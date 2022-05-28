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Газета "Кишиневские новости"

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Мэр Бристоля сжег 2016 кг СО2, чтобы рассказать о важности заботы о природе

Мэр Бристоля сжег 2016 кг СО2, чтобы рассказать о важности заботы о природе
28 мая
21:40 2022
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Мэр британского города Бристоль совершил 9-часовой перелет для того, чтобы сообщить о важности сокращения выбросов CO2, пишет ВВС.

На канадской конференции TED, посвященной климатическому кризису, Мэр Бристоля Марвин Рис заявил, что мэрии городов мира могут и должны заботиться о природе. Он отметил, как важно свести сжигание углерода к нулю, чьи продукты распада серьезно влияют на климатические изменения. Исследовательская группа Flight Free UK подсчитала, что за поездку, которую совершил Рис из Великобритании в Канаду, было сожжено 2 016 кг CO2 на пассажира. Пресс-секретарь мэрии Бристоля сказал, что Рис получил приглашение от организаторов TED, и это было не единственным мероприятием, которое он посетил. По заявлению пресс-службы бристольской мэрии, именно городская инфраструктура ответственна за ¾ мирового углеродного выброса, что возлагает ответственность за решение проблемы именно на мэров.

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