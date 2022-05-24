Бывший министр финансов Афганистана вынужден зарабатывать на жизнь таксистом, передает ВВС.

В августе 2021 года американские войска покинули территорию Афганистана. Талибам хватило месяца, чтобы вернуть себе контроль над страной и начать насаждать свою идеологию. Мировая общественность была поражена устрашающими кадрами попыток простых граждан покинуть страну. Приход к власти талибов означал возобновление террора. Многие политики, стремясь избежать смертной казни, сбежали из Афганистана. Среди прочих – бывший министр финансов страны Халид Пайенда. Жизнь для него перевернулась буквально с ног на голову. Чуть меньше года назад Пайенда представлял Афганистан на международных форумах, выделял миллионы долларов на финансирование правительственных инициатив. Сейчас в США, куда он был вынужден перебраться, он едва сводит концы с концами, зарабатывая таксистом. По его словам, ему повезло, что он остался жив, и имеет, пусть небольшой, но доход. Что по-настоящему страшно, это видеть, как его родина скатывается прямиком в средневековье, отменяя весь прогресс, которого удалось добиться за последние 20 лет.