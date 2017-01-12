Кишиневские новости

Люди, регулярно посещающие свои странички в соцсетях, в среднем мень­ше радуются жизни, чем те, кто порой на некоторое время отказывается от тако­го времяпрепровождения. При этом не­важно, заходит ли человек в социальные сети, чтобы написать что-то самому или же чтобы почитать сообщения других лю­дей.

Группа исследователей из Копенгаген­ского университета провела исследование, в котором приняли участие более тысячи чело­век. Некоторым из них было предложено не заходить в социальные сети на протяжении недели, другие же продолжали сидеть в соц­сетях так же, как и до этого. Как оказалось, настроение и даже самочувствие многих из тех, кто попал в первую из этих групп, в кон­це недели улучшилось, в то время как среди представителей второй группы подобного не наблюдалось. Исследователи не могут с точ­ностью ответить на вопрос, чем именно мож­но объяснить их наблюдение, однако скло­няются к мысли, что людей, которые много пишут в соцсетях, это просто утомляет, а те, кто лишь читает других, могут подсознатель­но испытывать к ним зависть.

При этом специалисты не считают, что людям, в целом получающим удовольствие от пользования социальными сетями, следу­ет полностью от них отказаться. Однако по­рой устраивать себе перерыв — к примеру, в грядущие новогодние праздники — ученые признают хорошей идеей.

Исследование представлено в журна­ле Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking.

Это не первое за недавнее время ис­следование, посвященное влиянию соци­альных сетей на психологию человека, и в прошлом различные специалисты находили как пользу, так и вред в том, чтобы пользо­ваться такими сайтами. С одной стороны, недавно ученые из Калифорнийского уни­верситета в Сан-Диего пришли к выводу, что общение в социальных сетях, в случае если оно дополняет общение реальное, позволя­ет продлить жизнь. Однако исследователи Тасманского университета заявляют, что пользователи соцсетей в некоторых случа­ях начинают чаще испытывать стресс и тре­вогу, а также становятся значительно более замкнутыми.