Кишиневские новости

«ВЕЛИКОЕ ШОУ» БЕЗ ЗВЕЗД
Как пройдет инаугурация Дональда Трампа?
6 января Конгресс США окончательно утвердил избрание Дональда Трампа 45-м президентом Соединенных Штатов. Теперь от полноценной «прописки» в Белом доме его отделяет только церемония инаугурации, которая состоится 20 января. Именно тогда формально начнется четырехлетний срок Трампа как президента, а его напарника Майка Пенса — как вице-президента США. Но пока до церемонии остается совсем немного времени, о ней американской публике — и даже вездесущим журналистам — известно не так много.
Клятва 45-го
Инаугурационные торжества начнутся за день до вступления Трампа в президентскую должность: на 19 января намечена церемония возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище с участием избранных президента и вице-президента. Потом в Мемориале Линкольна состоится концерт «Сделаем Америку великой!». Напомним, что это был один из главных предвыборных лозунгов трамповской кампании. И эти же слова опять напомнил сам Трамп в одном из своих недавних твитов: «Надеюсь, все сторонники и те, кто хочет ВНОВЬ СДЕЛАТЬ АМЕРИКУ ВЕЛИКОЙ, приедут в округ Колумбия 20 января. Это будет ВЕЛИКОЕ ШОУ».
На следующий день, 20 января, пройдет собственно инаугурация. Клятву Дональда Трампа в качестве нового президента страны предстоит принять главе Верховного суда Джону Робертсу.
Новый хозяин Белого дома должен зачитать текст торжественного обещания, состоящий в английском оригинале из 35 слов: «Я торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов». Присяге, как правило, предшествует чтение молитвы с просьбой помочь новому президенту и вице- президенту в их нелегком труде. Потом исполняется гимн. Первым к присяге приводят вице-президента, а затем и самого президента.
Почти все президенты США, вступая в должность, клялись на Библии и заканчивали клятву обращением к Богу. К примеру, Джордж Вашингтон для инаугурации выбрал масонскую Библию, напечатанную в 1767-м и хранящуюся поныне в старейшей масонской ложе Святого Иоанна номер 1 Нью-Йорка. Исключением стал президент Джон Куинси Адамс, который в 1825 году принес свою клятву на книге с текстом американской Конституции.
Нескольким президентам (последним был Рейган) по тем или иным причинам приходилось повторять присягу. Не удалось избежать накладок и во время президентской присяги Обамы в 2009 году: сначала принимавший присягу председатель Верховного суда Джон Робертс произнес «торжественно клянусь» раньше, чем Обама закончил начальные слова клятвы. Далее — более: Робертс оговорился в тексте присяги, потом исправился, но Обама повторил неправильный вариант. Кое-как торжественное обещание было дочитано до конца. Но на следующий день, «на всякий пожарный», в Кленовом зале Белого дома президент и председатель Верховного суда повторили церемонию присяги.
Обращение Трампа по случаю инаугурации будет написано его спичрайтером Стивеном Миллером.
После главной церемонии последует парад по Пенсильвания-авеню, а завершится день инаугурационными балами.
В этом году парад, который пройдет от Капитолия до Белого дома, будет не столь пышным и длинным, как это было прежде: Трамп собирается поработать, прежде чем отправиться на бал. Ожидается, что пройдет 8 тыс. человек, представляющих различные организации: от полиции и бойскаутов до оркестров колледжей. Что касается балов, то их будет три (речь идет об официальных балах). Два из них даются для гостей со всех концов США, а еще один — для военнослужащих и служб экстренного реагирования. Плюс к этому пройдет еще несколько неофициальных или полуофициальных балов. Например, свои балы устроят штаты Техас, Индиана и Мичиган.
Торжества по случаю вступления 45- го президента США в должность этим не завершатся: 21 января пройдет Национальная молитвенная служба в Вашингтонском национальном соборе.
Принято, чтобы на инаугурации присутствовали бывшие президенты США — и уже подтвердили свое участие Джим Картер, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший. Обещали присутствовать на торжествах и Хиллари Клинтон (не только как проигравшая соперница Трампа, но и как бывшая первая леди) и Лора Буш. А вот 41- го президента, Буша-отца, на церемонии не будет, и объясняется это состоянием его здоровья — как-никак 92 года.
Ну и, само собой, обычай требует присутствия уходящего президента Барака Обамы. Ведь, в конце концов, все это мероприятие является символом мирной передачи власти из одних рук в другие. По традиции новый глава государства проводит ночь перед инаугурацией в Блэр-хаус, гостевом доме президента. Утром в день торжества Трамп выпьет кофе со своим предшественником и посетит службу в церкви святого Иоанна.
Традиционно американские президенты вступают в должность 20 января (или — если эта дата выпадает на воскресный день — 21- го числа, как было, например, у Обамы в 2013 г.).
Инаугурация Трампа состоится в Западном крыле Капитолия (где вступали в должность и Барак Обама, и его предшественники) — но не всегда инаугурации проходили там. Это место впервые использовали в 1981 году, при Рональде Рейгане. Ранее для церемонии вступления президентов в должность чаще всего использовали Восточный портик Капитолия.
Но и Вашингтон (округ Колумбия) тоже не всегда был местом инаугурации — первым в столице Соединенных Штатов в должность в 1801 году вступил Томас Джефферсон. В прошлом инаугурации проходили в Нью-Йорке и Филадельфии.
«Это не Вудсток»
Церемония вступления американского президента в должность — это прежде всего шоу (и Трамп его пообещал своим сторонникам). А какое может быть шоу без звезд?
Когда Барак Обама вступал на свой первый президентский срок в 2009 году, у него на инаугурации выступали Бейонсе и Арета Франклин, Джон Бон Джови и Шакира, Брюс Спрингстин и U2. Потом — уже после официальной части — к 44-му президенту приехали Рианна, Джеймс Тейлор и Кендрик Ламар.
У Трампа — самого, кстати, человека, имеющего непосредственное отношение к миру шоу-бизнеса, — со звездами явно серьезные проблемы, и это было очевидно еще на этапе предвыборной борьбы, когда многие деятели американской масс-культуры в открытую стали выступать против прихода в Белый дом политика с неполиткорректными взглядами.
Так что, поговаривают, трамповские представители никак не могут найти исполнителей, которые приехали бы к нему на инаугурацию. В ноябре было появилась информация, что чествовать победителя 20 января приедет сам сэр Элтон Джон, однако представители певца категорически этот слух опровергли.
Противники Трампа злорадствуют: звезд первой величины (и даже второй) на его торжествах почти не видать. И есть основания полагать, что не видать Трампу звездного блеска на инаугурации.
Хотя высказывается мнение, что это вовсе и неплохо. Известный голливудский автор, оскароносец Роджер Л.Саймон, например, считает, что в этом заключена изюминка: «Я бы хотел видеть эту инаугурацию полностью свободной от знаменитостей. Разве это не было бы освежающим? Хватит бесконечного парада Кардашьянов или домохозяек, реальных или вымышленных. Хватит этих типа смешных пародий от Алека Болдуина. Хватит бесконечных бла-бла-бла от Стивена Кольбера (известный американский сатирик и шоумен. — Авт.). Хватит мудрых слов Барбры Стрейзанд. Только немножко патриотических мелодий оркестра Корпуса морской пехоты и человек, присягающий, да, на Библии».
— Это не Вудсток. И не летняя вечеринка. Это не концерт, — высказался по поводу отсутствия звезд на церемонии директор коммуникаций Инаугурационного комитета Борис Эпстейн.
А сам Дональд Трамп еще в прошлом месяце отреагировал на отсутствие суперзвезд в Твиттере не без обиды: «Так называемые знаменитости из списка А все хотят билеты на инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари, — НИЧЕГО. Я хочу НАРОД».
Известно, что американский гимн на церемонии споет 16-летняя певица-сопрано, прославившаяся после выступления на телепередаче America’s Got Talent, Джеки Иванко (не символично ли, что на инаугурации президента, у которого одна жена словенка, другая — чешка, будет петь потомок переселенцев из Закарпатья?).
За чей счет этот банкет?
Важная часть инаугурационной традиции — торжественный обед. Во время обеда по случаю своей второй инаугурации в 2013 году Обама отведал приготовленного на пару лобстера и мяса бизона на гриле. А во время своей первой инаугурации в 2009 году Обама посвятил меню памяти президента Авраама Линкольна, любившего дичь, морепродукты и яблочный пирог. Поэтому было подано блюдо из тушеных морепродуктов — лобстеров, морских гребешков и креветок; под вино пино-нуар 2005 года подавали утиную грудку с вишневым чатни и жареного фазана, фаршированного диким рисом и поданного со сладким картофелем и зимними овощами. На десерт был яблочный пирог с корицей и сливочным мороженым в сопровождении калифорнийского шампанского.
Само собой, торжества влетают в копеечку. Расходы на инаугурацию Обамы в 2009 году превысили $150 млн (для сравнения: две инаугурации Буша-младшего в 2001 и 2005 гг. в сумме обошлись в $70 млн), а в 2013-м — $170 млн. Инаугурация же президента Джорджа Буша-старшего в 1989 году обошлась в $30 млн. И это был рекорд для ХХ века.
Washington Examiner сообщает, что инаугурация Трампа обойдется американской столице в $30 млн, из которых Конгресс ассигнует $19 млн. Но это речь идет только о Вашингтоне. Всего же, как утверждает Washington Post, стоимость вступления в должность Трампа оценивается в сумму между $175 млн и $200 млн. Сюда входят расходы на официальные приемы и обеды, концерт, церемонию в Капитолии, парад, балы, обеспечение безопасности и т.д. При этом лишь $70 млн оплачиваются частными донорами, тогда как другие расходы ложатся на казну.
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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