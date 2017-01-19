Кишиневские новости

Как пройдет инаугурация Дональда Трампа?

6 января Конгресс США окончательно утвер­дил избрание Дональда Трампа 45-м президен­том Соединенных Шта­тов. Теперь от полноцен­ной «прописки» в Белом доме его отделяет толь­ко церемония инаугура­ции, которая состоится 20 января. Именно тогда формально начнется че­тырехлетний срок Трам­па как президента, а его напарника Майка Пенса — как вице-президента США. Но пока до цере­монии остается совсем немного времени, о ней американской публи­ке — и даже вездесущим журналистам — известно не так много.

Клятва 45-го

Инаугурационные торжества начнутся за день до вступления Трампа в президентскую должность: на 19 января намечена церемо­ния возложения венков на Арлингтонском на­циональном кладбище с участием избранных президента и вице-президента. Потом в Ме­мориале Линкольна состоится концерт «Сде­лаем Америку великой!». Напомним, что это был один из главных предвыборных лозунгов трамповской кампании. И эти же слова опять напомнил сам Трамп в одном из своих недав­них твитов: «Надеюсь, все сторонники и те, кто хочет ВНОВЬ СДЕЛАТЬ АМЕРИКУ ВЕЛИКОЙ, приедут в округ Колумбия 20 января. Это бу­дет ВЕЛИКОЕ ШОУ».

На следующий день, 20 января, пройдет собственно инаугурация. Клятву Дональда Трампа в качестве нового президента стра­ны предстоит принять главе Верховного суда Джону Робертсу.

Новый хозяин Белого дома должен зачитать текст тор­жественного обещания, состоящий в английском оригинале из 35 слов: «Я торжественно кля­нусь, что буду добро­совестно выполнять обязанности прези­дента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охра­нять и защищать Кон­ституцию Соединенных Штатов». Присяге, как правило, предшествует чтение молитвы с просьбой помочь новому президенту и вице- президенту в их нелегком труде. Потом исполняется гимн. Первым к присяге приво­дят вице-президента, а затем и самого пре­зидента.

Почти все президенты США, вступая в должность, клялись на Библии и заканчива­ли клятву обращением к Богу. К примеру, Джордж Вашингтон для инаугурации выбрал масонскую Библию, напечатанную в 1767-м и хранящуюся поныне в старейшей масонской ложе Святого Иоанна номер 1 Нью-Йорка. Исключением стал президент Джон Куин­си Адамс, который в 1825 году принес свою клятву на книге с текстом американской Кон­ституции.

Нескольким президентам (последним был Рейган) по тем или иным причинам приходи­лось повторять присягу. Не удалось избежать накладок и во время президентской присяги Обамы в 2009 году: сначала принимавший присягу председатель Верховного суда Джон Робертс произнес «торжественно клянусь» раньше, чем Обама закончил начальные слова клятвы. Далее — более: Робертс оговорился в тексте присяги, потом исправился, но Оба­ма повторил неправильный вариант. Кое-как торжественное обещание было дочитано до конца. Но на следующий день, «на всякий по­жарный», в Кленовом зале Белого дома пре­зидент и председатель Верховного суда по­вторили церемонию присяги.

Обращение Трампа по случаю инаугура­ции будет написано его спичрайтером Стиве­ном Миллером.

После главной церемонии последует па­рад по Пенсильвания-авеню, а завершится день инаугурационными балами.

В этом году парад, который пройдет от Капитолия до Белого дома, будет не столь пышным и длинным, как это было прежде: Трамп собирается поработать, прежде чем отправиться на бал. Ожидается, что пройдет 8 тыс. человек, представляющих различные организации: от полиции и бойскаутов до ор­кестров колледжей. Что касается балов, то их будет три (речь идет об официальных балах). Два из них даются для гостей со всех концов США, а еще один — для военнослужащих и служб экстренного реагирования. Плюс к этому пройдет еще несколько неофициаль­ных или полуофициальных балов. Например, свои балы устроят штаты Техас, Индиана и Ми­чиган.

Торжества по слу­чаю вступления 45- го президента США в должность этим не завершатся: 21 января пройдет Национальная мо­литвенная служба в Вашингтонском на­циональном соборе.

Принято, чтобы на инаугурации присут­ствовали бывшие прези­денты США — и уже под­твердили свое участие Джим Картер, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший. Обещали присутствовать на торжествах и Хиллари Клинтон (не только как проигравшая соперница Трампа, но и как бывшая первая леди) и Лора Буш. А вот 41- го президента, Буша-отца, на церемонии не будет, и объясняется это состоянием его здо­ровья — как-никак 92 года.

Ну и, само собой, обычай требует присут­ствия уходящего президента Барака Обамы. Ведь, в конце концов, все это мероприятие яв­ляется символом мирной передачи власти из одних рук в другие. По традиции новый глава государства проводит ночь перед инаугура­цией в Блэр-хаус, гостевом доме президента. Утром в день торжества Трамп выпьет кофе со своим предшественником и посетит службу в церкви святого Иоанна.

Традиционно американские президенты вступают в должность 20 января (или — если эта дата выпадает на воскресный день — 21- го числа, как было, например, у Обамы в 2013 г.).

Инаугурация Трампа состоится в Запад­ном крыле Капитолия (где вступали в долж­ность и Барак Обама, и его предшественни­ки) — но не всегда инаугурации проходили там. Это место впервые использовали в 1981 году, при Рональде Рейгане. Ранее для цере­монии вступления президентов в должность чаще всего использовали Восточный портик Капитолия.

Но и Вашингтон (округ Колумбия) тоже не всегда был местом инаугурации — первым в столице Соединенных Штатов в должность в 1801 году вступил Томас Джефферсон. В про­шлом инаугурации проходили в Нью-Йорке и Филадельфии.

«Это не Вудсток»

Церемония вступления американского президента в должность — это прежде всего шоу (и Трамп его пообещал своим сторонни­кам). А какое может быть шоу без звезд?

Когда Барак Обама вступал на свой пер­вый президентский срок в 2009 году, у него на инаугурации выступали Бейонсе и Арета Франклин, Джон Бон Джови и Шакира, Брюс Спрингстин и U2. Потом — уже после офици­альной части — к 44-му президенту приехали Рианна, Джеймс Тейлор и Кендрик Ламар.

У Трампа — самого, кстати, человека, имеющего непосредственное отношение к миру шоу-бизнеса, — со звездами явно се­рьезные проблемы, и это было очевидно еще на этапе предвыборной борьбы, когда мно­гие деятели американской масс-культуры в открытую стали выступать против прихода в Белый дом политика с неполиткорректными взглядами.

Так что, поговаривают, трамповские пред­ставители никак не могут найти исполнителей, которые приехали бы к нему на инаугурацию. В ноябре было появилась информация, что чествовать победителя 20 января приедет сам сэр Элтон Джон, однако представители певца категорически этот слух опровергли.

Противники Трампа злорадствуют: звезд первой величины (и даже второй) на его тор­жествах почти не видать. И есть основания по­лагать, что не видать Трампу звездного блеска на инаугурации.

Хотя высказывается мнение, что это во­все и неплохо. Известный голливудский автор, оскароносец Роджер Л.Саймон, например, считает, что в этом заключена изюминка: «Я бы хотел видеть эту инаугурацию полностью свободной от знаменитостей. Разве это не было бы освежающим? Хватит бесконечного парада Кардашьянов или домохозяек, ре­альных или вымышленных. Хватит этих типа смешных пародий от Алека Болдуина. Хватит бесконечных бла-бла-бла от Стивена Коль­бера (известный американский сатирик и шоумен. — Авт.). Хватит мудрых слов Барбры Стрейзанд. Только немножко патриотических мелодий оркестра Корпуса морской пехоты и человек, присягающий, да, на Библии».

— Это не Вудсток. И не летняя вечеринка. Это не концерт, — высказался по поводу от­сутствия звезд на церемонии директор ком­муникаций Инаугурационного комитета Борис Эпстейн.

А сам Дональд Трамп еще в прошлом ме­сяце отреагировал на отсутствие суперзвезд в Твиттере не без обиды: «Так называемые знаменитости из списка А все хотят билеты на инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари, — НИЧЕГО. Я хочу НАРОД».

Известно, что американский гимн на це­ремонии споет 16-летняя певица-сопрано, прославившаяся после выступления на теле­передаче America’s Got Talent, Джеки Иванко (не символично ли, что на инаугурации прези­дента, у которого одна жена словенка, другая — чешка, будет петь потомок переселенцев из Закарпатья?).

За чей счет этот банкет?

Важная часть инаугурационной тради­ции — торжественный обед. Во время обеда по случаю своей второй инаугурации в 2013 году Обама отведал приготовленного на пару лобстера и мяса бизона на гриле. А во время своей первой инаугурации в 2009 году Обама посвятил меню памяти президента Авраама Линкольна, любившего дичь, морепродук­ты и яблочный пирог. Поэтому было подано блюдо из тушеных морепродуктов — лобсте­ров, морских гребешков и креветок; под вино пино-нуар 2005 года подавали утиную грудку с вишневым чатни и жареного фазана, фар­шированного диким рисом и поданного со сладким картофелем и зимними овощами. На десерт был яблочный пирог с корицей и сливочным мороженым в сопровождении ка­лифорнийского шампанского.

Само собой, торжества влетают в ко­пеечку. Расходы на инаугурацию Обамы в 2009 году превысили $150 млн (для сравне­ния: две инаугурации Буша-младшего в 2001 и 2005 гг. в сумме обошлись в $70 млн), а в 2013-м — $170 млн. Инаугурация же прези­дента Джорджа Буша-старшего в 1989 году обошлась в $30 млн. И это был рекорд для ХХ века.

Washington Examiner сообщает, что инау­гурация Трампа обойдется американской сто­лице в $30 млн, из которых Конгресс ассигнует $19 млн. Но это речь идет только о Вашингто­не. Всего же, как утверждает Washington Post, стоимость вступления в должность Трампа оценивается в сумму между $175 млн и $200 млн. Сюда входят расходы на официальные приемы и обеды, концерт, церемонию в Ка­питолии, парад, балы, обеспечение безопас­ности и т.д. При этом лишь $70 млн оплачи­ваются частными донорами, тогда как другие расходы ложатся на казну.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.