Кишиневские новости

Приоритет – семейным ценностям
Об этом ясно заявил президент страны
Свое пребывание на посту главы государства Игорь Додон начал деятельно. Провел ряд рабочих заседаний, издал несколько указов, а в самый канун Нового года вручил высокие государственные награды. Но, в отличие от своего предшественника, отметил не чиновников, политиков, депутатов или деятелей других государств.
Может быть, впервые в истории независимой Молдовы ордена из рук президента получили женщины-матери. И не просто матери, а многодетные. Как говорится в указе: «В знак особых заслуг в деле укрепления института семьи, а также за значительный вклад в создание социально ответственных семей, обеспечивающих физическое, духовное и моральное воспитание детей, а также гармоничное развитие их личности». Вот имена награжденных. Орден Республики вручен Лидии Тертюк из Ниспорен – маме одиннадцати и опекуну шестерых детей и Валентине Выходец из села Дойна Кагульского района – маме семнадцати детей. Ордена Почета удостоились Екатерина Мяльдзин из Бессарабки – мама двенадцати детей и Адела Робу из села Табань Бричанского района – мама тринадцати детей.
По меркам сегодняшнего (и не только) дня эти женщины совершили самый настоящий подвиг. Ведь в нынешних условиях поставить на ноги даже одного ребенка невероятно трудно. Разговоры о постоянно ухудшающейся демографической ситуации, когда рождаемость отстает от смертности, становятся все более тревожными. И как же при этом наше демократическое евроориентированное государство поддерживает те семьи, которые решаются родить хотя бы одного малыша? В прошлом году пособие по рождению первого ребенка составляло 3100 леев, второго и последующих – 3400, а по уходу за ребенком – 440-540 леев в месяц (это для незастрахованных мам, каковых в стране большинство, для застрахованных таковы минимальные выплаты). А вот прожиточный минимум (по данным Национального бюро статистики) за первое полугодие 2016-го составил: на детей в среднем – 1715 леев, на ребенка до 1 года – 658 леев, а в возрасте 1-6 лет – 1483 лея. То есть довести ежемесячные выплаты хотя бы до прожиточного минимума правительство даже не думает. Предоставляют гражданам возможность выкручиваться самостоятельно. Помните, еще не так давно госпожа министр, пересевшая теперь в депутатское кресло, советовала молодым мамам, которым не хватает денег на памперсы, стирать пеленки? И так думает не только она.
А теперь представьте себе, что все естественные и искусственные сложности ухода за ребенком нужно умножить на десять – тринадцать – шестнадцать, когда и на два умножить нечасто решаются. А в этих семьях решились, и справляются достойно. О чем и сказал президент, выступая перед участниками церемонии награждения: «Кто-то скажет, что я слишком тороплюсь с вручением этих наград. Однако я считаю, что мы делаем это с большим опозданием. На мой взгляд, давно следовало начать поощрять особыми знаками внимания и финансовой поддержкой многодетные семьи нашей страны. Хотел бы напомнить, что Республика Молдова находится в очень сложном демографическом положении. Фактически мы скатываемся в состояние демографического коллапса. В Молдове около 50% браков заканчиваются разводом, то есть каждая вторая семья распадается. Рождаемость ниже уровня смертности, особенно в селах и районах. Есть села, где в течение года не родилось ни одного ребенка. А многие маленькие дети растут без родительского присмотра, они не знают радостей семейной жизни и не получают образование.
Поэтому такое уважение вызывают родители, которые нашли в себе смелость и необходимую энергию, чтобы вырастить и воспитать в семье более десяти детей, в том числе приемных. Эти семьи – образец христианской традиции, родительской любви и патриотизма. Вот почему я принял решение вручить первые награды в качестве президента именно им».
Глава государства отметил, что будет инициировать и поощрять существующие государственные программы для восстановления доверия граждан к государству, для смены демографической тенденции, укрепления культа традиционной семьи, для привлечения и удержания молодежи в собственной стране. Кроме того, Игорь Додон заявил о намерении инициировать введение в Молдове материнского капитала.
Как видим, приоритеты в работе президента заявлены четко: продвижение семейных ценностей, поддержка простых людей, а не существующих лишь в отчетах реформ. По-моему, хорошее начало. А вы как думаете?
Елена РОЙТБУРД.
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