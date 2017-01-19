Кишиневские новости

У населения просто нет денег

Национальное бюро стати­стики обнародовало данные об уровне инфляции в 2016 году. За двенадцать месяцев (с декабря 2015-го) она со­ставила 2,4%, в том числе: продовольственные товары подорожали на 2,8%, непро­довольственные – на 3,2% и услуги – на 0,5%.

Между тем по собственным ко­шелькам мы чувствуем, что цифры вроде бы должны быть куда выше: цены растут, да еще и курс нацио­нальной валюты за это время ак­тивно прыгал то верх, то вниз.

Так насколько реальны столь оптимистические показатели статисти­ки? Не рисуют ли нам картину, имеющую мало общего с действительностью? Не готовят ли общество к тому, что пенсио­неры не дождутся индексации пенсий, ведь, согласно новому закону, она не производится, если уровень инфляции не превышает 2%?

Об этом мы спросили ведущего на­учного сотрудника Института экономиче­ских исследований АН РМ доктора эконо­мики Михаила ПОЙСИКА.

— Низкая инфляция объясняется низ­кой покупательской способностью насе­ления. Ведь, к примеру, в декабре 2014 года уровень инфляции составлял 13,6%. В этом была виновата кража миллиарда – тогда цены резко скакнули. Но денег у на­селения все меньше, поэтому поставщи­ки и торговцы вынуждены снижать цены.

Что касается курса лея, на его па­дение повлияло увеличение валютных резервов Национального банка. Они по официальным данным выросли за про­шлый год больше чем на 449 млн долла­ров и достигли суммы 2,206 млрд. Только за декабрь они увеличились на 80 млн. Общеизвестно, что из резервов Нацио­нального банка был выведен миллиард долларов. Поэтому Нацбанк периодиче­ски активно скупал валюту на рынке. Со­гласно закону, валютные резервы долж­ны составлять сумму, равную выручке от трех месяцев импорта. И если посмо­треть на данные Национального банка, то мы увидим, что исторического макси­мума валютные резервы достигали 14 де­кабря 2013 года – 2,827 млрд долларов. В 2014-м их объем упал до 2,156 млрд, а в 2015-м – до 1,756 млрд – аукнулся по­хищенный миллиард.

Изначально законодательство обязы­вало Национальный банк поддерживать на определенном уровне курс националь­ной валюты. Но несколько лет назад пар­ламент внес поправки, и теперь Нацбанк отвечает за удержание уровня инфляции. На нынешний установлены следующие параметры – 5% плюс-минус 1,5%. Так что манипуляциями довести годовую ин­фляцию до 2% вряд ли удастся.

Елена РОЙТБУРД.