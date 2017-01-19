Кишиневские новости

Почему низкая инфляция не радует
У населения просто нет денег
Национальное бюро статистики обнародовало данные об уровне инфляции в 2016 году. За двенадцать месяцев (с декабря 2015-го) она составила 2,4%, в том числе: продовольственные товары подорожали на 2,8%, непродовольственные – на 3,2% и услуги – на 0,5%.
Между тем по собственным кошелькам мы чувствуем, что цифры вроде бы должны быть куда выше: цены растут, да еще и курс национальной валюты за это время активно прыгал то верх, то вниз.
Так насколько реальны столь оптимистические показатели статистики? Не рисуют ли нам картину, имеющую мало общего с действительностью? Не готовят ли общество к тому, что пенсионеры не дождутся индексации пенсий, ведь, согласно новому закону, она не производится, если уровень инфляции не превышает 2%?
Об этом мы спросили ведущего научного сотрудника Института экономических исследований АН РМ доктора экономики Михаила ПОЙСИКА.
— Низкая инфляция объясняется низкой покупательской способностью населения. Ведь, к примеру, в декабре 2014 года уровень инфляции составлял 13,6%. В этом была виновата кража миллиарда – тогда цены резко скакнули. Но денег у населения все меньше, поэтому поставщики и торговцы вынуждены снижать цены.
Что касается курса лея, на его падение повлияло увеличение валютных резервов Национального банка. Они по официальным данным выросли за прошлый год больше чем на 449 млн долларов и достигли суммы 2,206 млрд. Только за декабрь они увеличились на 80 млн. Общеизвестно, что из резервов Национального банка был выведен миллиард долларов. Поэтому Нацбанк периодически активно скупал валюту на рынке. Согласно закону, валютные резервы должны составлять сумму, равную выручке от трех месяцев импорта. И если посмотреть на данные Национального банка, то мы увидим, что исторического максимума валютные резервы достигали 14 декабря 2013 года – 2,827 млрд долларов. В 2014-м их объем упал до 2,156 млрд, а в 2015-м – до 1,756 млрд – аукнулся похищенный миллиард.
Изначально законодательство обязывало Национальный банк поддерживать на определенном уровне курс национальной валюты. Но несколько лет назад парламент внес поправки, и теперь Нацбанк отвечает за удержание уровня инфляции. На нынешний установлены следующие параметры – 5% плюс-минус 1,5%. Так что манипуляциями довести годовую инфляцию до 2% вряд ли удастся.
Елена РОЙТБУРД.
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