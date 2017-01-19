Кишиневские новости

Ныне, чтобы нейтрализовать неугодное СМИ, совсем не обязательно его закрывать

На прошлой неделе телевизион­ный канал Jurnal TV, известный последовательной жесткой кри­тикой действующей власти и лич­но председателя ДПМ Влада Пла­хотнюка, объявил о значительном сокращении сетки своего вещания и штата сотрудников. Причина – неожиданное решение владель­ца офисного центра Skytower, в котором много лет располагается редакция, прервать с Jurnal TV договор аренды. Руководство ка­нала видит в этом исключительно политический заказ.

Хозяйничающие субъекты

Холдинг Jurnal Trust Media распростра­нил специальное заявление, в котором говорится, что телеканал был объектом постоянных нападок со стороны властей, а требование владельца здания покинуть помещения в течение 35 дней носит явно заказной характер.

В самом деле, за исключением «бло­геров», подвизающихся на сайте Publica TV, почти никто из сторонних наблюдате­лей не усматривает в сложившейся ситуа­ции «спора хозяйствующих субъектвов». Скажем, политический аналитик, бывший представитель Молдовы в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре указывает на на­рушение элементарной логики предпри­нимательства:

«В то, что это некий чистой воды хозяй­ственный спор – не верю. Хотя бы потому, что Jurnal TV занимает довольно большое пространство в этом здании, а значит, представляет собой весьма неплохой ис­точник доходов для владельцев Skytower. В бизнесе, по крайней мере по своей воле, с подобного рода клиентами так не по­ступают. Даже если проблемы с арендой имели место – в нормальных условиях ка­налу дали бы время, чтобы либо погасить задолженность, либо переехать. В данном случае это можно рассматривать только как расправу с неугодным средством мас­совой информации.

А вот что действительно на сей раз удивляет – странная пассивность в ка­честве реакции со стороны молдавских масс-медиа и организаций, занимающих­ся проблемами свободы слова и функцио­нирования СМИ…».

В минувшее воскресенье, впрочем, пе­ред зданием Skytower прошла акция проте­ста (почему-то названная организаторами «флешмобом»), собравшая несколько со­тен человек. Некоторые, прицепив трога­тельную аватарку, высказались в защиту Jurnal TV в социальных сетях. Собственно, всё…

Добавим, что целый ряд профессио­налов молдавского телевизионного цеха, когда «МК в Молдове» попросил их проком­ментировать нынешнюю ситуацию с Jurnal TV, попросту отказались эту тему обсуж­дать. «Праздники оказались неожиданно затяжными, я не успел вникнуть в подроб­ности», – заявил нам один маститый теле­ведущий.

Призрак NITа

«Я призываю вас увидеть главное: рынок телевизионной рекламы, как, соб­ственно, и власть в стране, монополизи­рован конкретным политическим кланом. И это всё, что нам нужно знать о проблемах телеканала Jurnal TV, остальное – просто, так сказать, вариации на тему.

А мы, гражданское общество, оказа­лись в этой беде даже не в момент, когда закрывали NIT, а когда в 2011 году, мне в том числе, удалось вырвать у Гимпу се­кретный протокол, которым все государ­ственные структуры «распределялись» между партиями АЕИ. Прокуратура, суды, Центр антикоррупции – всё превратилось, по сути, в частные лавочки, способные в одну секунду уничтожить любое раз­дражающее средство массовой инфор­мации», – говорит известный политолог Игорь Боцан.

Любопытно, что почти все, обсуждаю­щие ныне злоключения Jurnal TV, проводят аналогии с разгромленным в своё время телеканалом NIT. Впрочем, слишком много воды утекло с тех пор. И сегодня властям достаточно всего лишь административно-экономическими средствами загнать не­покорное СМИ в маргинальный угол, в резервацию, откуда критика власти будет пробиваться, как через толщу воды, неч­ленораздельно. А так – никакого удушения свободы слова…

Однако, «призрак NITа» всё же при­сутствует в сегодняшних проблемах Jurnal TV. И проблемы эти, увы, приходится счи­тать жестоким уроком для всех носителей «света и демократии», которые когда-то решили, что ради европейских ценностей можно и пожертвовать кем-то менее свет­лым. Легкомысленно не задумавшись о по­следствиях.

Заместитель главы Ассоциации рус­скоязычных журналистов Светлана Дерев­щикова напоминает:

«Когда закрывали NIT, а мы пытались его поддержать, Ассоциация обращалась к десяткам молдавских СМИ с просьбой все­го лишь высказаться. И ни один телеканал – в том числе и Jurnal TV – не проронил ни слова в защиту коллег. Многие ещё и зло­радствовали.

Я сегодня искренне сочувствую ребятам-журналистам с Jurnal TV, кото­рые запросто могут остаться без работы, средств к существованию. Но так же ис­кренне не понимаю, к кому можно и сле­дует апеллировать – к КСТР, владельцам Skytower, к власти? Вряд ли…».

Да, вряд ли.

Дмитрий ТЕРЕХОВ.