Кишиневские новости

Почему отдыхать от соцсетей иногда необходимо
Люди, регулярно посещающие свои странички в соцсетях, в среднем меньше радуются жизни, чем те, кто порой на некоторое время отказывается от такого времяпрепровождения. При этом неважно, заходит ли человек в социальные сети, чтобы написать что-то самому или же чтобы почитать сообщения других людей.
Группа исследователей из Копенгагенского университета провела исследование, в котором приняли участие более тысячи человек. Некоторым из них было предложено не заходить в социальные сети на протяжении недели, другие же продолжали сидеть в соцсетях так же, как и до этого. Как оказалось, настроение и даже самочувствие многих из тех, кто попал в первую из этих групп, в конце недели улучшилось, в то время как среди представителей второй группы подобного не наблюдалось. Исследователи не могут с точностью ответить на вопрос, чем именно можно объяснить их наблюдение, однако склоняются к мысли, что людей, которые много пишут в соцсетях, это просто утомляет, а те, кто лишь читает других, могут подсознательно испытывать к ним зависть.
При этом специалисты не считают, что людям, в целом получающим удовольствие от пользования социальными сетями, следует полностью от них отказаться. Однако порой устраивать себе перерыв — к примеру, в грядущие новогодние праздники — ученые признают хорошей идеей.
Исследование представлено в журнале Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking.
Это не первое за недавнее время исследование, посвященное влиянию социальных сетей на психологию человека, и в прошлом различные специалисты находили как пользу, так и вред в том, чтобы пользоваться такими сайтами. С одной стороны, недавно ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего пришли к выводу, что общение в социальных сетях, в случае если оно дополняет общение реальное, позволяет продлить жизнь. Однако исследователи Тасманского университета заявляют, что пользователи соцсетей в некоторых случаях начинают чаще испытывать стресс и тревогу, а также становятся значительно более замкнутыми.
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