Кишиневские новости

Об этом ясно заявил президент страны

Свое пребывание на посту главы государства Игорь Додон начал деятельно. Провел ряд рабочих за­седаний, издал несколько указов, а в самый канун Нового года вручил высокие государственные награ­ды. Но, в отличие от своего предше­ственника, отметил не чиновников, политиков, депутатов или деятелей других государств.

Может быть, впервые в истории не­зависимой Молдовы ордена из рук пре­зидента получили женщины-матери. И не просто матери, а многодетные. Как говорится в указе: «В знак особых за­слуг в деле укрепления института семьи, а также за значительный вклад в созда­ние социально ответственных семей, обеспечивающих физическое, духовное и моральное воспитание детей, а также гармоничное развитие их личности». Вот имена награжденных. Орден Республики вручен Лидии Тертюк из Ниспорен – маме одиннадцати и опекуну шестерых детей и Валентине Выходец из села Дойна Ка­гульского района – маме семнадцати детей. Ордена Почета удостоились Ека­терина Мяльдзин из Бессарабки – мама двенадцати детей и Адела Робу из села Табань Бричанского района – мама три­надцати детей.

По меркам сегодняшнего (и не толь­ко) дня эти женщины совершили самый настоящий подвиг. Ведь в нынешних условиях поставить на ноги даже одного ребенка невероятно трудно. Разговоры о постоянно ухудшающейся демографи­ческой ситуации, когда рождаемость от­стает от смертности, становятся все бо­лее тревожными. И как же при этом наше демократическое евроориентированное государство поддерживает те семьи, ко­торые решаются родить хотя бы одного малыша? В прошлом году пособие по рождению первого ребенка составля­ло 3100 леев, второго и последующих – 3400, а по уходу за ребенком – 440-540 леев в месяц (это для незастрахованных мам, каковых в стране большинство, для застрахованных таковы минимальные вы­платы). А вот прожиточный минимум (по данным Национального бюро статистики) за первое полугодие 2016-го составил: на детей в среднем – 1715 леев, на ребенка до 1 года – 658 леев, а в возрасте 1-6 лет – 1483 лея. То есть довести ежемесячные выплаты хотя бы до прожиточного ми­нимума правительство даже не думает. Предоставляют гражданам возможность выкручиваться самостоятельно. Помни­те, еще не так давно госпожа министр, пересевшая теперь в депутатское крес­ло, советовала молодым мамам, которым не хватает денег на памперсы, стирать пеленки? И так думает не только она.

А теперь представьте себе, что все естественные и искусственные сложно­сти ухода за ребенком нужно умножить на десять – тринадцать – шестнадцать, ког­да и на два умножить нечасто решаются. А в этих семьях решились, и справляют­ся достойно. О чем и сказал президент, выступая перед участниками церемонии награждения: «Кто-то скажет, что я слиш­ком тороплюсь с вручением этих наград. Однако я считаю, что мы делаем это с большим опозданием. На мой взгляд, давно следовало начать поощрять осо­быми знаками внимания и финансовой поддержкой многодетные семьи нашей страны. Хотел бы напомнить, что Ре­спублика Молдова находится в очень сложном демографическом положении. Фактически мы скатываемся в состояние демографического коллапса. В Молдове около 50% браков заканчиваются разво­дом, то есть каждая вторая семья распа­дается. Рождаемость ниже уровня смерт­ности, особенно в селах и районах. Есть села, где в течение года не родилось ни одного ребенка. А многие маленькие дети растут без родительского присмотра, они не знают радостей семейной жизни и не получают образование.

Поэтому такое уважение вызывают родители, которые нашли в себе сме­лость и необходимую энергию, чтобы вырастить и воспитать в семье более десяти детей, в том числе приемных. Эти семьи – образец христианской тра­диции, родительской любви и патрио­тизма. Вот почему я принял решение вручить первые награды в качестве пре­зидента именно им».

Глава государства отметил, что бу­дет инициировать и поощрять суще­ствующие государственные программы для восстановления доверия граждан к государству, для смены демографи­ческой тенденции, укрепления культа традиционной семьи, для привлечения и удержания молодежи в собственной стране. Кроме того, Игорь Додон заявил о намерении инициировать введение в Молдове материнского капитала.

Как видим, приоритеты в работе пре­зидента заявлены четко: продвижение семейных ценностей, поддержка простых людей, а не существующих лишь в отче­тах реформ. По-моему, хорошее начало. А вы как думаете?

Елена РОЙТБУРД.