидер «Нашей Партии» обратился к работникам молдавской юстиции с призывом (который, впрочем, звучит как предупреждение):
«Хочу напомнить всем этим судьям и прокурорам, которых используют и выкидывают на помойку, о судьбе некоторых их коллег. Вспомните, что произошло с прокурором Буникой, судившим Николая Циповича и Корнела Морару, – Бунику показывали все телеканалы страны, а потом его просто вышвырнули. Вспомните прокурора Братунова, который в сентябре прошлого года написал и. о. генпрокурора Харунжену письмо с просьбой возобновить закрытое пять лет назад дело по «Универсалбанку» – якобы по «вновь открывшимся обстоятельствам». Слышал, что его уже убрали из Генеральной прокуратуры, отправив служить рядовым прокурором.
Некоторых ваших коллег Плахотнюк использовал в том числе и для собственной рекламы – пытаясь демонстрировать, что в Молдове якобы борются с отмыванием денег. На эту тему я выйду с отдельными, очень интересными документами, объясняющими, какое отношение Плахотнюк имеет к отмыванию денег и другим преступлениям»…
«Скоро будет результат»
В сущности, от прокуроров и судей Усатый требует не более, чем исполнения закона:
«Если есть масса доказательств, которые показывают, что я невиновен, прошу вас прекратить этот прокурорский беспредел. Будете им подыгрывать – будете отвечать. Через полгода, через год, через три, но вы все ответите за эти решения. Вы должны понимать, что это все просто так не закончится»…
Далее лидер «Нашей Партии» демонстрирует, что он отнюдь не голословен.
«Я написал запрос в Генеральную прокуратуру Румынии с просьбой подтвердить в письменном виде, являюсь ли я свидетелем в деле Проки. Были ли согласованы все мои действия, разговоры с Прокой в румынской тюрьме с властями Румынии. Этот письменный ответ уже существует и вместе с запросом будет представлен в суде», – утверждает Усатый.
Председатель НП отметил, что считает своим долгом сделать все от него зависящее, чтобы «расследование преступной деятельности Плахотнюка, которое ведется за рубежом, было успешно завершено».
«Сегодня нахожусь за пределами Молдовы и, соответственно, только поэтому не сижу в СИЗО №13. Одновременно с этим близки к завершению некоторые дела в зарубежных странах, в которых я выступаю свидетелем – конкретно против Плахотнюка. Я обязан сейчас довести все до конца и уверен, что скоро вы увидите логический результат, а Плахотнюк получит международный мандат на арест», – заявил Усатый.
Семь миллионов за два года
Как бы ни складывалась сегодня политическая и… юридическая деятельность Усатого, он по-прежнему остаётся ещё и мэром Бельц, не позволяя жителям северной столицы Молдовы забыть об этом.
Так, на последнем заседании Муниципального совета Бельц был рассмотрен отчёт о принятии на баланс примэрии благотворительной помощи. Главным образом речь шла об имуществе, предоставленном Фондом Ренато Усатого в 2015 и 2016 годах. В отчёте отмечается, что за это время на баланс примэрии передано имущество более чем на 7 млн леев.
Так, в примэрии установлено компьютерное оборудование для сервера (стоимостью 195 тыс. леев) и выпущены 1000 экземпляров книги «Муниципий Бэлць» для вручения иностранным делегациям в качестве сувенира (198 тыс. леев).
МП БиО переданы в управление три единицы техники для уборки города (две общей стоимостью 920 тыс. и одна — 214 тыс. леев).
Также техника для уборки города передана МП ДРСУ (около 3 млн леев). В ведении этого же предприятия находятся новогодние световые конструкции (1,5 млн леев).
МП ЖКХ переданы в управление 10 детских площадок (890 тыс. леев).
Также на балансе примарии числятся расходы на оплату услуг по перевозке пассажиров в троллейбусах с 22.00 31.12.2015 г. до 6.00 1.01.2016 г. (42 тыс. леев) и спецформа для полиции (291 тыс. леев).
Среди спонсорской помощи других организаций самая крупная — 15 тыс. леев — это возмещение расходов за использованный Вечным огнём газ со стороны ООО «Бэлць-газ».
Мастер класс по… благотворительности
Явная слабость Усатого – спорт, особенно детский. Не удивительно, что благотворительная энергия мэра регулярно направляется именно в эту область.
Прошлая неделя принесла много позитивных эмоций не только юным футболистам, воспитанникам спортшколы футбола, над которой взял шефство мэр Бельц Ренато Усатый, но и профессиональным спортсменам из футбольного клуба «Заря». На искусственном поле, рядом с лицеем им. М.Горького, взрослая команда провела мастер-класс для 180 начинающих футболистов.
Конечно же, юные спортсмены получили подарки лично от Усатого. Напомним, бельцкая школа футбола взята молодым примаром на полное финансирование. Ребята могут тренироваться в комфортных условиях, хорошо питаться, поддерживать физическую форму. Именно по инициативе мэра Бельц была изменена сама концепция развития бельцкого футбола. Ставка сделана на подготовку местных спортсменов и возрождение молодежного спорта.
Также на прошлой неделе в Бельцах открылся современный зал для профессиональных занятий настольным теннисом. Он располагается в здании гимназии № 2. По словам Олега Шарика, заслуженного тренера РМ, помещение соответствует европейским стандартам и нормам. В распоряжении спортсменов — просторный зал со специальным напольным покрытием «терафлекс», новые теннисные столы, душевые, а также учебный класс, в котором ребята могут получать теоретические знания. В этом зале можно проводить соревнования не только республиканского, но и международного уровня. Помощь в реконструкции теннисного центра и его оборудовании оказал мэр Бельц Ренато Усатый, выделивший на эти цели 200 тысяч леев. Посильную помощь в реконструкции зала оказали и экономические агенты.
А ещё отделение пулевой стрельбы бельцкой спортшколы № 1 получило в подарок от примара города Ренато Усатого три новых учебных пневматических пистолета. Стоимость каждого — более 1 тысячи евро. Спортсменам их вручил в субботу, 14 января, муниципальный советник Николай Григоришин.
Дмитрий ГАМАЮНОВ.
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