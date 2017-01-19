Кишиневские новости

Насыщенная программа встреч Игоря Додона принесла свои плоды

За неполных три дня в Москве Игорь Додон и члены офици­альной делегации успели очень многое. Президент Молдовы участвовал при этом не только в протокольных мероприятиях.

Будущих дипломатов интересует Молдова

Игоря Додона с нетерпением ждали в Московском государственном институте международных отношений.

Вопросы, которые прозвучали в ходе встречи студентов и преподава­телей этого престижного российского вуза, показали: их живо интересует все, что происходит в нашей республике. На своей странице в социальной сети пре­зидент написал: «Молдавских студен­тов, обучающихся в МГИМО, волнует проблема с избирательными участками на выборах в России. Спрашивали и о рабочих местах в Молдове. Пережива­ют, что по возвращении домой для них не найдется работы по полученной про­фессии.

Заверил их в том, что в качестве пре­зидента страны заинтересован в том, что­бы все обучающиеся за границей молодые люди вернулись домой, а для этого буду стараться создать в Молдове все необ­ходимые для их развития и становления как личностей условия. Я всегда говорил и буду говорить: молодежь – это будущее нашей страны, и мы должны приложить все усилия для того, чтобы это будущее было светлым!»

Касаясь конкретно молдавской изби­рательной системы, Игорь Додон в очеред­ной раз подверг критике практику молдав­ских властей, открывающих избирательные участки не пропорционально количеству живущих в странах граждан Молдовы. Так, он напомнил, что на президентских выбо­рах прошлого года в России на более чем 500 тысяч молдавских граждан были от­крыты всего 8 избирательных участков, в то время как в западных странах, где живет гораздо меньше молдаван, 92.

«В России большинство наших граж­дан голосует против действующей в Мол­дове власти. Именно поэтому руковод­ство страны предоставило возможность проголосовать всего 5-6% живущим в РФ молдаванам, а в Европе такую возмож­ность предоставили каждому, — пояснил Додон. — Я буду настаивать на том, что­бы на следующих выборах было внедрено электронное голосование, — сказал глава государства».

Шахматы объединяют

Древняя игра не теряет популярно­сти. Игорь Додон, как известно, возглав­ляет и Шахматную федерацию Молдовы. И он не упустил случая встретиться и по­общаться со своими старыми друзьями – президентом Международной шахмат­ной федерации Кирсаном Илюмжиновым, заместителем председателя Комитета Государственной Думы по международ­ным делам экс-чемпионом мира Анатоли­ем Карповым, а также главой Федерации шахмат России Андреем Филатовым. Вот как об этом написал сам Игорь Додон: «По­говорили о развитии шахмат и сотрудниче­стве молдавской и российской федерации в этом году. Ждем Кирсана Николаевича Илюмжинова с визитом в Кишинев 28 ян­варя.

Вместе с коллегами посетил Музей шахмат в Москве. Уникальные экспонаты, раритетные шахматы различных культур и эпох, старинные книги, афиши, картины. К примеру, в музее выставлена афиша шах­матного турнира, проходившего летом 1942-го года в Сталинграде, в котором победил будущий чемпион мира Василий Смыслов.

Сыграл партию-блиц с Анатолием Ев­геньевичем Карповым за одним из истори­ческих столов.

Я буду продолжать поддерживать развитие шахмат в Молдове, популяри­зировать эту игру. Наша страна полна талантливых детей и молодёжи, которые уже достигли многого в шахматах. Но ещё больше тех, которые могут достичь самых больших высот, не только в шахматах, но и в других видах спорта. Задача государ­ства — создать для них самые благоприят­ные условия.

Самое главное, что у шахмат нет гра­ниц. Они — объединяют!».

А студентам МГИМО Игорь Додон со­общил, что предлагает провести шахмат­ный турнир в Тирасполе. Он также выразил намерение подарить несколько сотен ком­плектов для открытия шахматных классов на левом берегу Днестра.

Тимофей ЗВЯГИНЦЕВ.