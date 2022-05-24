25 мая (по старому стилю 12 мая) христиане поминают святителя Епифания Саламского (Критского)

История

День почитания памяти Святого Епифания в народе еще часто называют Рябиновкой. Связанно это с тем, что по случайному совпадению или по велению свыше именно в этот день начиналось цветение рябины. Это растение с давних времен наделяли волшебной силой. Ягоды рябины служили средством от порчи и сглаза. Рябине приписывают свойство оберегать от многих несчастий, даже от пожара.

Святой Епифаний родился в 4 веке в семье иудеев в Финикии (ныне Ливан). В молодом возрасте в его жизни произошла встреча с христианином монахом Лукианом, который своей мудростью произвел на Епифания неизгладимое впечатление. Именно эта встреча подвигла Епифания обратиться к вере Христовой. И до конца дней своих он нес эту веру людям. Приняв новую веру, юноша, дабы замолить грехи, ушел в монастырь, где ему довелось заниматься переводами и переписью древних писаний. За его необыкновенные кротость и послушание Всевышний наделил Епифания способностью творить чудеса. До наших дней дошли упоминания о том, как Святой Епифаний, уйдя отшельником в пустыню, оказался в плену у бедуинов, которые едва не казнили его. Однако он не только выжил, но и сумел своих пленителей обратить в веру во Христа. А чуть позже Епифанию был дан высокий духовный сан архиерея в городе Саламин на Кипре. За всю свою жизнь Святой Епифаний испытал немало людской завести, но даже врагам своим он неизменно отвечал прощением. За великое терпение VII Вселенский Собор дал святителю имя отца и учителя Православной Церкви.

Чего нельзя делать 25 мая 2022 года

В этот день категорически нельзя позволять себе быть жадным. По преданию, тот, кто не сможет 25 мая подавить в себе эту слабость, рискует пустить в дом беду, а следом за ней отвернется удача и уйдут друзья. В Епифанов день нельзя разжигать огонь и пользоваться острыми инструментами, даже ножницами. Нарушители этих запретов часто оказывались в очень тяжелом положении. А вот те, кто следовал заповедям предков, неожиданно могли обрести счастье.

Поверья и приметы:

О рябине есть красивая легенда. Завистники всячески пытались разлучить семейную пару. Но ни золотом, ни ложью не могли ничего добиться. Даже когда врагам удалось погубить супруга, любящая женщина тут же превратилась в рябину на его могиле. А красные ягоды стали символом крови, пролитой за необыкновенную любовь.

С тех пор женщина, рожденная 25 мая, оказывается в жизни очень счастливой.

Сон в ночь на 25 мая указывает на события, которые ожидаются в ближайшие полгода.