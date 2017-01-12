Кишиневские новости

Молдавские парламентарии выделили 118 млн … самим себе

Весенне-летняя сессия парламента начнется 16 января, до этого времени народные из­бранники продолжат отдыхать. Хотя нельзя сказать, что в прошедшем году депутаты как-то особенно напряженно трудились на ниве законотворчества – их куда больше заботи­ли, например, президентские выборы. Так, за первые три месяца осенне-зимней сессии 2016 года состоялось лишь пять пленарных заседаний. Чуть более активно парламент работал только в декабре.

Одним из законопроектов, который будет рассма­триваться на предстоящей сессии, станет инициати­ва группы народных избранников о предоставлении депутатам-юристам права без квалификационного эк­замена заниматься адвокатской практикой. Авторы про­екта полагают, что активная работа над созданием за­конов дает им право получать лицензию без того, чтобы доказывать свою компетентность.

«Я категорически против этой инициативы по одной простой причине: в большинстве стран мира для того, чтобы получить лицензию адвоката, необходимо сда­вать экзамены. Вне зависимости от поста или стажа работы. Требуется также высшее образование и ра­бота на разных должностях в области юриспруденции в течение не менее 10-15 лет. В ряде стран делает­ся исключение только для одной категории – людей, имеющих научную степень доктора права и педагоги­ческую – профессора. У нас, к сожалению, автоматом лицензию получают судьи и прокуроры, что считаю со­вершенно неприемлемым», – заявил для МК эксперт в области конституционного права, доктор юридиче­ских наук, член Конституционного суда в 1995-1998 годах Николай Осмокеску. Бывший министр юстиции в правительстве Филата Олег Ефрим также считает, что законотворчество не дает навыков защиты человека в суде. Попытку депутатов получать лицензию в обход установленных правил, экс-министр назвал «дискри­минацией».

Впрочем, народные избранники заботятся не только о своем будущем, их также живо волнует на­стоящее. Перед уходом на рождественские каникулы парламент принял решение о выделении на завер­шение отделки первых трех этажей здания законо­дательного органа и благоустройство прилегающих территорий 118 187 192 лея. Если поделить эту сумму на количество избранников, то получится по 1,18 млн на депутатскую душу. Это притом, что с момента под­жога здания на его ремонт было уже потрачено 376 230 000 леев.

Кстати, система электронного голосования, за которую заплатили почти миллион долларов, хоть и смонтирована, но не действует. Впору задуматься, не слишком ли дорого нам обходится этот малоэф­фективный атрибут демократии? В кулуарах депутаты жалуются на «скромную» обстановку в кабинетах: нет телевизоров, сейфы микроскопические. Хотя раньше, до 2009 года, внимания на неудобства особенно не обращали и даже успешно и достаточно эффективно работали в области законотворчества. Выходит, чем сильнее страна беднеет, тем выше запросы у чинов­ников. По схожему поводу, не отличавшийся диплома­тичностью канцлер Германской империи Бисмарк как-то сказал: «Вот если бы квота жалованья бюрократов колебалась вверх-вниз в зависимости от уровня жизни народа, тогда бы эти дураки меньше писали законов и больше бы думали».

Александр ЧУДАК.