Кишиневские новости

Впервые за девять лет президент Молдовы официально посетил Россию

Как и обещал избирателям Игорь Додон, свой первый официальный визит в качестве главы государства он совершил в Москву. Всостав официальной делегации вошли Зинаида Гречаный – председа­тель ПСРМ, глава парламентской фракции социалистов, председа­тель межпарламентской группы молдо-российской дружбы; Ан­дрей Негуца – депутат парламен­та, советник президента по вопро­сам внешней политики; Ирина Влах – башкан Гагаузии, Василий Шова – советник президента по вопросам реинтеграции; Ион Че­бан – пресс-секретарь, советник по вопросам внутренней полити­ки; Дмитрий Брагиш – посол РМ в Российской Федерации.

Программа визита была очень насы­щенной: встреча с президентом России Владимиром Путиным с глазу на глаз, а за­тем переговоры делегаций в расширенном составе, встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, вице-премьером правительства России Дмитри­ем Рогозиным, председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Ти­граном Саркисяном, а также с председате­лем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером, главой Сбербанка Германом Грефом, экс-чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым, выступление перед студентами и преподавателями МГИМО и представителями диаспоры. К слову, опять же выполняя предвыборные обещания, Игорь Додон вместе с членами делегации полетел в Москву не спецбортом, не чар­терным рейсом, а обычным регулярным авиарейсом.

Поговорили с глазу на глаз

Открывая переговоры в узком составе, Владимир Путин выразил надежду, что пер­вый официальный визит нового президента Молдовы Игоря Додона в Москву даст тол­чок развитию двусторонних отношений по всем направлениям.

«Я очень рассчитываю, что ваш первый визит в Россию в качестве президента бу­дет хорошим толчком для развития наших межгосударственных связей по всем на­правлениям», — цитирует президента Рос­сии ТАСС.

Путин отметил, что в последние годы от­ношения Москвы и Кишинева складывались не лучшим образом, несмотря на то, что Молдова — важный партнер РФ в регионе.

В свою очередь Игорь Додон заявил, что рассчитывает на то, что странам удастся наладить стратегическое сотрудничество. Он также добавил, что в течение последних девяти лет никто из руководителей страны не был принят в Российской Федерации с официальными визитами. По словам До­дона, «большинство граждан Молдовы внимательно следят за этим визитом, с большой надеж­дой на решение тех вопросов, которые накопились».

«Безусловно, я уверен, что начинается новый период в наших взаимоотношениях. Последние семь лет, к сожа­лению, даже из молдавских документов исчезло стра­тегическое партнерство с Российской Федерацией. Но в прошлом году народ Мол­довы проголосовал за прези­дента и его программу. Боль­шинство граждан Республики Молдова проголосовали за сохранение государствен­ности, за нейтралитет, за стратегическое партнерство с Российской Федерацией, за решение приднестровско­го конфликта, за сохранение наших традиционных право­славных ценностей. И мы очень надеемся, что с 2017 года у нас начинается новый этап, и мы сможем восста­новить стратегическое пар­тнёрство по основным направлениям», — отметил президент Молдовы.

Совет Федерации – за конструктивный диалог двух стран

В ходе встречи с председателем Со­вета Федерации Валентиной Матвиенко Игорь Додон предметно обсудил состоя­ние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Валентина Матвиенко затронула вопрос российско-молдавского межрегионального сотрудничества. Она предложила молдав­ским коллегам повысить уровень двусто­роннего взаимодействия.

«Важно не терять исто­рические кооперационные связи между двумя стра­нами. Работу в этом на­правлении можно сделать приоритетной задачей в рамках деятельности Меж­парламентской комиссии по сотрудничеству Феде­рального Собрания РФ и Парламента Республики Молдова», — предложила председатель Совета Фе­дерации.

Игорь Додон отметил, что без партнерства с Рос­сией невозможно успеш­но решить стоящие перед Молдовой сложные про­блемы.

А вопросы межпарла­ментского взаимодействия двух стран, использование богатого управленческого опыта, в том числе в сфере внедрения комплексных го­сударственных социальных программ, обсуждались на встрече с членами молдав­ской делегации.

Зинаида Гречаный от­метила, что фракция плани­рует углубить и расширить сотрудничество в Межпар­ламентской ассамблее, для того, чтобы предлагать молдавскому парламенту на утверждение модельные законопроекты, разрабо­танные экспертами наших стран.

«Я заверила наших коллег, что парламентская фракция ПСРМ уделяет особое внимание взаимодействию с обе­ими палатами Федерального Собрания России. Договорились активно развивать это направление в нынешнем году. Мы рассчитываем также на то, что в этом году межрегиональные связи наших стран будут укрепляться, и у Молдовы появится больше друзей и новых торговых партнеров среди российских областей. В качестве примера могу привести Гагаузию, которая уже на­ладила отношения с девятью регионами России. Будем также искать новые форма­ты сотрудничества», — заявила Зинаида Гречаный.

Обменялись подарками

В гости, как известно, без подарков хо­дить не принято. Не нарушил традицию и Игорь Додон. В знак многовековой дружбы российского и молдавского народов он вру­чил Владимиру Путину памятную статуэтку с изображением российского императора Петра I и молдавского господаря Дмитрия Кантемира. Эта скульптура символизирует продолжение традиции дружбы и страте­гического партнерства, заложенной вели­кими предшественниками лидеров двух народов.

В свою очередь президент России пода­рил Игорю Додону шахматы «Баталия», вы­полненные из бронзы с позолотой, доска и ларец которых выточены из красного дерева, украшены мрамором и знаменитой Златоу­стовской гравюрой на металле. Еще один по­дарок от Путина — первая полная карта Молдо­вы, нарисованная итальянским картографом Бартоломео Борги после русско-турецких войн, которые, по словам картографа, «внес­ли ясность» в границы Молдавии.

Ближе к ЕврАзЭС

В ходе встречи с председателем Колле­гии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном Игорь Додон заявил: «На данном этапе я предлагаю, чтобы мы подписали рамочный меморандум, кото­рый не противоречит другим соглашени­ям, подписанным Молдовой, для начала сотрудничества с Евразийской экономиче­ской комиссией, и Молдова получила статус наблюдателя в этой организации».

Предложение было одобрено главой Коллегии Евразийской экономической ко­миссии:

— Мы, конечно же, заинтересованы в углублении экономического сотрудничества с Молдовой и предпримем все необходи­мые шаги, чтобы диалог между Евразийской экономической комиссией и Республикой Молдова начался и продолжался на благо наших граждан и наших стран. Игорь До­дон выразил надежду, что подписание до­кумента состоится уже в первом квартале нынешнего года.

По его словам, за заключением мемо­рандума последуют другие шаги, в частно­сти, разработка Дорожной карты.

Не забыли и про газ

Поставки российского газа в Молдо­ву Игорь Додон обсудил с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Мил­лером. По итогам этой встречи президент заявил, что сложности возникают с придне­стровской задолженностью. «На сегодняш­ний день долг правобережья — около 500 млн долларов. Долг Левобережья — около 6 млрд. Нужно понимать, что весь этот долг — общий долг Молдовы», — сказал Додон.

Он отметил, что «Газпром» не разде­ляет долг Приднестровья и Молдовы и вы­ставляет счета на общую сумму. «По долгам правобережья: источники покрытия этого долга мы предлагали еще в 2008 году, мы вернемся к этой схеме. Там есть часть акти­вов, которые сейчас находятся в пользова­нии Молдовагаз, но не в уставном капитале. А по Приднестровью вопрос нужно рассма­тривать в контексте приднестровского уре­гулирования», — заметил президент.

Он также добавил, что компания «Газ­пром» обещала обеспечить поставки газа в Молдову вне зависимости от ситуации с транзитом через Украину.

Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.

Кстати:

О чемдоговорились

Подводя итоги исторической встречи с Владимиром Путиным, Игорь Додон сообщил о достигнутых договоренностях:

— Будут пересмотрены категории товаров, которые допускаются на российский ры­нок, а также увеличено количество допущенных экономических агентов. В ближайшее время в Молдову прибудут эксперты из России, чтобы обследовать предприятия, го­товые поставлять продукцию на российский рынок.

— По указанию президента России будет создана специальная государственная ко­миссия, которая займется рассмотрением проблемы тех 50 тыс. трудовых мигрантов, которые не могут вернуться в Россию на работу из-за нарушения ими миграционного законодательства. Ожидается, что в ближайшее время удастся найти положительное решение вопроса. Затем будет рассмотрена проблема еще 270 тыс. трудовых мигран­тов, не имеющих возможности выехать из России в Молдову, потому что им наложен запрет на въезд в РФ.

— Будет активизирован переговорный процесс по Приднестровью.

— По приглашению Игоря Додона Молдову в нынешнем году посетит Патриарх Мо­сковский и Всея Руси Кирилл