Кишиневские новости

Их зарплатам позавидуют и министры с депутатами, и премьер с президентом

Национальное агент­ство по регулированию в энергетике устанавлива­ет тарифы для конечных потребителей на электро- и теплоэнергию, природ­ный газ, нефтепродукты, услуги водоснабжения и канализации. Без всего этого в нашей жизни не обойтись.

Увы, чаще всего решения НАРЭ нас не радуют: тарифы в основном повышаются, а если очень редко и понижаются, то весьма незначительно. И наши семейные бюджеты этот почти неуклонный рост очень хорошо ощущают.

Поэтому, думаю, всем будет небезынте­ресно узнать, как же оплачивается труд ра­ботников этого важного органа. Бюджет На­ционального агентства по регулированию в энергетике утверждается парламентом. Так вот, на нынешний год фонд зарплаты состав­ляет 26,69 млн леев. И это, между прочим, на 5,2 млн больше, чем годом ранее. Про­стой подсчет показывает, что ежемесячная зарплата рядового сотрудника, в среднем, превысит 20 тыс. леев, а доходы пяти дирек­торов НАРЭ, которые не должны превышать четыре ежемесячные зарплаты сотрудников, составят по 80 тыс. леев или около 4 тыс. евро на одного директора в месяц.

Между тем, по данным Национального бюро статистики, средняя зарплата по ре­спублике за первые девять месяцев 2016 года составила 5170 леев, или 232,9 евро, а мини­мальная – 1000 леев, или около 45 евро.

Из чего же складывается бюджет На­ционального агентства по регулированию в энергетике? Оно, согласно действующе­му законодательству, взимает с участников рынков электроэнергии, природного газа и нефтепродуктов взносы на регулирование в размере 0,1% от стоимости энергоресур­сов, поставляемых потребителям. Такие же взносы будут платить операторы из сферы водоснабжения, канализации и теплоэнер­гетического сектора.

В общем, хоть и называется НАРЭ незави­симым регулятором, его собственные доходы напрямую зависят от доходов операторов, деятельность которых агентство регулирует. Следовательно, как нетрудно понять, в НАРЭ кровно заинтересованы в повышении тарифов на все и вся, каждый раз находя для этого «объ­ективные причины». Тогда и его сотрудникам больше перепадет. Поэтому цены на бензин и дизельное топливо, к примеру, растут каждые две недели. Интересы потребителей, то есть наши с вами, тут на последнем месте. Но это, кажется, уже никого не удивляет.

Елена БАРБАРОШ.