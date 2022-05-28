29 мая (по старому стилю 16 мая) христиане поминают Федора Житника

История

Ежегодно 29 мая (16 мая по старому стилю) Православная церковь чтит Федора Освященного (Житника). Он – сын богатых и знатных родителей-христиан рано почувствовал стремление посвятить свою жизнь служению Господу. Уже в 14 лет Федор уходит в монастырь, где от монахов слышит о Преподобном Пахомии, управляющем Тавеннисским монастырем. Захотелось Федору стать учеником Преподобного, и отправился он в путь. Только взглянув на Пахомия, Федор увидел в нем присутствие Господа, и потому внимал каждому слову Преподобного. Смирение и чистота помыслов, искреннее служение Господу сделали Федора лучшим среди иноков. Потому, когда умер Преподобный Пахомий, управление Тавеннисским монастырем доверили Федору Освященному, который прославился благочестием и смирением. Позже он стал во главе всех Фиваидских обителей. За неустанное служение Всевышнему и веру Господь даровал Федору дар чудотворства.

29 мая – в День Святого Федора – заканчивали посев яровых, потому в народе он зовется Федор-Житник (от слова «жито»).

Чего нельзя делать 29 мая 2022 года

В этот день главное – бережное и уважительное отношение к земле. Уборке в доме надо предпочесть уход за землей вокруг дома.

В старину в этот день не заплетали косы, считалось, что переплетаешь дороги жизни. А еще не одевали красных одежд, дабы не внести в семью ссоры и скандалы.

Нельзя выходить из дома после захода солнца. Именно в этот день вечером, считали в старину, нечистая сила бродит по улицам в поисках жертвы. Поэтому лучше всего оказаться в доме 29 мая до заката.

Поверья и приметы:

В этот день обязательно готовили и ели ячневую, овсяную или пшеничную каши, чтобы урожай был добрым и дом – полная чаша.

В День Федора обязательно нужно накормить голодного или подать на еду.

В этот день зацветает рябина, что означает установление теплых летних дней. В старину именно на Федора цветы запасали для снадобий всяких.