Кишиневские новости

Каждому депутату по миллиону
Молдавские парламентарии выделили 118 млн … самим себе
Весенне-летняя сессия парламента начнется 16 января, до этого времени народные избранники продолжат отдыхать. Хотя нельзя сказать, что в прошедшем году депутаты как-то особенно напряженно трудились на ниве законотворчества – их куда больше заботили, например, президентские выборы. Так, за первые три месяца осенне-зимней сессии 2016 года состоялось лишь пять пленарных заседаний. Чуть более активно парламент работал только в декабре.
Одним из законопроектов, который будет рассматриваться на предстоящей сессии, станет инициатива группы народных избранников о предоставлении депутатам-юристам права без квалификационного экзамена заниматься адвокатской практикой. Авторы проекта полагают, что активная работа над созданием законов дает им право получать лицензию без того, чтобы доказывать свою компетентность.
«Я категорически против этой инициативы по одной простой причине: в большинстве стран мира для того, чтобы получить лицензию адвоката, необходимо сдавать экзамены. Вне зависимости от поста или стажа работы. Требуется также высшее образование и работа на разных должностях в области юриспруденции в течение не менее 10-15 лет. В ряде стран делается исключение только для одной категории – людей, имеющих научную степень доктора права и педагогическую – профессора. У нас, к сожалению, автоматом лицензию получают судьи и прокуроры, что считаю совершенно неприемлемым», – заявил для МК эксперт в области конституционного права, доктор юридических наук, член Конституционного суда в 1995-1998 годах Николай Осмокеску. Бывший министр юстиции в правительстве Филата Олег Ефрим также считает, что законотворчество не дает навыков защиты человека в суде. Попытку депутатов получать лицензию в обход установленных правил, экс-министр назвал «дискриминацией».
Впрочем, народные избранники заботятся не только о своем будущем, их также живо волнует настоящее. Перед уходом на рождественские каникулы парламент принял решение о выделении на завершение отделки первых трех этажей здания законодательного органа и благоустройство прилегающих территорий 118 187 192 лея. Если поделить эту сумму на количество избранников, то получится по 1,18 млн на депутатскую душу. Это притом, что с момента поджога здания на его ремонт было уже потрачено 376 230 000 леев.
Кстати, система электронного голосования, за которую заплатили почти миллион долларов, хоть и смонтирована, но не действует. Впору задуматься, не слишком ли дорого нам обходится этот малоэффективный атрибут демократии? В кулуарах депутаты жалуются на «скромную» обстановку в кабинетах: нет телевизоров, сейфы микроскопические. Хотя раньше, до 2009 года, внимания на неудобства особенно не обращали и даже успешно и достаточно эффективно работали в области законотворчества. Выходит, чем сильнее страна беднеет, тем выше запросы у чиновников. По схожему поводу, не отличавшийся дипломатичностью канцлер Германской империи Бисмарк как-то сказал: «Вот если бы квота жалованья бюрократов колебалась вверх-вниз в зависимости от уровня жизни народа, тогда бы эти дураки меньше писали законов и больше бы думали».
Александр ЧУДАК.
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