Кишиневские новости

Мы открыли новую страницу двусторонних отношений
Президент Молдовы оценил итоги своего первого официального визита в Россию
По завершении переговоров с президентом России Владимиром Путиным президент Молдовы Игорь Додон провел большую пресс-конференцию в Российском информационном агентстве ТАСС. Втечение 45 минут он отвечал на вопросы российских и иностранных журналистов. Приводим некоторые фрагменты пресс-конференции.
Телевидение Румынии: — Вы заявили, что открыли новую страницу в молдо-российских отношениях. Не опасаетесь ли Вы, что это окажется в ущерб той политике, которую вела Молдова последние восемь лет?
— Молдова – маленькая страна. И перекосы во внешней политике то в одну, то в другую сторону, к сожалению, в течение последних 25 лет – периода независимости – и породили массу проблем, с которыми мы сталкиваемся сейчас. Мы не против Евросоюза. Но не надо строить отношения с ЕС на антироссийской риторике, дружить с Западом против Востока, а с Востоком против Запада. Мы не намерены ставить железный занавес по Пруту. У нас есть нормальные двусторонние отношения по многим секторам с Евросоюзом в целом и с Румынией в частности. Но мы намерены восстановить стратегическое партнерство с Россией. Антироссийская риторика последних семи лет привела к тому, что мы потеряли половину экспорта, не продвинулись ни на шаг в решении приднестровского конфликта, наши трудовые мигранты в России сталкиваются с большими проблемами. Исходя из этих соображений, я считаю, что нужно открыть новую страницу в двусторонних отношениях Молдовы и России. Да, я считаю, что подписание Соглашения с ЕС было ошибочным, поспешным решением, я открыто выступал за проведение референдума по этому вопросу. Но документ подписан. У президента нет полномочий его аннулировать. Когда появится другое парламентское большинство, которое решит денонсировать соглашение, я это поддержу.
Федеральное агентство новостей России: — Какие конкретные шаги будут предприняты для урегулирования приднестровского конфликта, и какое государственное устройство возможно в будущем для Молдовы?
— В начале этого года я в качестве высшего официального лица Молдовы впервые за восемь лет встречался с руководителем приднестровского региона. Конечно, у нас разные видения политического будущего. Но это не значит, что мы не должны садиться за стол переговоров и пытаться найти решение проблем, с которыми сталкиваются граждане на обоих берегах. Считаю, что у нас есть реальное окно возможностей в течение следующих двух-трех лет приблизиться к политическому решению этого вопроса. Да, будет непросто. Еще когда я был председателем Партии социалистов, мы разработали Концепцию федерализации Молдовы. Это – одна из форм объединения страны. Но вопрос не решается в президентуре, партийном штабе, в Москве или Брюсселе. Это будут решать жители обоих берегов Днестра на референдуме. Однако для этого сначала нужно решить целый ряд вопросов, чтобы население Приднестровья понимало преимущество жизни в единой стране. Мы договорились с Вадимом Красносельским, что в ближайшее время обсудим пакетный подход к решению насущных проблем, с которыми сталкиваются граждане на обоих берегах, и попытаемся его внедрить. Это станет первым шагом. А впереди парламентские выборы – досрочные или очередные. На левом берегу проживают около 200 тыс. молдавских граждан с правом голоса, и их мнение тоже должно иметь значение.
Газета «Эль-Паис», Испания: — Что Вы собираетесь делать, чтобы с Румынией было подписано соглашение о государственной границе?
— Соседей не выбирают. У нас с Румынией нет никаких проблем, кроме одной – попытки присоединить Молдову. Но когда в соседней стране на политическом уровне утверждается, что молдавского государства не существует, – будем давать по рукам. Унионистские движения, открыто ведущие работу по ликвидации молдавской государственности, нужно запрещать законом. В Румынии подобные организации находятся вне закона. Я обратился с письмом к президенту Йоханнису, чтобы узнать его мнение по этому вопросу, но ответа так и не получил. Румыния часто говорит, что в начале 90-х первой признала независимость Молдовы, но государственную границу между нашими странами до сих пор признавать не хочет. А я буду настаивать на этом уже в ближайшее время, когда совершу визит в Бухарест.
Елена БАРБАРОШ.
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