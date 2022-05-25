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Газета "Кишиневские новости"

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В Кишиневе прошел марш протеста против диктатуры властей

В Кишиневе прошел марш протеста против диктатуры властей
25 мая
12:10 2022
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Митинг, организованный ПСРМ 25 мая в Кишиневе, продолжился маршем протестующих по центру столицы. Шествующие скандировали «Свободу Додону!», «Долой правительство!», «Долой Майю Санду!», «Нет диктатуре!»

Проходя мимо здания правительства, митингующие кричали: “Позор Гаврилице! В отставку!”

Члены и сторонники ПСРМ продолжают протестовать против незаконных действий властей и заказных дел, открытых на представителей оппозиции. Сегодня утром демонстранты собрались перед парламентом и потребовали освобождения Игоря Додона и прекращения сфабрикованных в отношении него дел.

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