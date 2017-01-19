Кишиневские новости

За что сотрудникам НАРЭ платят огромные деньги?
Их зарплатам позавидуют и министры с депутатами, и премьер с президентом
Национальное агентство по регулированию в энергетике устанавливает тарифы для конечных потребителей на электро- и теплоэнергию, природный газ, нефтепродукты, услуги водоснабжения и канализации. Без всего этого в нашей жизни не обойтись.
Увы, чаще всего решения НАРЭ нас не радуют: тарифы в основном повышаются, а если очень редко и понижаются, то весьма незначительно. И наши семейные бюджеты этот почти неуклонный рост очень хорошо ощущают.
Поэтому, думаю, всем будет небезынтересно узнать, как же оплачивается труд работников этого важного органа. Бюджет Национального агентства по регулированию в энергетике утверждается парламентом. Так вот, на нынешний год фонд зарплаты составляет 26,69 млн леев. И это, между прочим, на 5,2 млн больше, чем годом ранее. Простой подсчет показывает, что ежемесячная зарплата рядового сотрудника, в среднем, превысит 20 тыс. леев, а доходы пяти директоров НАРЭ, которые не должны превышать четыре ежемесячные зарплаты сотрудников, составят по 80 тыс. леев или около 4 тыс. евро на одного директора в месяц.
Между тем, по данным Национального бюро статистики, средняя зарплата по республике за первые девять месяцев 2016 года составила 5170 леев, или 232,9 евро, а минимальная – 1000 леев, или около 45 евро.
Из чего же складывается бюджет Национального агентства по регулированию в энергетике? Оно, согласно действующему законодательству, взимает с участников рынков электроэнергии, природного газа и нефтепродуктов взносы на регулирование в размере 0,1% от стоимости энергоресурсов, поставляемых потребителям. Такие же взносы будут платить операторы из сферы водоснабжения, канализации и теплоэнергетического сектора.
В общем, хоть и называется НАРЭ независимым регулятором, его собственные доходы напрямую зависят от доходов операторов, деятельность которых агентство регулирует. Следовательно, как нетрудно понять, в НАРЭ кровно заинтересованы в повышении тарифов на все и вся, каждый раз находя для этого «объективные причины». Тогда и его сотрудникам больше перепадет. Поэтому цены на бензин и дизельное топливо, к примеру, растут каждые две недели. Интересы потребителей, то есть наши с вами, тут на последнем месте. Но это, кажется, уже никого не удивляет.
Елена БАРБАРОШ.
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