Молдова получит 200 млн евро от ЕС
По словам европарламентария Зигфрида Мурешана, все процедуры для получения 150 млн евро, выделенных ЕС Молдове, были проведены корректно, сообщает ipn.
Финансовая помощь от европейской стороны нашей республике окажется в Кишиневе в июне-июле текущего года. Помимо оговоренных 150 млн евро, выделенных на поддержку макроэкономики Молдовы, Европейская комиссия предложила выделить дополнительные 53 млн. Мурешан убежден, что в скором времени Молдова получит статус страны-кандидата в ЕС, в котором Турция находится последние 23 года. Выделенные ЕС деньги должны будут быть направлены на урегулирование кризиса в области энергетики, контроль пограничной зоны, а также помощь малоимущим. Европарламентарий отметил, что фонды из Союза возьмут на себя поддержку представителей малого бизнеса, пострадавших от инфляции, и фермеров. В связи с подачей заявления на рассмотрение Республики Молдова в качестве возможного кандидата в члены ЕС, президент страны Майя Санду отправилась с официальным визитом в Брюссель. В среду, 18 мая, Санду выступит перед Европейским парламентом.