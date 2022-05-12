На заседании парламента 12 мая правящая партия PAS не поддержала предложение фракции Блока коммунистов и социалистов заслушать в парламенте министров экономики и сельского хозяйства по поводу галопирующего роста цен, в том числе на подсолнечное масло до 50 леев за литр.

Депутат ПСРМ Раду Мудряк считает, что члены правительства должны объяснить причины этих подорожаний и озвучить меры, которые принимаются для смягчения негативного воздействия роста цен на граждан.

«Мы все наблюдаем стремительный рост цен на продукты питания, на этой неделе значительно подорожало подсолнечное масло. Мы задаемся вопросом, используется урожай подсолнечника этого года или прошлого? Не исключено, что, если не будут приняты меры, произойдет подорожание и других социальных продуктов, таких как хлеб и молочные продукты. У правительства есть рычаги влияния для того, чтобы остановить рост цен, поэтому мы предлагаем заслушать министра экономики г-на Гайбу и министра сельского хозяйства г-на Герчиу», — сказал Мудряк.

Однако предложение БКС не было поддержано парламентским большинством, за него проголосовали только депутаты Блока.