По словам европарламентария Зигфрида Мурешана, все процедуры для получения 150 млн евро, выделенных ЕС Молдове, были проведены корректно, сообщает ipn.

Финансовая помощь от европейской стороны нашей республике окажется в Кишиневе в июне-июле текущего года. Помимо оговоренных 150 млн евро, выделенных на поддержку макроэкономики Молдовы, Европейская комиссия предложила выделить дополнительные 53 млн. Мурешан убежден, что в скором времени Молдова получит статус страны-кандидата в ЕС, в котором Турция находится последние 23 года. Выделенные ЕС деньги должны будут быть направлены на урегулирование кризиса в области энергетики, контроль пограничной зоны, а также помощь малоимущим. Европарламентарий отметил, что фонды из Союза возьмут на себя поддержку представителей малого бизнеса, пострадавших от инфляции, и фермеров. В связи с подачей заявления на рассмотрение Республики Молдова в качестве возможного кандидата в члены ЕС, президент страны Майя Санду отправилась с официальным визитом в Брюссель. В среду, 18 мая, Санду выступит перед Европейским парламентом.