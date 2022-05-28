Мэр британского города Бристоль совершил 9-часовой перелет для того, чтобы сообщить о важности сокращения выбросов CO2, пишет ВВС.

На канадской конференции TED, посвященной климатическому кризису, Мэр Бристоля Марвин Рис заявил, что мэрии городов мира могут и должны заботиться о природе. Он отметил, как важно свести сжигание углерода к нулю, чьи продукты распада серьезно влияют на климатические изменения. Исследовательская группа Flight Free UK подсчитала, что за поездку, которую совершил Рис из Великобритании в Канаду, было сожжено 2 016 кг CO2 на пассажира. Пресс-секретарь мэрии Бристоля сказал, что Рис получил приглашение от организаторов TED, и это было не единственным мероприятием, которое он посетил. По заявлению пресс-службы бристольской мэрии, именно городская инфраструктура ответственна за ¾ мирового углеродного выброса, что возлагает ответственность за решение проблемы именно на мэров.