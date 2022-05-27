Долгожданный мини-сериал Оби-Ван Кеноби стартовал сегодня на Disney+, сообщает Variety.

Первые два эпизода долгожданного приквела наконец-то доступны! К роли великого наставника, столь же мудрого, как мастер Йода, и столь же сильного, как мастер Винду вернулся Юэн Макгрегор. Именно он сыграл Оби-Вана в трилогии приквелов «Звездных воин». Возвращение Макгрегора к роли мастера-джедая было анонсировано в августе 2019 года, фанаты встретили эту новость с непередаваемым ажиотажем. В кресло режиссера посадили Дебору Чоу, которая также режиссировала Мандалорца. Первоначально съемки были назначены на 2020 год, однако главный сценарист, автор «МакМафии», «Драйва» и «Такого же предателя», Хуссейн Амини покинул проект, из-за чего съемки пришлось отложить. Поклонников звездных приключений мучили переносами премьеры слишком долго, но ожидание того стоило. Мини-сериал состоит из шести эпизодов и расскажет историю мастера Кеноби спустя 10 лет после «Мести Ситхов». Имена ответственных за производство обещают нам головокружительное путешествие вместе с Оби-Ваном и юным Скайуокером, которые будут пытаться спастись от инквизиторов, объявивших на джедая охоту. Помимо Макгрегора, в главных ролях снялись Хейден Кристенсен, Руперт Френд, Ингрэм Мозес, Джоэл Эдгертон и Кумэйл Нанджиани.