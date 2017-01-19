Кишиневские новости

Визит оправдал ожидания
Насыщенная программа встреч Игоря Додона принесла свои плоды
За неполных три дня в Москве Игорь Додон и члены официальной делегации успели очень многое. Президент Молдовы участвовал при этом не только в протокольных мероприятиях.
Будущих дипломатов интересует Молдова
Игоря Додона с нетерпением ждали в Московском государственном институте международных отношений.
Вопросы, которые прозвучали в ходе встречи студентов и преподавателей этого престижного российского вуза, показали: их живо интересует все, что происходит в нашей республике. На своей странице в социальной сети президент написал: «Молдавских студентов, обучающихся в МГИМО, волнует проблема с избирательными участками на выборах в России. Спрашивали и о рабочих местах в Молдове. Переживают, что по возвращении домой для них не найдется работы по полученной профессии.
Заверил их в том, что в качестве президента страны заинтересован в том, чтобы все обучающиеся за границей молодые люди вернулись домой, а для этого буду стараться создать в Молдове все необходимые для их развития и становления как личностей условия. Я всегда говорил и буду говорить: молодежь – это будущее нашей страны, и мы должны приложить все усилия для того, чтобы это будущее было светлым!»
Касаясь конкретно молдавской избирательной системы, Игорь Додон в очередной раз подверг критике практику молдавских властей, открывающих избирательные участки не пропорционально количеству живущих в странах граждан Молдовы. Так, он напомнил, что на президентских выборах прошлого года в России на более чем 500 тысяч молдавских граждан были открыты всего 8 избирательных участков, в то время как в западных странах, где живет гораздо меньше молдаван, 92.
«В России большинство наших граждан голосует против действующей в Молдове власти. Именно поэтому руководство страны предоставило возможность проголосовать всего 5-6% живущим в РФ молдаванам, а в Европе такую возможность предоставили каждому, — пояснил Додон. — Я буду настаивать на том, чтобы на следующих выборах было внедрено электронное голосование, — сказал глава государства».
Шахматы объединяют
Древняя игра не теряет популярности. Игорь Додон, как известно, возглавляет и Шахматную федерацию Молдовы. И он не упустил случая встретиться и пообщаться со своими старыми друзьями – президентом Международной шахматной федерации Кирсаном Илюмжиновым, заместителем председателя Комитета Государственной Думы по международным делам экс-чемпионом мира Анатолием Карповым, а также главой Федерации шахмат России Андреем Филатовым. Вот как об этом написал сам Игорь Додон: «Поговорили о развитии шахмат и сотрудничестве молдавской и российской федерации в этом году. Ждем Кирсана Николаевича Илюмжинова с визитом в Кишинев 28 января.
Вместе с коллегами посетил Музей шахмат в Москве. Уникальные экспонаты, раритетные шахматы различных культур и эпох, старинные книги, афиши, картины. К примеру, в музее выставлена афиша шахматного турнира, проходившего летом 1942-го года в Сталинграде, в котором победил будущий чемпион мира Василий Смыслов.
Сыграл партию-блиц с Анатолием Евгеньевичем Карповым за одним из исторических столов.
Я буду продолжать поддерживать развитие шахмат в Молдове, популяризировать эту игру. Наша страна полна талантливых детей и молодёжи, которые уже достигли многого в шахматах. Но ещё больше тех, которые могут достичь самых больших высот, не только в шахматах, но и в других видах спорта. Задача государства — создать для них самые благоприятные условия.
Самое главное, что у шахмат нет границ. Они — объединяют!».
А студентам МГИМО Игорь Додон сообщил, что предлагает провести шахматный турнир в Тирасполе. Он также выразил намерение подарить несколько сотен комплектов для открытия шахматных классов на левом берегу Днестра.
Тимофей ЗВЯГИНЦЕВ.
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