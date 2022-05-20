Секретарь правительственного аппарата Британии назовет имена тех, кто нарушил коронавирусные ограничения на Даунинг стрит, пишет ВВС.

Сью Грей, второй постоянный секретарь аппарата правительства Великобритании, предаст гласности отчет о незаконных вечеринках, проведенных слугами народа. Служба столичной полиции завершила свое расследование о нарушении пандемийных ограничений на проведение массовых мероприятий. Представители органов правопорядка не стали называть поименно 83 человека, которые были оштрафованы, однако Грей считает, что имена злостных нарушителей, полагавших, что они выше закона, должны стать известны гражданам. В прошлом месяце пресс-служба Даунинг стрит сообщила, что премьер-министр Великобритании, его жена и канцлер казначейства Риши Сунак были оштрафованы за проведение вечеринки в 2020 году. Общественность ожидала, что по результатам расследования премьер Джонсон снова будет оштрафован, но на Даунинг стрит заявили, что этого не произойдет.