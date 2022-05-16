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Газета "Кишиневские новости"

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Дели жарится на температуре 50 градусов по Цельсию

Дели жарится на температуре 50 градусов по Цельсию
16 мая
15:10 2022
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Столица Индии Дели ставит новый температурный рекорд – 49,2 градуса по Цельсию, пишет ВВС.

Лето еще не началось, а в самых разных концах планеты уже фиксируются заоблачно высокие температуры. В то время, пока леса американского штата Нью-Мексико продолжают гореть, вот уже месяц как, Индия переживает пик тепловой волны, накрывшей страну в марте. Правительство Индии призывает граждан не выходить из дома без острой необходимости и пить больше воды. Местный метеорологический центр опубликовал предупреждение, указав регионы, которые пострадают от жары наибольшим образом. В список включены штаты Химачал-Прадеш, Харьяна, Уттаракханд, Пенджаб и Бихар. Настолько высокие температуры непривычны даже для Индии. Фиксируются рекордные показатели за прошедшие 122 года. Премьер-министр Нарендра Моди призвал глав всех штатов разработать планы по снижению возможных последствий от жары. Ученые прогнозируют продолжение роста температур.

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