Вторник, 24 мая 2022, 17:35

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Премьер Британии Джонсон нарушил закон и не признает этого

Премьер Британии Джонсон нарушил закон и не признает этого
24 мая
16:50 2022
Версия для печати

Британская общественность продолжает негодовать из-за нежелания премьера Джонсона нести ответственность за нарушение им же введенных пандемийных ограничений, сообщает ВВС.

Британским телеканалом ITV были опубликованы очередные фотографии, на которых премьер-министр Великобритании Борис Джонсон замечен за распитием алкогольных напитков в большой компании. Вечеринка прошла 13 ноября 2020 года, когда Соединенное Королевство находилось под строгим локдауном. Известно, что как минимум один человек, из присутствовавших на запечатленном празднике, был оштрафован. В местное полицейское управление безостановочно поступают звонки британских граждан, которые хотят знать, почему премьер-министр не получил штраф. При обсуждении обвинений в парламенте, Джонсон заявил, что уверен, что не нарушал никаких правил. В среду, 25 мая, второй постоянный секретарь аппарата правительства Великобритании Сью Грей опубликует доклад, где будут названы поименно политики, нарушившие ковидные ограничения. В этот же день пройдет пресс-конференция Джонсона, где он должен будет объясниться перед общественностью.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD19,11+0,22%
EUR20,46+0,44%
GBP23,87–0,48%
UAH0,65+0,17%
RON4,14+0,50%
RUB0,33+2,79%

Курсы валют в MDL на 24.05.2022

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд