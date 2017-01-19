Кишиневские новости

Jurnal TV пошел по пути NITа
Ныне, чтобы нейтрализовать неугодное СМИ, совсем не обязательно его закрывать
На прошлой неделе телевизионный канал Jurnal TV, известный последовательной жесткой критикой действующей власти и лично председателя ДПМ Влада Плахотнюка, объявил о значительном сокращении сетки своего вещания и штата сотрудников. Причина – неожиданное решение владельца офисного центра Skytower, в котором много лет располагается редакция, прервать с Jurnal TV договор аренды. Руководство канала видит в этом исключительно политический заказ.
Хозяйничающие субъекты
Холдинг Jurnal Trust Media распространил специальное заявление, в котором говорится, что телеканал был объектом постоянных нападок со стороны властей, а требование владельца здания покинуть помещения в течение 35 дней носит явно заказной характер.
В самом деле, за исключением «блогеров», подвизающихся на сайте Publica TV, почти никто из сторонних наблюдателей не усматривает в сложившейся ситуации «спора хозяйствующих субъектвов». Скажем, политический аналитик, бывший представитель Молдовы в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре указывает на нарушение элементарной логики предпринимательства:
«В то, что это некий чистой воды хозяйственный спор – не верю. Хотя бы потому, что Jurnal TV занимает довольно большое пространство в этом здании, а значит, представляет собой весьма неплохой источник доходов для владельцев Skytower. В бизнесе, по крайней мере по своей воле, с подобного рода клиентами так не поступают. Даже если проблемы с арендой имели место – в нормальных условиях каналу дали бы время, чтобы либо погасить задолженность, либо переехать. В данном случае это можно рассматривать только как расправу с неугодным средством массовой информации.
А вот что действительно на сей раз удивляет – странная пассивность в качестве реакции со стороны молдавских масс-медиа и организаций, занимающихся проблемами свободы слова и функционирования СМИ…».
В минувшее воскресенье, впрочем, перед зданием Skytower прошла акция протеста (почему-то названная организаторами «флешмобом»), собравшая несколько сотен человек. Некоторые, прицепив трогательную аватарку, высказались в защиту Jurnal TV в социальных сетях. Собственно, всё…
Добавим, что целый ряд профессионалов молдавского телевизионного цеха, когда «МК в Молдове» попросил их прокомментировать нынешнюю ситуацию с Jurnal TV, попросту отказались эту тему обсуждать. «Праздники оказались неожиданно затяжными, я не успел вникнуть в подробности», – заявил нам один маститый телеведущий.
Призрак NITа
«Я призываю вас увидеть главное: рынок телевизионной рекламы, как, собственно, и власть в стране, монополизирован конкретным политическим кланом. И это всё, что нам нужно знать о проблемах телеканала Jurnal TV, остальное – просто, так сказать, вариации на тему.
А мы, гражданское общество, оказались в этой беде даже не в момент, когда закрывали NIT, а когда в 2011 году, мне в том числе, удалось вырвать у Гимпу секретный протокол, которым все государственные структуры «распределялись» между партиями АЕИ. Прокуратура, суды, Центр антикоррупции – всё превратилось, по сути, в частные лавочки, способные в одну секунду уничтожить любое раздражающее средство массовой информации», – говорит известный политолог Игорь Боцан.
Любопытно, что почти все, обсуждающие ныне злоключения Jurnal TV, проводят аналогии с разгромленным в своё время телеканалом NIT. Впрочем, слишком много воды утекло с тех пор. И сегодня властям достаточно всего лишь административно-экономическими средствами загнать непокорное СМИ в маргинальный угол, в резервацию, откуда критика власти будет пробиваться, как через толщу воды, нечленораздельно. А так – никакого удушения свободы слова…
Однако, «призрак NITа» всё же присутствует в сегодняшних проблемах Jurnal TV. И проблемы эти, увы, приходится считать жестоким уроком для всех носителей «света и демократии», которые когда-то решили, что ради европейских ценностей можно и пожертвовать кем-то менее светлым. Легкомысленно не задумавшись о последствиях.
Заместитель главы Ассоциации русскоязычных журналистов Светлана Деревщикова напоминает:
«Когда закрывали NIT, а мы пытались его поддержать, Ассоциация обращалась к десяткам молдавских СМИ с просьбой всего лишь высказаться. И ни один телеканал – в том числе и Jurnal TV – не проронил ни слова в защиту коллег. Многие ещё и злорадствовали.
Я сегодня искренне сочувствую ребятам-журналистам с Jurnal TV, которые запросто могут остаться без работы, средств к существованию. Но так же искренне не понимаю, к кому можно и следует апеллировать – к КСТР, владельцам Skytower, к власти? Вряд ли…».
Да, вряд ли.
Дмитрий ТЕРЕХОВ.
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