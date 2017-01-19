Кишиневские новости

Игорь Додон: «Граждане Молдовы за стратегическое партнерство с Россией»
Впервые за девять лет президент Молдовы официально посетил Россию
Как и обещал избирателям Игорь Додон, свой первый официальный визит в качестве главы государства он совершил в Москву. Всостав официальной делегации вошли Зинаида Гречаный – председатель ПСРМ, глава парламентской фракции социалистов, председатель межпарламентской группы молдо-российской дружбы; Андрей Негуца – депутат парламента, советник президента по вопросам внешней политики; Ирина Влах – башкан Гагаузии, Василий Шова – советник президента по вопросам реинтеграции; Ион Чебан – пресс-секретарь, советник по вопросам внутренней политики; Дмитрий Брагиш – посол РМ в Российской Федерации.
Программа визита была очень насыщенной: встреча с президентом России Владимиром Путиным с глазу на глаз, а затем переговоры делегаций в расширенном составе, встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, вице-премьером правительства России Дмитрием Рогозиным, председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном, а также с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером, главой Сбербанка Германом Грефом, экс-чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым, выступление перед студентами и преподавателями МГИМО и представителями диаспоры. К слову, опять же выполняя предвыборные обещания, Игорь Додон вместе с членами делегации полетел в Москву не спецбортом, не чартерным рейсом, а обычным регулярным авиарейсом.
Поговорили с глазу на глаз
Открывая переговоры в узком составе, Владимир Путин выразил надежду, что первый официальный визит нового президента Молдовы Игоря Додона в Москву даст толчок развитию двусторонних отношений по всем направлениям.
«Я очень рассчитываю, что ваш первый визит в Россию в качестве президента будет хорошим толчком для развития наших межгосударственных связей по всем направлениям», — цитирует президента России ТАСС.
Путин отметил, что в последние годы отношения Москвы и Кишинева складывались не лучшим образом, несмотря на то, что Молдова — важный партнер РФ в регионе.
В свою очередь Игорь Додон заявил, что рассчитывает на то, что странам удастся наладить стратегическое сотрудничество. Он также добавил, что в течение последних девяти лет никто из руководителей страны не был принят в Российской Федерации с официальными визитами. По словам Додона, «большинство граждан Молдовы внимательно следят за этим визитом, с большой надеждой на решение тех вопросов, которые накопились».
«Безусловно, я уверен, что начинается новый период в наших взаимоотношениях. Последние семь лет, к сожалению, даже из молдавских документов исчезло стратегическое партнерство с Российской Федерацией. Но в прошлом году народ Молдовы проголосовал за президента и его программу. Большинство граждан Республики Молдова проголосовали за сохранение государственности, за нейтралитет, за стратегическое партнерство с Российской Федерацией, за решение приднестровского конфликта, за сохранение наших традиционных православных ценностей. И мы очень надеемся, что с 2017 года у нас начинается новый этап, и мы сможем восстановить стратегическое партнёрство по основным направлениям», — отметил президент Молдовы.
Совет Федерации – за конструктивный диалог двух стран
В ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко Игорь Додон предметно обсудил состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Валентина Матвиенко затронула вопрос российско-молдавского межрегионального сотрудничества. Она предложила молдавским коллегам повысить уровень двустороннего взаимодействия.
«Важно не терять исторические кооперационные связи между двумя странами. Работу в этом направлении можно сделать приоритетной задачей в рамках деятельности Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Парламента Республики Молдова», — предложила председатель Совета Федерации.
Игорь Додон отметил, что без партнерства с Россией невозможно успешно решить стоящие перед Молдовой сложные проблемы.
А вопросы межпарламентского взаимодействия двух стран, использование богатого управленческого опыта, в том числе в сфере внедрения комплексных государственных социальных программ, обсуждались на встрече с членами молдавской делегации.
Зинаида Гречаный отметила, что фракция планирует углубить и расширить сотрудничество в Межпарламентской ассамблее, для того, чтобы предлагать молдавскому парламенту на утверждение модельные законопроекты, разработанные экспертами наших стран.
«Я заверила наших коллег, что парламентская фракция ПСРМ уделяет особое внимание взаимодействию с обеими палатами Федерального Собрания России. Договорились активно развивать это направление в нынешнем году. Мы рассчитываем также на то, что в этом году межрегиональные связи наших стран будут укрепляться, и у Молдовы появится больше друзей и новых торговых партнеров среди российских областей. В качестве примера могу привести Гагаузию, которая уже наладила отношения с девятью регионами России. Будем также искать новые форматы сотрудничества», — заявила Зинаида Гречаный.
Обменялись подарками
В гости, как известно, без подарков ходить не принято. Не нарушил традицию и Игорь Додон. В знак многовековой дружбы российского и молдавского народов он вручил Владимиру Путину памятную статуэтку с изображением российского императора Петра I и молдавского господаря Дмитрия Кантемира. Эта скульптура символизирует продолжение традиции дружбы и стратегического партнерства, заложенной великими предшественниками лидеров двух народов.
В свою очередь президент России подарил Игорю Додону шахматы «Баталия», выполненные из бронзы с позолотой, доска и ларец которых выточены из красного дерева, украшены мрамором и знаменитой Златоустовской гравюрой на металле. Еще один подарок от Путина — первая полная карта Молдовы, нарисованная итальянским картографом Бартоломео Борги после русско-турецких войн, которые, по словам картографа, «внесли ясность» в границы Молдавии.
Ближе к ЕврАзЭС
В ходе встречи с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном Игорь Додон заявил: «На данном этапе я предлагаю, чтобы мы подписали рамочный меморандум, который не противоречит другим соглашениям, подписанным Молдовой, для начала сотрудничества с Евразийской экономической комиссией, и Молдова получила статус наблюдателя в этой организации».
Предложение было одобрено главой Коллегии Евразийской экономической комиссии:
— Мы, конечно же, заинтересованы в углублении экономического сотрудничества с Молдовой и предпримем все необходимые шаги, чтобы диалог между Евразийской экономической комиссией и Республикой Молдова начался и продолжался на благо наших граждан и наших стран. Игорь Додон выразил надежду, что подписание документа состоится уже в первом квартале нынешнего года.
По его словам, за заключением меморандума последуют другие шаги, в частности, разработка Дорожной карты.
Не забыли и про газ
Поставки российского газа в Молдову Игорь Додон обсудил с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером. По итогам этой встречи президент заявил, что сложности возникают с приднестровской задолженностью. «На сегодняшний день долг правобережья — около 500 млн долларов. Долг Левобережья — около 6 млрд. Нужно понимать, что весь этот долг — общий долг Молдовы», — сказал Додон.
Он отметил, что «Газпром» не разделяет долг Приднестровья и Молдовы и выставляет счета на общую сумму. «По долгам правобережья: источники покрытия этого долга мы предлагали еще в 2008 году, мы вернемся к этой схеме. Там есть часть активов, которые сейчас находятся в пользовании Молдовагаз, но не в уставном капитале. А по Приднестровью вопрос нужно рассматривать в контексте приднестровского урегулирования», — заметил президент.
Он также добавил, что компания «Газпром» обещала обеспечить поставки газа в Молдову вне зависимости от ситуации с транзитом через Украину.
Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.
Кстати:
О чемдоговорились
Подводя итоги исторической встречи с Владимиром Путиным, Игорь Додон сообщил о достигнутых договоренностях:
— Будут пересмотрены категории товаров, которые допускаются на российский рынок, а также увеличено количество допущенных экономических агентов. В ближайшее время в Молдову прибудут эксперты из России, чтобы обследовать предприятия, готовые поставлять продукцию на российский рынок.
— По указанию президента России будет создана специальная государственная комиссия, которая займется рассмотрением проблемы тех 50 тыс. трудовых мигрантов, которые не могут вернуться в Россию на работу из-за нарушения ими миграционного законодательства. Ожидается, что в ближайшее время удастся найти положительное решение вопроса. Затем будет рассмотрена проблема еще 270 тыс. трудовых мигрантов, не имеющих возможности выехать из России в Молдову, потому что им наложен запрет на въезд в РФ.
— Будет активизирован переговорный процесс по Приднестровью.
— По приглашению Игоря Додона Молдову в нынешнем году посетит Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
...Написать коммент