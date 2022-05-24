Британская общественность продолжает негодовать из-за нежелания премьера Джонсона нести ответственность за нарушение им же введенных пандемийных ограничений, сообщает ВВС.

Британским телеканалом ITV были опубликованы очередные фотографии, на которых премьер-министр Великобритании Борис Джонсон замечен за распитием алкогольных напитков в большой компании. Вечеринка прошла 13 ноября 2020 года, когда Соединенное Королевство находилось под строгим локдауном. Известно, что как минимум один человек, из присутствовавших на запечатленном празднике, был оштрафован. В местное полицейское управление безостановочно поступают звонки британских граждан, которые хотят знать, почему премьер-министр не получил штраф. При обсуждении обвинений в парламенте, Джонсон заявил, что уверен, что не нарушал никаких правил. В среду, 25 мая, второй постоянный секретарь аппарата правительства Великобритании Сью Грей опубликует доклад, где будут названы поименно политики, нарушившие ковидные ограничения. В этот же день пройдет пресс-конференция Джонсона, где он должен будет объясниться перед общественностью.