Кишиневские новости

Лидер НП предупреждает о планах «рейдерского захвата Молдовы» и продолжает заниматься благотворительностью в Бельцах

Усатый предупреждает, что досроч­ные парламентские выборы, о кото­рых так много говорила оппозиция, могут пройти по сценарию, написан­ному Владом Плахотнюком.

Нужен общий фронт

Тема досрочных выборов была глав­ной в одном из последних видеообраще­ний лидера «Нашей Партии».

«Мы видим, что Демократическая партия (используя, например, того же Тэнасе) активно пытается вбить нам в головы, что смешанная система выборов в молдавский парламент станет благом для страны. На самом же деле, введение подобной системы обеспечит главному олигарху Молдовы возможность получить уверенное, и, не исключено, даже консти­туционное большинство. Со всеми выте­кающими для нас с вами последствиями», – заявил Усатый.

Лидер «Нашей Партии» также уверен, что досрочные парламентские выборы пройдут в республике уже в этом году. Однако, по его словам, это станет ре­зультатом не чаяний большинства граж­дан страны, а желания Влада Плахотнюка подчинить своей воле законодательный орган Молдовы.

«Я был шокирован, когда узнал, как Плахотнюк собирается эти выборы про­водить. Ранее вы слышали о намерении избирать часть депутатов по партийным спискам, часть – в одномандатных окру­гах. Что сегодня хочет сделать Плахотнюк? Он стремится к тому, чтобы все депутаты были одномандатниками. Понимаете, чем это неминуемо обернется? Все плахотню­ковские кандидаты будут регистрировать­ся как независимые – и тогда олигарх по­просту станет безраздельным хозяином молдавского парламента», – обрисовыва­ет перспективы председатель НП.

Кроме того, Усатый утверждает, что через свои источники в некоторых по­сольствах, аккредитованных в Молдове, он располагает сведениями о серьёзной озабоченности, которую испытывают иностранные дипломаты и наблюдатели в связи с открывшимися планами Коор­динатора.

Однако, по мнению лидера «Нашей Партии», сильнее всех должно быть оза­бочено всё молдавского общество, чью судьбу олигарх вознамерился решать единолично. Усатый призвал все здоро­вые политические силы к объединению, чтобы сорвать этот сценарий:

«Мы обязаны создать общий фронт против Плахотнюка и его бандитского ре­жима. У нас должна быть очень жесткая реакция на всё это. Ведь речь идет уже не о рейдерском захвате банковской си­стемы или, скажем, юстиции — а о захва­те, без преувеличения, всей Республики Молдова»…

«Помните о судьбе коллег»

Вместе с тем, давление на Усатого в самой Молдове продолжает нарастать. Как заявил на днях председатель НП, в обмен на дачу «нужных» показаний мол­давская юстиция сняла обвинения против «черного банкира» Германа Горбунцова, которому также изменили и меру пресе­чения.

Как известно, Горбунцов несколько лет находился в международном розы­ске, на его имя выдан мандат на арест по нескольким уголовным делам. Но всё это, похоже, в прошлом.

«Вы помните, что 24 октября эти при­спешники Плохонюка выдали мандат на мой арест, объявив меня в международ­ный розыск. А уже 26 октября, через два дня, они прекращают дело об организации Горбунцовым покушения на меня – когда он был еще в Молдове. Они закрывают это дело, они закрывают дело по шантажу», – сообщил Усатый.

Он также открыто называет «орудием Плахотнюка» в этом деле судью Геннадия Павлюка.

«В обмен на показания Горбунцова против меня, этот Павлюк, широко из­вестный как судья «с низкой социальной ответственностью», преданно обслужи­вающий Плахотнюка и его режим, пред­принял действия, которые однозначно свидетельствуют: Горбунцов для них больше не преступник. Все эти годы они его ловили, они в него стреляли, они что-то у него отнимали, а сегодня они пыта­ются все это повесить на меня», – заме­тил Усатый.

Лидер «Нашей Партии» обратился к работникам молдавской юстиции с при­зывом (который, впрочем, звучит как предупреждение):

«Хочу напомнить всем этим судьям и прокурорам, которых используют и выки­дывают на помойку, о судьбе некоторых их коллег. Вспомните, что произошло с прокурором Буникой, судившим Николая Циповича и Корнела Морару, – Бунику показывали все телеканалы страны, а по­том его просто вышвырнули. Вспомните прокурора Братунова, который в сентябре прошлого года написал и. о. генпрокуро­ра Харунжену письмо с просьбой возоб­новить закрытое пять лет назад дело по «Универсалбанку» – якобы по «вновь от­крывшимся обстоятельствам». Слышал, что его уже убрали из Генеральной про­куратуры, отправив служить рядовым прокурором.

Некоторых ваших коллег Плахотнюк использовал в том числе и для собствен­ной рекламы – пытаясь демонстрировать, что в Молдове якобы борются с отмыва­нием денег. На эту тему я выйду с отдель­ными, очень интересными документами, объясняющими, какое отношение Плахот­нюк имеет к отмыванию денег и другим преступлениям»…

«Скоро будет результат»

В сущности, от прокуроров и судей Усатый требует не более, чем исполне­ния закона:

«Если есть масса доказательств, кото­рые показывают, что я невиновен, прошу вас прекратить этот прокурорский бес­предел. Будете им подыгрывать – будете отвечать. Через полгода, через год, через три, но вы все ответите за эти решения. Вы должны понимать, что это все просто так не закончится»…

Далее лидер «Нашей Партии» демон­стрирует, что он отнюдь не голословен.

«Я написал запрос в Генеральную прокуратуру Румынии с просьбой под­твердить в письменном виде, являюсь ли я свидетелем в деле Проки. Были ли со­гласованы все мои действия, разговоры с Прокой в румынской тюрьме с властя­ми Румынии. Этот письменный ответ уже существует и вместе с запросом будет представлен в суде», – утверждает Уса­тый.

Председатель НП отметил, что счи­тает своим долгом сделать все от него зависящее, чтобы «расследование пре­ступной деятельности Плахотнюка, кото­рое ведется за рубежом, было успешно завершено».

«Сегодня нахожусь за пределами Молдовы и, соответственно, только поэ­тому не сижу в СИЗО №13. Одновременно с этим близки к завершению некоторые дела в зарубежных странах, в которых я выступаю свидетелем – конкретно против Плахотнюка. Я обязан сейчас довести все до конца и уверен, что скоро вы увидите логический результат, а Плахотнюк полу­чит международный мандат на арест», – заявил Усатый.

Семь миллионов за два года

Как бы ни складывалась сегодня по­литическая и… юридическая деятельность Усатого, он по-прежнему остаётся ещё и мэром Бельц, не позволяя жителям север­ной столицы Молдовы забыть об этом.

Так, на последнем заседании Муни­ципального совета Бельц был рассмотрен отчёт о принятии на баланс примэрии бла­готворительной помощи. Главным обра­зом речь шла об имуществе, предостав­ленном Фондом Ренато Усатого в 2015 и 2016 годах. В отчёте отмечается, что за это время на баланс примэрии передано имущество более чем на 7 млн леев.

Так, в примэрии установлено компью­терное оборудование для сервера (стои­мостью 195 тыс. леев) и выпущены 1000 экземпляров книги «Муниципий Бэлць» для вручения иностранным делегациям в качестве сувенира (198 тыс. леев).

МП БиО переданы в управление три единицы техники для уборки города (две общей стоимостью 920 тыс. и одна — 214 тыс. леев).

Также техника для уборки города передана МП ДРСУ (около 3 млн леев). В ведении этого же предприятия находят­ся новогодние световые конструкции (1,5 млн леев).

МП ЖКХ переданы в управление 10 детских площадок (890 тыс. леев).

Также на балансе примарии числятся расходы на оплату услуг по перевозке пас­сажиров в троллейбусах с 22.00 31.12.2015 г. до 6.00 1.01.2016 г. (42 тыс. леев) и спец­форма для полиции (291 тыс. леев).

Среди спонсорской помощи других организаций самая крупная — 15 тыс. леев — это возмещение расходов за ис­пользованный Вечным огнём газ со сто­роны ООО «Бэлць-газ».

Мастер класс по… благотворительности

Явная слабость Усатого – спорт, осо­бенно детский. Не удивительно, что бла­готворительная энергия мэра регулярно направляется именно в эту область.

Прошлая неделя принесла много по­зитивных эмоций не только юным фут­болистам, воспитанникам спортшколы футбола, над которой взял шефство мэр Бельц Ренато Усатый, но и профессио­нальным спортсменам из футбольного клуба «Заря». На искусственном поле, рядом с лицеем им. М.Горького, взрос­лая команда провела мастер-класс для 180 начинающих футболистов.

Конечно же, юные спортсмены по­лучили подарки лично от Усатого. На­помним, бельцкая школа футбола взята молодым примаром на полное финанси­рование. Ребята могут тренироваться в комфортных условиях, хорошо питаться, поддерживать физическую форму. Имен­но по инициативе мэра Бельц была изме­нена сама концепция развития бельцкого футбола. Ставка сделана на подготовку местных спортсменов и возрождение мо­лодежного спорта.

Также на прошлой неделе в Бельцах от­крылся современный зал для профессио­нальных занятий настольным теннисом. Он располагается в здании гимназии № 2. По словам Олега Шарика, заслуженного трене­ра РМ, помещение соответствует европей­ским стандартам и нормам. В распоряжении спортсменов — просторный зал со специ­альным напольным покрытием «терафлекс», новые теннисные столы, душевые, а также учебный класс, в котором ребята могут по­лучать теоретические знания. В этом зале можно проводить соревнования не только республиканского, но и международного уровня. Помощь в реконструкции теннис­ного центра и его оборудовании оказал мэр Бельц Ренато Усатый, выделивший на эти цели 200 тысяч леев. Посильную помощь в реконструкции зала оказали и экономиче­ские агенты.

А ещё отделение пулевой стрельбы бельцкой спортшколы № 1 получило в подарок от примара города Ренато Уса­того три новых учебных пневматических пистолета. Стоимость каждого — более 1 тысячи евро. Спортсменам их вручил в субботу, 14 января, муниципальный со­ветник Николай Григоришин.

Дмитрий ГАМАЮНОВ.