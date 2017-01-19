Кишиневские новости

Почувствовать в себе Баскова: в Рождество сбылась тайная мечта Тимати…

На экранах в зале призыв­ные ролики грядущей 4 мар­та в Crocus City Hall церемонии вручения музыкальных пре­мий «МК» ZD AWARDS-2016 добавляли к праздничному настроению Рождественского фестиваля Григория Лепса при­вкус волнительного ожидания: перед главным музыкальным батлом года мэтр провел как бы смотр главных творческих сил — своих, подопечных и звездных друзей-коллег… Юг, горы и му­зыка — неплохое сочетание для зимних праздников.

Фестиваль закончился на высокой ноте и в прямом, и в переносном смысле — твор­ческим вечером композитора-легенды Константина Меладзе. Вместе с не менее ле­гендарным поющим братом Валерием они от­метили в прошлом году семейный творческий юбилей громким шоу «50 на двоих» и, судя по голосованию на сайте mk.ru, намерены занять заслуженные места в номинациях ZD Awards- 2016, которые будут опубликованы в «МК» 3 февраля.

Тем временем Григорий Лепс собрал на своем фестивале колоритный букет не только из маститых звезд, но также из выпестованных им самим, но уже «оперившихся» молодых ар­тистов. Пояснял, выходя к прессе, как важно для него и для всей эстрады заботиться не только о собственном «творческом следе», но и о «на­следии», о поколении артистов, которое «идет за нами». И выступления «молодых» подчас при­нимались публикой с воодушевлением и эмоция­ми, не меньшими, чем выступления признанных звезд. Значит, не зря старался «вождь поющих» — усилия и надежды не ушли в песок…

Звезды, впрочем, тоже не отставали от за­данной планки, показав не только то, чем уже богаты, но подготовив к фестивалю и специ­альные номера, и дуэты с маэстро Лепсом, что у публики пользовалось повышенным спросом. Loboda, Mband, Анита Цой, Эмин, Ани Ло­рак, Лайма Вайкуле, Интарс Бусулис, Наташа Королева, Вера Брежнева, Слава, «Время и Стекло», Soprano Турецкого, «ВИА Гра» — звезды разных поколений и творческих кон­цепций сплели при этом органичную нить фести­вального полотна, заняв каждый свою логичную, мотивированную нишу.

Еще со времени первого фестиваля два года назад пресса то и дело тиражировала сравнения с «Рождественскими встречами» Аллы Пугаче­вой. Давнее начинание Примадонны, блестяще пронесшей флаг собственной «творческой лаборатории» на протяжении более 20 лет, в какой-то степени действительно «подхвачено» Григорием Лепсом, хотя артист убедительно просит всех «не проводить прямых аналогий» и «не замахиваться на Святое». Что логично. По­скольку Примадонна — Наше Всё, а самобыт­ность и харизма нынешнего возмутителя спо­койствия придали «вечной» идее необычный колорит и оригинальную форму.

У Лепса веселье длится несколько дней, а явление главного героя народу облекается не в сакральный акт экстатического финала, а «размазано» по телу фестиваля жирным слоем сливочного масла. Получается удивительный эф­фект: «много Лепса» не подавляет, а, наоборот, раскрывает лучшие грани каждого из гостей, ко­торых он приглашает на праздник, а со многими норовит еще исполнить что-то и ярким дуэтом.

Начав праздновать Рождество дерзкой «Песней Импера­тора», маэстро п р о д о л ж и л кавером на «Стаканы» Б о р и с а Г р е б е н ­щ и к о в а . Из мелан­холичной тихой ра­дости пи­т е р с к о г о п ь ю щ е г о интеллигента сей шедевр в версии сочин­ского «озорного гуляки» превратился в форменное буйство, где пресловутые «стаканы на стол!» уже не только предмет само­ценного культа, но и сим­вол бунтующей свободы духа и бескомпромиссно­сти жизненного кредо. То, что великий БГ заложил в подтекст, громкий Лепс беспощадно вывер­нул наизнанку языком кричащей фор­мы. В этой ситуации призыв «просыпаемся!», брошенный в зал, был излишним. Пипл колбаси­ло не по-детски с первых же нот!

Конечно, апологет «Рюмки водки на столе» явно выбивается из рамок устоявшихся пред­ставлений об эстраде, и хотя он уже не первый год зажигает в ранге одной из главных звезд, каждый раз эта мысль пронзает будто откро­вением. Здесь тебе и хлесткие речитативы, и мощные гитарные риффы, наложенные на жест­кий ритмический каркас, за что творчество г-на Лепса уважают, искренне любо­пытствуя, представители аль­тернативного рок-лагеря, включая — умри все живое! — аж самих бескомпромисс­ных металлистов. П р и с т а в к а «поп» приме­нима к музы­ке Артиста только в том смысле, что она массово популярна, в остальном он уверенно демонстриру­ет условность жанровых гра­ниц. Что, кстати, очень «фирменно» при всей его сугубо русской сущности. Ведь именно на западной сцене артистическое и музыкальное пространство намного более цельно, там нет категоричного деления на «своих» и «чужих», «рокеров» и «попсу», что давно стало творче­ской аксиомой и нормой жизни. В России слу­шатели и их кумиры до сих пор живут часто в параллельных и враждующих музыкальных из­мерениях. Раздвигая рамки если не в подборе исполнителей для фестиваля, то по крайней мере в своих творческих экзерсисах, г-н Лепс похвально сближает эти миры и убедительно по­казывает не только борьбу, но и единство про­тивоположностей. Оставаясь при этом все-таки участником пресловутой «эстрадной обоймы». Гений — парадоксов друг…

В упомянутой уже «Песне Импе­ратора» звучат символичные слова: «Я чувствую всех подданных своими детьми». Снова напрашивает­ся сравнение с Великой, к о т о р а я любила по­в т о р я т ь , что все артисты на «Рожде­ственских встречах» — ее дети. Она заботли­во выпускала их в «большую жизнь» и помогала чем могла. Григорий усовершенствовал тренд, стал продюсером и взял под сильное крыло молодые таланты, часто вызывая удивление: мол, зачем ему это надо? Его «дети» не просто пели сольно, раскрывая таланты, а с каждым из них «учитель» еще и спел дуэтом — вот уж действительно неугомонный! Нахо­дил для каждого добрые слова, иногда ироничные, но все равно по-отечески те­плые.

Искателю мо­лодых дарований не терпелось, ко­нечно, поделить­ся со зрителями и своей глав­ной последней находкой — Александром Панайотовым. А зрителям со­от вет с т вен но не терпелось его увидеть, поскольку суеты и восторгов, ко­торые так неожиданно взорвались в адрес артиста хоть и молодого, но штурмую­щего высоты Олимпа, прямо скажем, не первый год, теперь хоть отбавляй. Он проби­вается еще с популярных телеконкурсов начала нулевых — «Стань звездой», «Народный артист»; работал с матерыми продюсером Евгением Фридляндом и композитором Кимом Брейт­бургом. Но многие усилия уходили почему-то в песок… Удивительно, что, не обнаружив в принципе прежде неизвестных качеств, а лишь подтвердив свой уровень в рамках одного- единственного популярного телешоу, певец вдруг взлетел на такую вершину популярности, от которой у него самого закружилась голова. Об этих чувствах он поведал в откровенном ин­тервью «ЗД», которое будет опубликовано в ближайшее время.

Конечно, и другие таланты отвечали мэтру достойными творческими «пируэтами»: Нико­лай Тимохин, Алина Гросу, Данил Буранов, Ромади и др. Один из самых трогательных уче­ников артиста Шариф в очередной раз дал по­вод посудачить о «русском Демисе Руссосе», к тому же молодом и перспективном. Публика не первый год с замиранием ждет от него открытий, удивлений и все еще не теряет надежды на «про­рыв», которого, несомненно, заслуживает этот яркий эстрадный тенор. Его друг Нико Неман, выпустивший в прошлом году пластинку «Чет или нечет», которая попала в обзор «ЗД», так рвал­ся на площадку, что командир парада даже не успел его представить…

Под занавес в программе условного «дня воспитанников» обнаружился «подкидыш» — Тимати. «Где, как не на концерте Григория Вик­торовича, я могу почувствовать себя Николаем Басковым!» — пытался шутить рэпер, когда «на­чальник» праздника нагрузил «черную звезду» своими букетами, подаренными в этот вечер, и отправил за кулисы со словами, что Басков бы ему такого не простил. У наблюдателей тем временем остался невысказанным большой во­прос: только ли Баскова мечтал почувствовать в себе артист Тимати? А Киркорова? Билана? Нет? Возможны ли новые откровения? Неужели проговорился о тайной страсти? По Фрейду, так сказать. Пошутил себе на голову…

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По атмосфере происходившее напоми­нало большой музыкальный карнавал, по кон­цепции — масштабную трехчастную историю, в которой у каждого акта свой сюжет и задумка. Интереснее были, конечно, не столь­ко эфирные, сколько «живые» концерты, где бушевала не­поддельная сила и энер­гетика музыкального волшебства, а поп- звезды раскрыва­ли свои реальные возможности, не отретуширо­ванные фоно­граммами для телетрансля­ции. Сам «крест­ный отец» новой рождествен­ской музыкаль­ной сказки бросил фразу, представляя «раскрывшегося» Панайотова: «Когда на сцене появляются такие артисты, невольно начинаешь думать, что, может быть, пора ухо­дить». Пока все восприняли это как шутку, но кто знает — может быть, заматерев, эти самые «дети» дадут фору нынешним хедлайнерам российской эстрады? Главное, чтобы не сглазили, не сожра­ли с потрохами, не намазали микрофоны ядом, не накидали битого стекла в пуанты, прежде чем все это свершится…

Наталья МАЛАХОВА, Артур ГАСПАРЯН.