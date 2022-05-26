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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 27 мая

Поздравьте тех, кто празднует именины 27 мая
26 мая
18:35 2022
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По Святцам 27 мая День Ангела у Александра, Ивана, Исидора, Леонтия, Макара, Максима, Марка, Никиты, Тихона, Якова.

Рожденные в этот день хотят всего и сразу, им, как воздух, нужно всеобщее обожание, бесконечное восхищение! А так как с неба ничего не падает, их ждет жизнь полная и побед, и разочарований. Чтобы взлететь высоко, они должны окружить себя правильными людьми. А это будет непросто, учитывая их прямолинейность. Смелые и волевые, необычайно напористые и идущие к цели, порой сметая все на своем пути, – эти нужные человеку качества настолько сильны, что часто мешают их обладателю. Потому с раннего детства нужно приучать к дисциплине. По жизни именно самодисциплина убережет от множества ошибок и разочарований.

Поздравляем именинников!

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