Столица Индии Дели ставит новый температурный рекорд – 49,2 градуса по Цельсию, пишет ВВС.

Лето еще не началось, а в самых разных концах планеты уже фиксируются заоблачно высокие температуры. В то время, пока леса американского штата Нью-Мексико продолжают гореть, вот уже месяц как, Индия переживает пик тепловой волны, накрывшей страну в марте. Правительство Индии призывает граждан не выходить из дома без острой необходимости и пить больше воды. Местный метеорологический центр опубликовал предупреждение, указав регионы, которые пострадают от жары наибольшим образом. В список включены штаты Химачал-Прадеш, Харьяна, Уттаракханд, Пенджаб и Бихар. Настолько высокие температуры непривычны даже для Индии. Фиксируются рекордные показатели за прошедшие 122 года. Премьер-министр Нарендра Моди призвал глав всех штатов разработать планы по снижению возможных последствий от жары. Ученые прогнозируют продолжение роста температур.