1 июня (по старому стилю 19 мая) христиане поминают Ивана Долгого

История

В народе издревле 1 июня отмечают День Ивана Долгого. Праздник назван так в память святого Иоанна Углицкого, жившего в 15-16 веках. Несмотря на знатное княжеское происхождение, судьба так распорядилась, что ему, по указу родного дяди, пришлось 32 года провести в заточении, где он неустанно молился. Жители города сочувствовали несчастному и даже пытались освободить его, но потерпели неудачу и были жестоко наказаны. Накануне смерти Иоанн принял монашество, а после смерти его в городе стали происходить чудеса, и жители города решили останки Иоанна отнести в монастырь для погребения под алтарем, где с тех пор и поныне многие получают исцеление. За мученичество и веру Православная церковь причислила его к лику святых. В народе Иоанна назвали еще Долгим, потому что в июне дни становились очень длинными, и крестьянам приходилось трудиться от зари до темна.

Чего нельзя делать 1 июня 2020 года

B стародавние времена люди придавали большое значение приметам. И старались не нарушать запреты, которых было немало. Вот и 1 июня, в день Ивана Долгого, считалось, что нельзя давать посторонним ни хлеб, ни соль. Впрочем, брать их у кого-то было тоже плохой приметой. Существовало поверье, что нарушивший эти запреты мог сам остаться по жизни голодным и нищим.

Запрещено причинять вред растениям, даже если это происходит случайно, можете ждать неприятности. 1 июня они под особой защитой Всевышнего, который за такое может наказать болезнями и неудачами.

Поверья и приметы:

Плохой знак – грязная одежда, считалось, что темным силам легче будет вам навредить.