Кишиневские новости

Граждане Молдовы относятся к президенту страны Игорю Додону с беспрецедентным доверием

Об этом свидетельствуют резуль­таты социологического исследова­ния, проведенного Ассоциацией социологов и демографов РМ.

Согласно его итогам, как минимум по­ловина населения доверяет Игорю Додо­ну — об этом заявили 49,7% опрошенных.

На втором месте с большим отрывом — Майя Санду. О доверии к ней заявили 15,6% респондентов. На третьем — Андрей Нэстасе с 9,4% доверия. Наименьшим доверием граждан Молдовы пользуются Андриан Канду (1,7%), Дорин Киртоакэ (1,5%) и Михай Гимпу (1,1%).

Опрос свидетельствует, что более половины молдаван желают проведения в стране досрочных парламентских выбо­ров. Так, 54,9% граждан позитивно оцени­вают возможность проведения выборов в 2017 году. Негативно к такому сценарию относятся 29,1% опрошенных, равнодуш­но — 10,7%.

При этом за Партию социалистов Республики Молдова намерены прого­лосовать 37,8% избирателей. Следом в рейтинге с огромным отставанием сле­дует партия «Платформа «Достоинство и правда» — за них готовы проголосовать 9,1% опрошенных. Партия Майи Санду «Действие и солидарность» может рассчи­тывать на поддержку 8,7% граждан, Дем­партия — 7,2%, «Наша партия» Ренато Уса­того — 6,1%. Остальные формирования не преодолели бы избирательного порога.

Таким образом, если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, ПСРМ получила бы 52 мандата депутата и большинство мест в законода­тельном органе страны. У партии «Плат­форма «Достоинство и правда» было бы 14 мест в парламенте, у партии «Действие и солидарность» — 13, у ДПМ — 12, у «На­шей партии» — 10.

Опрос проводился среди 1179 совер­шеннолетних граждан Молдовы, погреш­ность составляет +/-3%.