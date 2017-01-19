Кишиневские новости

Политик, которому доверяют
Граждане Молдовы относятся к президенту страны Игорю Додону с беспрецедентным доверием
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Ассоциацией социологов и демографов РМ.
Согласно его итогам, как минимум половина населения доверяет Игорю Додону — об этом заявили 49,7% опрошенных.
На втором месте с большим отрывом — Майя Санду. О доверии к ней заявили 15,6% респондентов. На третьем — Андрей Нэстасе с 9,4% доверия. Наименьшим доверием граждан Молдовы пользуются Андриан Канду (1,7%), Дорин Киртоакэ (1,5%) и Михай Гимпу (1,1%).
Опрос свидетельствует, что более половины молдаван желают проведения в стране досрочных парламентских выборов. Так, 54,9% граждан позитивно оценивают возможность проведения выборов в 2017 году. Негативно к такому сценарию относятся 29,1% опрошенных, равнодушно — 10,7%.
При этом за Партию социалистов Республики Молдова намерены проголосовать 37,8% избирателей. Следом в рейтинге с огромным отставанием следует партия «Платформа «Достоинство и правда» — за них готовы проголосовать 9,1% опрошенных. Партия Майи Санду «Действие и солидарность» может рассчитывать на поддержку 8,7% граждан, Демпартия — 7,2%, «Наша партия» Ренато Усатого — 6,1%. Остальные формирования не преодолели бы избирательного порога.
Таким образом, если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, ПСРМ получила бы 52 мандата депутата и большинство мест в законодательном органе страны. У партии «Платформа «Достоинство и правда» было бы 14 мест в парламенте, у партии «Действие и солидарность» — 13, у ДПМ — 12, у «Нашей партии» — 10.
Опрос проводился среди 1179 совершеннолетних граждан Молдовы, погрешность составляет +/-3%.
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