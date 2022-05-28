29 мая: Категорические запреты этого дня
29 мая (по старому стилю 16 мая) христиане поминают Федора Житника
История
Ежегодно 29 мая (16 мая по старому стилю) Православная церковь чтит Федора Освященного (Житника). Он – сын богатых и знатных родителей-христиан рано почувствовал стремление посвятить свою жизнь служению Господу. Уже в 14 лет Федор уходит в монастырь, где от монахов слышит о Преподобном Пахомии, управляющем Тавеннисским монастырем. Захотелось Федору стать учеником Преподобного, и отправился он в путь. Только взглянув на Пахомия, Федор увидел в нем присутствие Господа, и потому внимал каждому слову Преподобного. Смирение и чистота помыслов, искреннее служение Господу сделали Федора лучшим среди иноков. Потому, когда умер Преподобный Пахомий, управление Тавеннисским монастырем доверили Федору Освященному, который прославился благочестием и смирением. Позже он стал во главе всех Фиваидских обителей. За неустанное служение Всевышнему и веру Господь даровал Федору дар чудотворства.
29 мая – в День Святого Федора – заканчивали посев яровых, потому в народе он зовется Федор-Житник (от слова «жито»).
Чего нельзя делать 29 мая 2022 года
В этот день главное – бережное и уважительное отношение к земле. Уборке в доме надо предпочесть уход за землей вокруг дома.
В старину в этот день не заплетали косы, считалось, что переплетаешь дороги жизни. А еще не одевали красных одежд, дабы не внести в семью ссоры и скандалы.
Нельзя выходить из дома после захода солнца. Именно в этот день вечером, считали в старину, нечистая сила бродит по улицам в поисках жертвы. Поэтому лучше всего оказаться в доме 29 мая до заката.
Поверья и приметы:
В этот день обязательно готовили и ели ячневую, овсяную или пшеничную каши, чтобы урожай был добрым и дом – полная чаша.
В День Федора обязательно нужно накормить голодного или подать на еду.
В этот день зацветает рябина, что означает установление теплых летних дней. В старину именно на Федора цветы запасали для снадобий всяких.