Кишиневские новости

Президент Молдовы оценил итоги своего первого официального визита в Россию

По завершении переговоров с пре­зидентом России Владимиром Пу­тиным президент Молдовы Игорь Додон провел большую пресс-конференцию в Российском ин­формационном агентстве ТАСС. Втечение 45 минут он отвечал на во­просы российских и иностранных журналистов. При­водим некоторые фрагменты пресс-конференции.

Телевидение Румынии: — Вы заявили, что открыли новую страницу в молдо-российских отношениях. Не опасаетесь ли Вы, что это окажется в ущерб той по­литике, которую вела Молдова послед­ние восемь лет?

— Молдова – маленькая страна. И пе­рекосы во внешней политике то в одну, то в другую сторону, к сожалению, в те­чение последних 25 лет – периода неза­висимости – и породили массу проблем, с которыми мы сталкиваемся сейчас. Мы не против Евросоюза. Но не надо строить отношения с ЕС на антироссийской ри­торике, дружить с Западом против Вос­тока, а с Востоком против Запада. Мы не намерены ставить железный занавес по Пруту. У нас есть нормальные двусто­ронние отношения по многим секторам с Евросоюзом в целом и с Румынией в частности. Но мы намерены восстановить стратегическое партнерство с Россией. Антироссийская риторика последних семи лет привела к тому, что мы потеря­ли половину экспорта, не продвинулись ни на шаг в решении приднестровского конфликта, наши трудовые мигранты в России сталкиваются с большими про­блемами. Исходя из этих соображений, я считаю, что нужно открыть новую страни­цу в двусторонних отношениях Молдовы и России. Да, я считаю, что подписание Соглашения с ЕС было ошибочным, по­спешным решением, я открыто выступал за проведение референдума по этому вопросу. Но документ подписан. У прези­дента нет полномочий его аннулировать. Когда появится другое парламентское большинство, которое решит денонси­ровать соглашение, я это поддержу.

Федеральное агентство новостей России: — Какие конкретные шаги будут предприняты для урегулирования при­днестровского конфликта, и какое го­сударственное устройство возможно в будущем для Молдовы?

— В начале этого года я в качестве выс­шего официального лица Молдовы впервые за восемь лет встречался с руководителем приднестровского региона. Конечно, у нас разные видения политического будущего. Но это не значит, что мы не должны садить­ся за стол переговоров и пытаться найти ре­шение проблем, с которыми сталкиваются граждане на обоих берегах. Считаю, что у нас есть реальное окно возможностей в те­чение следующих двух-трех лет приблизить­ся к политическому решению этого вопроса. Да, будет непросто. Еще когда я был предсе­дателем Партии социалистов, мы разрабо­тали Концепцию федерализации Молдовы. Это – одна из форм объединения страны. Но вопрос не решается в президентуре, партийном штабе, в Москве или Брюсселе. Это будут решать жители обоих берегов Днестра на референдуме. Однако для этого сначала нужно решить целый ряд вопросов, чтобы население Приднестровья понимало преимущество жизни в единой стране. Мы договорились с Вадимом Красносельским, что в ближайшее время обсудим пакетный подход к решению насущных проблем, с которыми сталкиваются граждане на обо­их берегах, и попытаемся его внедрить. Это станет первым шагом. А впереди парламент­ские выборы – досрочные или очередные. На левом берегу проживают около 200 тыс. молдавских граждан с правом голоса, и их мнение тоже должно иметь значение.

Газета «Эль-Паис», Испания: — Что Вы собираетесь делать, чтобы с Румыни­ей было подписано соглашение о госу­дарственной границе?

— Соседей не выбирают. У нас с Румы­нией нет никаких проблем, кроме одной – попытки присоединить Молдову. Но когда в соседней стране на политическом уровне утверждается, что молдавского государ­ства не существует, – будем давать по ру­кам. Унионистские движения, открыто ве­дущие работу по ликвидации молдавской государственности, нужно запрещать за­коном. В Румынии подобные организации находятся вне закона. Я обратился с пись­мом к президенту Йоханнису, чтобы узнать его мнение по этому вопросу, но ответа так и не получил. Румыния часто говорит, что в начале 90-х первой признала независи­мость Молдовы, но государственную гра­ницу между нашими странами до сих пор признавать не хочет. А я буду настаивать на этом уже в ближайшее время, когда со­вершу визит в Бухарест.

Елена БАРБАРОШ.